Arsenal và Martin Odegaard: Giải pháp hoàn hảo hay sự phụ thuộc nguy hiểm?

Trận đấu gặp Napoli tại vòng mở màn Champions League từng có thời điểm trôi về kịch bản quen thuộc khiến các CĐV Arsenal phải ngán ngẩm nhắc lại kỳ chuyển nhượng mùa hè. May mà Odegaard một lần nữa cứu rỗi.

Odegaard trong trận thắng Napoli (Ảnh: THX)

Mặc dù áp đảo hoàn toàn với 58% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra tới 26 cú sút và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 4,05 – kỷ lục trong một trận đấu Champions League của mình, các chân sút của "Pháo thủ" lại liên tục phung phí cơ hội. Chỉ đến phút 75, khi thủ quân Martin Odegaard tung cú dứt điểm hiểm hóc tung lưới đội chủ nhà mang về chiến thắng 1-0, nút thắt mới được tháo gỡ.

Khoảnh khắc lóe sáng tại Naples không chỉ duy trì chuỗi khởi đầu thăng hoa của tiền vệ người Na Uy mà còn làm bùng lên một cuộc tranh luận sâu sắc: Liệu sự tỏa sáng của Odegaard là giải pháp nâng tầm Arsenal, hay đang che đậy một sự phụ thuộc đầy rủi ro?

Khi thủ quân "xâm nhập vòng cấm" nhiều hơn

So với mùa giải 2025-2026 mờ nhạt do chấn thương gối hành hạ – nơi anh chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng sau 36 lần ra sân và chỉ thi đấu 40% số phút tối đa tại Ngoại hạng Anh, Odegaard của mùa giải 2026-2027 đã hoàn toàn lột xác. Cú dứt điểm vào lưới Napoli là bàn thắng thứ 4 của anh chỉ sau 5 trận đầu mùa.

Sự bùng nổ này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của một điều chỉnh chiến thuật có tính toán từ HLV Mikel Arteta. Số liệu thống kê chỉ ra rằng Odegaard đang tích cực xâm nhập vòng cấm đối phương hơn hẳn.

Tại Ngoại hạng Anh mùa này, anh thực hiện trung bình 3,2 đợt di chuyển cường độ cao vào vòng cấm mỗi 90 phút, tăng hơn gấp đôi so với con số 1,4 của mùa trước. Tương tự, số lần di chuyển không bóng để đón các đường tạt bóng tăng từ 0,65 lên 2,8 lần/90 phút.

Từ một "số 10" thuần túy rồi lùi sâu chơi như một "số 8" cầm nhịp, Odegaard hiện tại được khuyến khích dâng cao hơn, di chuyển vào các khoảng trống linh hoạt để phối hợp với Kai Havertz.

Bản thân Havertz là một trung phong thông minh chơi theo kiểu "số 9 ảo", rất cần những vệ tinh lao lên từ tuyến hai. Đúng như HLV Arteta chia sẻ, việc Odegaard lấy lại thể lực và chơi ở các độ cao khác nhau trên hàng công giúp anh có được "sự sắc bén" để định đoạt trận đấu.

Sự phụ thuộc cần báo động?

Ở khía cạnh tích cực, phong độ đỉnh cao của Odegaard chính là giải pháp lý tưởng giúp Arsenal duy trì vị thế ứng viên hàng đầu. Khả năng di chuyển thông minh và dứt điểm của tiền vệ 27 tuổi giúp "Pháo thủ" có thêm một ngòi nổ nguy hiểm, chia lửa cho các tiền đạo và mang về những điểm số tối quan trọng.

Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề nằm ở sự thiếu hiệu quả dai dẳng của hàng trung phong. Trận đấu với Napoli đã phơi bày điểm yếu này. Bản hợp đồng đắt giá Viktor Gyokeres tiếp tục có màn trình diễn nhạt nhòa khi chỉ có vỏn vẹn 9 lần chạm bóng và 0 cú sút trong 73 phút góp mặt trên sân. Cả Bukayo Saka lẫn các vệ tinh như Piero Hincapié hay Mikel Merino đều bỏ lỡ những cơ hội mười mươi.

Chính vì các chân sút chủ lực không thể duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định, trọng trách dội bom lại vô tình dồn lên vai thủ quân mang áo số 8. HLV Arteta thậm chí không giấu giếm kỳ vọng khi đặt mục tiêu Odegaard phải "ghi bàn mỗi tuần, trong từng trận đấu". Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa: Điều gì sẽ xảy ra nếu Odegaard quá tải hoặc tái phát chấn thương?

Mùa giải trước là minh chứng rõ nhất khi việc thiếu vắng tiền vệ người Na Uy khiến cấu trúc tấn công của Arsenal suy giảm rõ rệt. Khi đội bóng không sở hữu một trung phong ghi 20-30 bàn/mùa, việc phụ thuộc vào khả năng nhô cao ghi bàn của một tiền vệ là con dao hai lưỡi. Chỉ cần đối phương phong tỏa được Odegaard hoặc anh không thể ra sân, Arsenal lập tức rơi vào bế tắc.

Martin Odegaard hiện tại vừa là giải pháp đẳng cấp nhất, vừa là "tấm màn che" cho căn bệnh phung phí cơ hội của hàng công Arsenal, cũng như một mùa Hè chuyển nhượng thất bát .