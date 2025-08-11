Arsenal vẫn chưa thật sự thuyết phục về cơ hội vô địch

Các huyền thoại Gary Lineker và Alan Shearer tin rằng Arsenal khó xóa dớp “chuyên gia về nhì”.

Pháo thủ đã về nhì 3 năm liên tiếp, nhưng có vẻ đã giải quyết các vấn đề cốt lõi trong đội hình của họ bằng kỳ chuyển nhượng mạnh mẽ này, thể hiện tham vọng sẵn sàng chấm dứt cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh. Tiền đạo mới Viktor Gyokeres là bản hợp đồng quan trọng nhất của Arteta trong mùa hè sau khi chuyển đến từ Sporting CP. Trong suốt mùa giải trước, việc Pháo thủ thiếu một tiền đạo săn bàn đẳng cấp thường được coi là lý do khiến họ tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh danh hiệu.

Martin Zubimendi cũng là sự bổ sung quan trọng ở hàng tiền vệ, trong khi những cái tên như trung vệ Cristhian Mosquera, tiền vệ trung tâm Christian Norgaard và cầu thủ chạy cánh Noni Madueke mang đến cho Arteta một đội hình toàn diện hơn. Tuy nhiên huyền thoại Ngoại hạng Anh, Shearer tin rằng Pháo thủ vẫn sẽ kết thúc mùa giải sắp tới với cảm giác quen thuộc. “Tôi nghĩ họ sẽ là một thách thức, nhưng tôi nghĩ họ có thể lại thất bại”, kỷ lục gia ghi bàn của giải đấu hàng đầu nước Anh đánh giá trên podcast Rest is Football. “Tôi thích tất cả những bản hợp đồng của họ. Tôi nghĩ đó chính xác là những gì họ cần. Tôi chắc chắn Arsenal sẽ giành một suất dự Champions League, nhưng tôi không thấy họ có đủ khả năng để giành chức vô địch Ngoại hạng Anh. Chỉ là thất bại nữa mà thôi!”.

Trong khi đó, Lineker đồng tình với các đồng nghiệp, chỉ ra rằng Pháo thủ đang trông chờ vào việc Gyokeres thích nghi nhanh chóng với Ngoại hạng Anh, mặc dù tiền đạo này gần đây đã gây ấn tượng trong chiến thắng trước Athletic Bilbao. Ngoài ra, Pháo thủ đang đối mặt với một thử thách khó khăn là vượt qua nhà đương kim vô địch Liverpool, đội đã có một số động thái rất đáng chú ý trong mùa hè chuyển nhượng.

Lineker thừa nhận: “Tôi nghĩ tôi đồng ý với bạn về vấn đề đó. Có lẽ tôi đã không nói như vậy nếu Liverpool không được tăng cường lực lượng mạnh mẽ như đã biết. Phần lớn còn phụ thuộc vào màn trình diễn của Gyokeres. Cậu ấy đã ghi một bàn thắng tuyệt vời trong giai đoạn tiền mùa giải, nhưng cậu ấy có quá ít sự chuẩn bị với đội bóng mới. Anh chàng này rõ ràng rất được kỳ vọng, nhưng thể hiện như thế nào ở môi trường mới sẽ phụ thuộc vào cậu ấy. Tôi nghĩ Arsenal có thể sẽ lại tiến gần, nhưng vô địch thì hơi khó”.

Một quan điểm khác, cựu danh thủ Micah Richards chỉ ra: “Việc chiêu mộ Gyokeres vào lúc này với Arsenal là một điều vô cùng quan trọng. Không chỉ vì cậu ấy là một tiền đạo tên tuổi, mà còn vì khả năng di chuyển của cậu ấy - điều mà chúng ta vẫn thường nói về các tiền đạo. Kai Havertz cũng thực sự rất giỏi, và giờ khi đã có Gyokeres, cậu ấy có thể chơi ở vị trí số 10 phù hợp hơn. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ Gyokeres sẽ bổ sung một điều gì đó thực sự đặc biệt. Nhưng tôi vẫn chưa biết liệu điều đó có đủ để giúp Arsenal vượt qua vạch đích hay không. Tôi nghĩ chỉ cần một hoặc hai chấn thương là họ sẽ trở lại như mùa giải trước. Vậy nên tôi sẽ nói họ là một thách thức chứ không thể vô địch”.