Arsenal trở thành "mỏ vàng meme" sau trận thua đau PSG ở chung kết Champions League

Giấc mơ lần đầu vô địch Champions League của Arsenal đã tan vỡ theo cách đau đớn nhất khi họ gục ngã trước PSG trong trận chung kết tại Budapest rạng sáng 31/5. Nhưng nếu các cầu thủ Arsenal còn đang buồn vì thất bại, thì trên mạng xã hội, người hâm mộ đối thủ lại đang có một ngày hội thực sự.

Chỉ ít phút sau tiếng còi mãn cuộc, hàng loạt bài đăng chế ảnh xuất hiện với tốc độ chóng mặt. Loạt video troll Arsenal và fan của Pháo thủ thu hút cả triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận. Một trong những nội dung được chia sẻ nhiều nhất là khoảnh khắc các CĐV đang tập trung theo dõi màn sút luân lưu cân não cuối trận, ngay khoảnh khắc cú sút cuối cùng đá bay giấc mơ vô địch của Arsenal, màn hình tivi chợt tối khiến đám đông hỗn loạn. Nhiều người đùa rằng có thể fan Arsenal không dám theo dõi cú sút định mệnh ấy nên đã rút phích cắm tivi.

Khoảnh khắc màn hình tắt phụt ở cú sút luân lưu cuối cùng khiến fan ngỡ ngàng

Video AI chế về thất bại của Arsenal trước PSG hút hàng triệu lượt xem trên MXH

Nhiều cổ động viên còn nhắc lại câu nói quen thuộc của người hâm mộ Arsenal mỗi đầu mùa giải: "Năm nay là năm của chúng ta". Sau trận thua PSG, câu nói này nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng cho vô số meme trên X và Facebook. Trong khi đó, khoảnh khắc thất thần đau khổ của fan Arsenal khi đánh rơi chức vô địch C1 cũng hút nhiều tương tác. Nhiều người troll cậu bé fan Arsenal đang khóc lóc rằng: "Không ai nói với cháu nó còn lượt về à... Chung kết về nhà".

Fan nhí của Arsenal khóc mếu khi đội bóng yêu thích thua trận

Không ít người cũng mang biệt danh "Forever Young Team" ra để trêu chọc thầy trò Mikel Arteta. Arsenal được ca ngợi sở hữu dàn cầu thủ trẻ tài năng và đầy triển vọng, nhưng sau thất bại ở trận đấu lớn nhất mùa giải, nhiều tài khoản mỉa mai rằng đội bóng thành London vẫn đang sống bằng "tiềm năng" thay vì những chiếc cúp.

Một số bài đăng còn so sánh hành trình của PSG và Arsenal. Trong khi đội bóng nước Pháp cuối cùng đã chạm tay vào chiếc cúp Champions League sau nhiều năm đầu tư mạnh tay, Arsenal lại bị chế giễu là "chuyên gia tiến bộ", khi mùa nào cũng được đánh giá cao nhưng vẫn thiếu một danh hiệu lớn để khẳng định vị thế.

Bên cạnh Arsenal, Mbappe là cầu thủ bị troll nhiều không kém sau trận chung kết C1 đêm qua. Bởi lẽ, Mbappe đã rời PSG đến Real Madrid với khát vọng sẽ được nâng cúp vô địch C1, tuy nhiên, khi siêu sao này rời đi, PSG đã có 2 mùa vô địch Champions League.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời trêu chọc, không ít người cũng dành sự tôn trọng cho hành trình của Arsenal. Đội bóng của Arteta đã có mùa giải Champions League ấn tượng và lần đầu trở lại trận chung kết sau nhiều năm chờ đợi. Dẫu vậy, bóng đá vốn luôn khắc nghiệt: người chiến thắng nâng cúp, còn kẻ thất bại thường phải đối mặt với những màn "cà khịa" kéo dài rất lâu sau đó.

Và với Arsenal, có lẽ điều khó chịu nhất không phải là thất bại trước PSG, mà là việc internet dường như sẽ không quên trận thua này trong thời gian tới.