Arsenal thua Man City, HLV Arteta nói chức vô địch 'trong tầm tay'

Thất bại 1-2 trên sân nhà Manchester City khiến Arsenal đứng trước nguy cơ đánh mất ngôi đầu Ngoại hạng Anh . Từ chỗ từng hơn đối thủ tới 11 điểm, “Pháo thủ” giờ có thể tụt xuống vị trí thứ hai trong ít ngày tới nếu Man City thắng Burnley. Dù vậy, HLV Mikel Arteta vẫn tin rằng đội bóng của ông còn quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

"Còn 5 trận đấu nữa, và chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình vì mục tiêu đó. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng mình có thể làm được. Hôm nay chúng tôi đã thể hiện được bản sắc của đội bóng. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm tay chúng tôi, và cơ hội vẫn ở đó để nắm bắt" , nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận sự khác biệt đến từ những khoảnh khắc then chốt. Ông nói rằng khi không tận dụng được cơ hội, trong khi đối thủ sở hữu những cá nhân biết cách trừng phạt sai lầm, thất bại là điều khó tránh. Tuy vậy, ông cũng cho rằng khoảng cách giữa hai đội không quá lớn.

HLV Arteta tự tin vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. (Nguồn: AP)

Arteta cho rằng việc bóng có đi vào lưới hay không đôi khi phụ thuộc vào yếu tố may rủi và chất lượng cá nhân: "Luôn có yếu tố may mắn, dù bóng có đi vào lưới hay không. Ở bàn thắng thứ hai, bóng bị đổi hướng và tìm đến Haaland . Nhưng bên cạnh đó còn là do đẳng cấp cá nhân - sự bình tĩnh, chính xác và khả năng chớp cơ hội. Bạn phải xuất hiện đúng chỗ ở những thời điểm như vậy”.

Dù không có điểm, Arteta vẫn đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò. Ông cho rằng Arsenal đã chơi đến những phút cuối cùng, tạo ra các cơ hội rõ ràng và thậm chí có thể giành chiến thắng nếu xử lý tốt hơn ở một vài thời điểm. Theo ông, đội bóng đã ở rất gần mục tiêu, chỉ là chưa đủ để định đoạt trận đấu.

"Chúng tôi biết mình đã có cơ hội lớn để giành chiến thắng. Chúng tôi đã ở rất gần, nhưng chưa đủ gần. Nhưng giờ đây chúng tôi phải thiết lập lại. Chúng tôi đã bỏ lỡ một cơ hội ngày hôm nay, một cơ hội lớn. Nhưng vẫn còn năm trận đấu nữa. Vẫn có rất nhiều điểm tích cực trong ngày hôm nay", HLV 44 tuổi nhấn mạnh.

Tối 19/4, Man City vượt qua Arsenal trong trận cầu được xem như “chung kết sớm” của Ngoại hạng Anh. Arsenal vẫn tạm giữ ngôi đầu Ngoại hạng Anh với 70 điểm, hơn Manchester City 3 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Nếu đánh bại Burnley với cách biệt từ 2 bàn trở lên ở trận đá sớm vòng 34 (ngày 22/4), Man City sẽ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.