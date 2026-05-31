Arsenal và Mbappe bị chế giễu sau trận chung kết Champions League

Thêm một lần lỡ hẹn

Tại Puskas Arena, Arsenal thêm một lần lỡ hẹn với chiếc cúp danh giá nhất châu Âu sau thất bại ở loạt sút luân lưu. Dù đã chiến đấu kiên cường suốt 120 phút, đại diện nước Anh vẫn không thể vượt qua PSG trong thời khắc quyết định.

Arsenal lại một lần nữa lỡ hẹn với chiếc cúp danh giá nhất châu Âu (Ảnh: UEFA)

Ngay sau khi trận đấu khép lại, mạng xã hội bùng nổ với những phản ứng từ các đối thủ của Arsenal. Nổi bật nhất là màn "cà khịa" đến từ Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge nhanh chóng nhắc lại vị thế của mình bằng thông điệp mang tính châm biếm, khẳng định họ vẫn là CLB duy nhất của London từng bước lên đỉnh Champions League.

Trên tài khoản Instagram chính thức, "The Blues" viết: "Hãy đến và tham quan ngôi nhà của những chiếc cúp tại London". Kèm theo đó, có 2 biểu tượng ngôi sao, tượng trưng cho 2 chức vô địch châu Âu của Chelsea, và hình ảnh của chính chiếc cúp Champions League cùng thông điệp "Niềm tự hào của London".

Đáng chú ý, thời điểm mà đội ngũ truyền thông Chelsea đăng tải bài viết trên gần như trùng khớp với khoảnh khắc Gabriel đá hỏng quả luân lưu, chấm dứt giấc mơ vô địch châu Âu của Arsenal.

Bài đăng “cà khịa” Arsenal của Chelsea ngay khi Gabriel đá hỏng quả luân lưu

Ít phút sau trận chung kết Champions League, Crystal Palace cũng lên tiếng. Họ đăng tải bức ảnh thầy trò HLV Oliver Glasner ăn mừng chức vô địch Conference League giữa tuần này.

Dòng trạng thái ngắn gọn "Nhà vô địch châu Âu" được nhiều người xem là động thái mỉa mai thất bại của Arsenal. Mùa này, có tới 3 đại diện nước Anh vào chung kết các giải châu lục nhưng chỉ riêng Arsenal không thể chạm tới ngôi vị cao nhất.

Trở thành tâm điểm chú ý

Trong khi đó, ngôi sao của Real Madrid Kylian Mbappe lại trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ PSG. Hai năm sau khi chia tay đại diện thủ đô Paris để chuyển sang Tây Ban Nha, tiền đạo sinh năm 1998 phải chứng kiến đội bóng cũ thống trị Champions League 2 lần liên tiếp.

Kylian Mbappe vẫn chưa chạm tới chiếc cúp Champions League dù ở PSG hay Real Madrid (Ảnh: Real Madrid FC)

Nhiều ý kiến từ giới chuyên môn và cổ động viên cho rằng PSG hiện tại vận hành hiệu quả hơn nhờ xây dựng lối chơi dựa trên sức mạnh tập thể thay vì phụ thuộc vào một cá nhân.

Trên mạng xã hội, những lời mỉa mai nhắm vào Mbappe xuất hiện ở nhiều nơi, nhấn mạnh PSG đã thành công hơn nhiều kể từ khi chân sút người Pháp này rời đi.

Khu vực xung quanh tháp Eiffel (Pháp) trở nên mất kiểm soát sau khi PSG vô địch Champions League (Ảnh: AP)

Ở một diễn biến liên quan, thủ đô Paris gần như rơi vào hỗn loạn sau chức vô địch của thầy trò HLV Luis Enrique. Rất đông cổ động viên đổ xuống các tuyến phố trung tâm Paris để ăn mừng, gây ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Tại nhiều khu vực, cảnh sát chống bạo động phải can thiệp khi xuất hiện các vụ đốt phá, thậm chí va chạm giữa đám đông quá khích với lực lượng an ninh. Tính đến 22 giờ ngày 30-5 (giờ địa phương), 45 người đã bị bắt giữ.

Mbappe vẫn kết thúc mùa giải với danh hiệu "Vua phá lưới" của Champions League. Dù vậy, thành tích cá nhân ấy khó có thể xoa dịu 2 mùa liên tiếp trắng tay của Mbappe cùng Real Madrid.



