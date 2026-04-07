Arsenal: Thử thách bản lĩnh tại "pháo đài" Jose Alvalade

Arsenal hành quân tới Lisbon sau hai thất bại liên tiếp trước Man City và Southampton, qua đó chính thức chấm dứt tham vọng "ăn bốn". Những kết quả này cũng đặt dấu hỏi về bản lĩnh của thầy trò Mikel Arteta ở các trận cầu lớn. "Pháo thủ" cần cú hích để cứu vãn mùa giải nhưng không dễ nếu nghĩ đến chuyến làm khách hứa hẹn nhiều trắc trở trên đất Bồ Đào Nha.



Arsenal từng đánh bại chủ nhà Sporting 5-1 cuối năm 2024

Champions League chính là cơ hội để Arsenal cứu vãn mùa giải, trong bối cảnh họ cũng đang phải cạnh tranh quyết liệt tại Premier League. Điểm tựa tinh thần của đội bóng London là thành tích đối đầu khi chưa từng thua Sporting trong 90 phút qua 7 lần gặp nhau trước đây.

Tuy nhiên, thực tế hiện tại không hề dễ dàng. Sporting đang thể hiện phong độ cực cao trên sân nhà Jose Alvalade với chuỗi 20 trận bất bại trên mọi đấu trường. Tại Champions League mùa này, họ toàn thắng 5 trận sân nhà, ghi 16 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần - con số cho thấy sự cân bằng giữa công và thủ.

Gyokeres (14) được trông chờ xé lưới đội bóng cũ Sporting

Trên hàng công đội khách, Viktor Gyokeres là cái tên đáng chú ý nhất với 17 bàn thắng từ đầu mùa, chưa kể 4 pha lập công mới đây trong hai trận play-off World Cup của tuyển Thụy Điển. Anh chính là nhân vật đáng chú ý nhất của trận đấu tại sân Jose Alvalade nếu ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Sporting!

Arsenal cũng sở hữu những cá nhân có thể tạo đột biến như Gabriel Martinelli, Bukayo Saka và Declan Rice, Leandro Trossard… Tuy nhiên, vấn đề lớn của "Pháo thủ" nằm ở lực lượng khi chính dàn trụ cột này chưa hoàn toàn đạt thể trạng tốt, bên cạnh việc trung vệ Gabriel Magalhães khó ra sân vì chấn thương.

Dẫu vậy, Arsenal vẫn có điểm mạnh đáng kể là hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải, với trung bình chỉ 0,5 bàn thua mỗi trận. Phong độ ổn định của thủ môn David Raya cùng hệ thống phòng ngự kỷ luật giúp họ có cơ sở đứng vững trước sức ép.

Ở chiều ngược lại, Sporting lại cho thấy khả năng tấn công hiệu quả khi thường xuyên ghi nhiều bàn thắng tại Champions League. Hiệu suất chuyển hóa cơ hội của họ thậm chí nhỉnh hơn Arsenal, cho thấy sự sắc bén trong các tình huống quyết định.

Một thống kê đáng chú ý là Arsenal chưa từng thắng trên đất Bồ Đào Nha ở các trận knock-out châu Âu. Điều này khiến nhiệm vụ của họ càng trở nên khó khăn trong chuyến du đấu này. Xét về thế trận, cả hai đội đều duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định, hứa hẹn một trận đấu có nhiều tình huống đáng chú ý.

Sporting sẽ tìm cách tận dụng lợi thế sân nhà, trong khi Arsenal cần một kết quả tích cực trước khi trở về Emirates. Vì vậy, khả năng cao đây sẽ là trận đấu giàu bàn thắng. Trận đấu tại Lisbon vì thế không chỉ là màn so tài chiến thuật, mà còn là phép thử bản lĩnh. Và trong cuộc chiến đó, Gyökeres có thể chính là nhân tố tạo nên khác biệt.