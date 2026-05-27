Arsenal nhận “cảnh báo nóng” trước chung kết Champions League

Arsenal đang trong men say của mùa giải rực rỡ khi đã vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi. Họ cũng vượt qua loạt anh tài, để hiên ngang đối đầu PSG ở chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Tuy nhiên, phía sau hành trình lịch sử ấy, thầy trò HLV Mikel Arteta nhận cảnh báo đang bị vắt kiệt sức bởi mật độ thi đấu khủng khiếp.

Không khí lễ đăng quang của Arsenal tại Selhurst Park sau trận thắng Crystal Palace 2-1 ở vòng 38 Ngoại hạng Anh

Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) vừa nêu Arsenal như một ví dụ điển hình cho cuộc khủng hoảng quá tải trong bóng đá hiện đại, đặc biệt khi mùa giải cấp CLB chưa khép lại thì đã cận kề World Cup 2026.

FIFPRO chỉ ra 5 cầu thủ Arsenal gồm David Raya, Martin Zubimendi, Declan Rice, Viktor Gyokeres và Eberechi Eze có thể được đăng ký thi đấu từ 78 đến 83 trận mùa này, tính cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Đây là con số rất lớn, phản ánh áp lực chuẩn bị, di chuyển, hồi phục và thi đấu liên tục mà các ngôi sao hàng đầu đang phải gánh.

Tiền vệ Martin Zubimendi đã đá đủ 38 trận trong hành trình Arsenal đăng quang Ngoại hạng Anh. Tính trên mọi đấu trường, tuyển thủ người Tây Ban Nha đã có 67 lần ra sân, đang nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác ở mùa giải 2025-2026.

Tiền vệ Declan Rice đã chơi 65 trận, còn tiền đạo Viktor Gyokeres cũng ra sân 63 trận mùa này.

Cả 3 cầu thủ trên vẫn có thể phải đá thêm khi Arsenal chuẩn bị gặp PSG ở chung kết Champions League, trước khi nhiều tuyển thủ tiếp tục bước vào World Cup 2026.

"Vấn đề không chỉ nằm ở số phút thi đấu. Các cầu thủ đá cúp châu Âu giữa tuần thường về nhà lúc 3, 4 giờ sáng, rồi họ lại phải thi đấu vào cuối tuần" - một chuyên gia hiệu suất cao của FIFPRO cho biết và nhấn mạnh - "Dữ liệu nhiều năm cho thấy khối lượng thi đấu ngày càng tăng có liên hệ trực tiếp với nguy cơ chấn thương của cầu thủ".

Áp lực càng lớn hơn khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh do Mỹ, Mexico và Canada tổ chức sẽ khởi tranh chỉ 11 ngày sau chung kết Champions League.

Cựu HLV thể lực Real Madrid Gregory Dupont cảnh báo nhóm cầu thủ dự chung kết Champions League sẽ chỉ có rất ít thời gian hồi phục trước World Cup 2026. Theo ông, quãng nghỉ ngắn khiến họ khó kịp thích nghi với khí hậu tại Bắc Mỹ và đạt trạng thái thể lực tốt nhất cho trận ra quân.

Chuyên gia Gregory Dupont cũng lưu ý về khả năng khoảng 56% số trận World Cup 2026 có thể diễn ra trong điều kiện thời tiết nóng trên 28 độ C.

Giám đốc điều hành Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) Maheta Molango thậm chí lo ngại World Cup 2026 có thể trở thành cuộc chiến "ai khỏe hơn thì sống sót". Ông nhấn mạnh "các cầu thủ không đòi hỏi sự thương hại nhưng họ không phải robot".

Trường hợp đội trưởng Arsenal Martin Odegaard được xem như minh chứng rõ nét về ảnh hưởng của việc thi đấu quá tải. Tiền vệ người Na Uy trung bình đá 46 trận mỗi mùa cho Arsenal trong 3 mùa trước, nhưng mùa này chỉ đá 35 trận vì chấn thương. Với đội tuyển Na Uy, đây càng là vấn đề lớn khi họ chuẩn bị dự World Cup lần đầu sau 28 năm.

Đại chiến chung kết Champions League giữa Arsenal và PSG sẽ diễn ra tại sân Puskas Arena, Budapest - Hungary vào lúc 23 giờ ngày 30-5 (giờ Hà Nội).