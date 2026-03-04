Arsenal và thử thách tại thành phố biển

Chuỗi 9 trận không thua trên mọi đấu trường (6 tại Premier League) giúp Arsenal duy trì vị thế ứng viên vô địch nhưng những màn trình diễn gần đây lại gợi nhiều hoài nghi. Đó là lý do khiến chuyến làm khách đến sân AMEX của Brighton rạng sáng 5-3 được xem là phép thử cho bản lĩnh và tham vọng của thầy trò HLV Mikel Arteta.

Cuộc chạm trán giữa Brighton và Arsenal ở vòng 29 Premier League diễn ra trong bối cảnh đội khách vẫn chễm chệ ở ngôi đầu bảng dù phong độ không thật sự thuyết phục. Họ liên tiếp bị các đối thủ dưới cơ như Brentford và Wolverhampton chia điểm trước khi vượt qua 2 trận derby thủ đô không còn nhiều tính cạnh tranh lần lượt gặp Tottenham và Chelsea.

Arsenal nỗ lực giành chiến thắng thứ ba từ đầu mùa trước Brighton (Ảnh: ARSENAL FC)

Đáng nói hơn cả, chiến thắng cuối tuần qua trước Chelsea không mang dấu ấn về sự vượt trội chuyên môn lẫn đẳng cấp. Thay vào đó, dàn lãnh đạo Arsenal cay đắng thừa nhận đội bóng Bắc London không xứng đáng có 3 điểm khi dư luận đánh giá họ gần như "đánh cướp" chiến thắng từ tay Chelsea!

Điểm sáng lớn nhất trên hàng công lúc này là phong độ của Benjamin Sesko. Chân sút người Slovenia ngày càng hòa nhập tốt, di chuyển thông minh và cho thấy khả năng dứt điểm đa dạng. Trong bối cảnh Arsenal vẫn thiếu ý tưởng ở các pha phối hợp trung lộ, sự sắc bén của Sesko có thể trở thành yếu tố then chốt trong chiến dịch chinh phục mùa giải. Nếu duy trì hiệu suất hiện tại, anh hoàn toàn có thể là "mảnh ghép" quyết định, giúp "Pháo thủ" vượt qua những trận cầu quan trọng.

Ở phía bên kia sân, chủ nhà Brighton của HLV Fabian Hurzeler được ghi nhận "đang hồi sinh" với 2 chiến thắng liên tiếp, qua đó áp sát top 10 với quyết tâm chen chân vào nửa trên bảng xếp hạng. Brighton mới chỉ để thua 2 trận sân nhà kể từ đầu mùa và luôn gây khó cho các đội lớn bằng lối chơi tốc độ, trực diện.

Arsenal có lợi thế về bản lĩnh và chất lượng đội hình nhưng nếu tiếp tục nhập cuộc thiếu sắc sảo, họ hoàn toàn có thể bị trừng phạt trước một Brighton chơi bóng đầy quyết tâm. Trong thế trận đối đầu nhiều toan tính, một (hoặc vài) khoảnh khắc bùng nổ của Sesko hoặc các tình huống bóng cố định sở trường có thể mang lại niềm vui cho "Pháo thủ".

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta, Arsenal vẫn duy trì thứ vũ khí lợi hại là các tình huống cố định. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào "bóng chết" khiến lối chơi của họ phần nào thiếu đột biến khi gặp đối thủ tổ chức tốt.



