Arsenal và Man City: Còn hơn một trận chung kết

Hai tâm thế trái ngược

Khi hai đội giành quyền vào chung kết hồi đầu tháng 2, chiếc cúp được xem như nhiệm vụ tâm lý sống còn với Arsenal. Đó là cơ hội để thầy trò Mikel Arteta khẳng định vị thế trước đối thủ trực tiếp, duy trì đà hưng phấn trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League lần đầu tiên sau 22 năm. Một chiến thắng tại Wembley có thể là đòn bẩy cho những tham vọng lớn hơn.

Nhưng chỉ vài tuần sau, cục diện đã thay đổi. Man City bị loại khỏi Champions League bởi Real Madrid, đánh mất lợi thế tâm lý sau trận hòa West Ham và giờ đây đang bị Arsenal bỏ xa 9 điểm trên bảng xếp hạng (thi đấu nhiều hơn 1 trận). Sự uy hiếp mang tên Man City – thứ từng khiến các đối thủ e ngại suốt nhiều năm – dường như không còn hiện hữu.

Với Arsenal, bầu không khí hoàn toàn khác. Họ đang tràn đầy tự tin sau những chiến thắng quan trọng, và sự xuất hiện của tài năng trẻ Max Dowman như một luồng gió mới thổi bùng khát vọng. HLV Arteta có thể xoay vòng đội hình, Martin Odegaard dự kiến trở lại từ băng ghế dự bị, Jurrien Timber có thể đá chính. Nhưng cấu trúc lối chơi của Pháo thủ sẽ không thay đổi.

Trong khi đó, Pep Guardiola đang phải cân nhắc rất nhiều. Nên tấn công như những trận gần đây hay thận trọng như trận hòa Arsenal hồi tháng 9? Sử dụng hàng tiền vệ cởi mở hay rút kinh nghiệm từ thất bại trước Real Madrid? Đội hình nào sẽ giúp ông tìm lại sự ổn định? Đây là những câu hỏi lớn cho chiến lược gia người Tây Ban Nha, người có thể đang trải qua mùa giải cuối cùng tại Manchester City – điều CLB vẫn gọi là "suy đoán" nhưng ngày càng trở nên rõ ràng.

Không chỉ là danh hiệu

Với Man City, đây là cơ hội để khẳng định vị thế đã mất. Một chiến thắng tại Wembley sẽ là lời nhắc nhở Arsenal về trật tự cũ, chấm dứt chuỗi 3 năm không thắng Pháo thủ của Guardiola. Quan trọng hơn, nó sẽ tạo ra nghi ngờ trong tâm lý đối thủ đúng lúc họ đang tích lũy niềm tin, đồng thời giúp chính Man City tránh nguy cơ sụp đổ nếu để tuột mất hai danh hiệu chỉ trong hai trận đấu.

Với Arsenal, danh hiệu đầu tiên cùng nhau của thế hệ này có ý nghĩa vô cùng lớn. Mặc dù vậy, không còn cảm giác cấp bách như trước, bởi đối thủ chính của họ đang không còn là cỗ máy vô địch của những năm trước. Một chiến thắng sẽ tiếp thêm động lực cho giấc mơ "cú ăn bốn" đang được nhắc đến một cách dè dặt. Nhưng nếu thất bại, nỗi lo về một mùa giải trắng tay kéo dài sẽ lại hiện về, tạo khoảng trống cho những sụp đổ có thể xảy ra trong chặng đường nước rút của Premier League.

Trận đấu này cũng đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1978, hai đội dẫn đầu bảng xếp hạng gặp nhau tại chung kết cúp Liên đoàn. Năm đó, Nottingham Forest của Brian Clough đánh bại Liverpool để hoàn tất cú đúp danh hiệu. Giờ đây, cả Arsenal và Man City đều nuôi tham vọng tái lập kỳ tích, qua đó nâng tổng số lần đội vô địch cúp Liên đoàn và Premier League trong cùng mùa lên con số 12. Man City đã làm được điều này 4 lần, với Guardiola góp công trong 3 lần.

Với Guardiola, một chiến thắng sẽ giúp ông có danh hiệu cúp này thứ tư cùng Man City, đồng thời nâng tổng số danh hiệu của CLB lên con số kỷ lục. Với Arteta, đây là cơ hội để có danh hiệu lớn đầu tiên kể từ FA Cup 2020, chấm dứt 6 năm chờ đợi và khẳng định triết lý của ông đang đi đúng hướng.

Trận đấu và các con số

Trước trận đấu, không khí tại sân tập của Arsenal ở Colney được mô tả là bình tĩnh đến bất ngờ. Họ đang tận hưởng một khoảng lặng hiếm hoi giữa vòng xoáy của cuộc đua vô địch. Trong khi đó, tại Etihad, Guardiola vẫn đang loay hoay tìm lời giải cho bài toán mang tên Arsenal.

Theo siêu máy tính Opta, Arsenal được đánh giá nhỉnh hơn với 51,9% cơ hội thắng trong 90 phút, trong khi Man City có 24,8% và tỷ lệ hòa (dẫn đến hiệp phụ) là 23,3%. Arsenal đang bất bại trong 6 lần đối đầu gần nhất với Man City trên mọi đấu trường. Trong khi đó, City đã thắng 4 lần gặp Arsenal gần nhất tại League Cup với tổng tỷ số 11-1, và lần thua gần nhất trước Pháo thủ ở giải đấu này đã cách đây 21 năm.

Man City bước vào trận chung kết với áp lực cực lớn, đối diện nguy cơ trắng tay mùa thứ hai liên tiếp – điều chưa từng xảy ra trong sự nghiệp của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Nếu không thể lật ngược thế cờ trong tháng tới (gặp Liverpool tại FA Cup, Chelsea và Arsenal tại Premier League), mùa giải có thể khép lại trong thất vọng.

Với Arsenal, đây là cơ hội để Arteta giành danh hiệu lớn thứ hai kể từ FA Cup 2020. Thống kê ủng hộ ông: Arteta chưa bao giờ thua tại Wembley trên cương vị HLV (thắng 2, hòa 2 và đều thắng trên chấm phạt đền). Trong khi đó, Man City đã thua hai trận chung kết gần nhất (FA Cup 2024 và 2025) và chưa từng thua ba trận chung kết lớn liên tiếp.