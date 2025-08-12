Arsenal, Man City và Chelsea thách thức ngôi vương của Liverpool

Mo Salah sẽ đối mặt với những thách thức lớn lao từ Arsenal và Manchester City

Sau khi giành chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ 20 trong mùa giải đầu tiên Arne Slot dẫn dắt, Liverpool đã tìm cách xây dựng một vị thế vững chắc trong một mùa hè đầy bi kịch. Tiền đạo người Bồ Đào Nha Diogo Jota đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi cùng em trai vào tháng trước, khiến CLB chìm trong tang tóc. Những lời tri ân dành cho Jota sẽ tiếp tục trong suốt mùa giải với dòng chữ "Forever 20" - số áo của anh, mà CLB hiện đã treo lên - được in trên áo đấu của Liverpool.

Liverpool đã chi 260 triệu bảng để mua Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez và Jeremie Frimpong. Tuy nhiên, sau sự ra đi của Luis Diaz và Darwin Nunez, họ vẫn chưa hoàn tất việc củng cố hàng công và dự kiến sẽ đưa ra lời đề nghị mới cho Alexander Isak, với việc Newcastle yêu cầu mức phí chuyển nhượng kỷ lục của Anh quốc cho tiền đạo người Thụy Điển.

Các đối thủ của Liverpool sẽ hy vọng Wirtz và Ekitike sẽ có thời gian để thích nghi với sự khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh sau khi tỏa sáng tại Bundesliga của Đức, trong khi vẫn còn những nghi ngờ về khả năng phòng ngự mà đoàn quân của Slot chưa thể đáp trả. HLV người Hà Lan cho biết đội bóng của ông cần phòng ngự tốt hơn sau những màn trình diễn kém cỏi trong giai đoạn tiền mùa giải, tiếp theo là thất bại tại Community Shield trước Crystal Palace vào Chủ nhật sau khi hai lần để vuột mất lợi thế dẫn trước.

Gyokeres có thể bùng nổ?

Sau khi về nhì trong 3 mùa giải vừa qua, Arsenal đang khao khát danh hiệu đầu tiên sau 22 năm và đã đầu tư thêm gần 200 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng để ủng hộ Mikel Arteta. Tuyển thủ Tây Ban Nha Martin Zubimendi sẽ là mỏ neo mới của hàng tiền vệ, trong khi các bản hợp đồng với Christian Norgaard, Cristhian Mosquera, Noni Madueke và Kepa Arrizabalaga sẽ bổ sung chiều sâu cho đội hình.

Gyokeres (Arsenal, trái) là một nhân tố quan trọng trong cuộc đua năm nay

Nhưng mùa giải của Arsenal có thể sẽ được định hình bởi việc liệu Viktor Gyokeres có chứng minh được mình là câu trả lời cho nhu cầu về một tiền đạo hiệu quả hay không. Cầu thủ người Thụy Điển đã ghi 97 bàn sau 102 trận trong 2 năm thi đấu cho Sporting Lisbon, nhưng cầu thủ 27 tuổi này đã không tạo được bước đột phá nào tại Premier League trong thời gian thi đấu trước đó tại Anh.

Sau khi không thành công tại Brighton, Gyokeres đã ghi 41 bàn sau 121 trận tại giải hạng nhì Anh với Coventry và Swansea. Arteta nói về tiền đạo mới của mình: "Cậu ấy là một cầu thủ mà khi bạn để lộ khoảng trống trong những pha một đối một, cậu ấy sẽ hủy diệt bạn".

Mùa giải trước, Man City đã bị truất ngôi sau chuỗi 4 chức vô địch liên tiếp chưa từng có khi đội bóng của Pep Guardiola không còn Rodri, chủ nhân Quả bóng Vàng. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã phải ngồi ngoài đến tháng 9 do chấn thương đầu gối nghiêm trọng, nhưng Man City đã làm mới đội hình với sự bổ sung Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders và Rayan Cherki. Sau mùa giải đầu tiên trắng tay kể từ mùa giải 2016/17, Man City kỳ vọng sẽ trở lại cuộc đua giành chức vô địch.

Nhà vô địch thế giới Chelsea

Chelsea là đội bóng cuối cùng ngoài Man City và Liverpool vô địch vào năm 2017 và một lần nữa cho thấy sức mạnh đáng gờm của mình khi vô địch Club World Cup tại Mỹ vào tháng trước. The Blues kết thúc ở vị trí thứ tư, kém Liverpool 15 điểm ở mùa giải trước, nhưng chính sách chuyển nhượng đầu tư mạnh mẽ vào các tài năng trẻ triển vọng của họ đang bắt đầu mang lại kết quả.

Joao Pedro đã tạo ra tác động ngay lập tức với ba bàn thắng trong ba trận đấu tại Club World Cup sau khi chuyển đến từ Brighton với giá 55 triệu bảng và có thể giải quyết nhu cầu về một chân sút đẳng cấp thế giới của Chelsea.

Manchester United đã cải tổ hàng công với việc chiêu mộ Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo sau khi kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 15.

Đánh bại United trong trận chung kết Europa League là không đủ để Ange Postecoglou giữ được vị trí của mình khi huấn luyện viên Tottenham và cựu huấn luyện viên Brentford, Thomas Frank, đã tiếp quản ở phía bắc London.

Bộ ba thăng hạng Leeds, Sunderland và Burnley đang hướng tới mục tiêu tránh một xu hướng đáng lo ngại cho sự cân bằng cạnh tranh. Trong hai mùa giải qua, cả ba CLB thăng hạng đều tụt hạng khi khoảng cách giữa sự giàu có của Premier League và giải Championship (giải hạng Nhất nước Anh) tiếp tục gia tăng.