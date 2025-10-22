Arsenal liệu có thể phá kỷ lục để thủng lưới ít nhất của Chelsea?

Trong kỷ nguyên mà hiệu suất con người và khoa học thể thao tiếp tục tiến bộ với tốc độ đáng kinh ngạc, có rất ít kỷ lục bóng đá thực sự bất khả xâm phạm. Chỉ cần nhìn vào những gì Erling Haaland đang làm với nhiều kỷ lục ghi bàn.

Nhưng chiến dịch Premier League 2004-05 của Chelsea vẫn là một trong những ngoại lệ lớn. Đội bóng của José Mourinho chỉ thủng lưới 15 bàn trên đường đến ngôi vô địch Premier League, một kỷ lục đã đứng vững suốt hai thập kỷ, và nhiều người tin rằng đó là kỷ lục không bao giờ bị phá.

Vì không đội bóng nào tiếp cận được kể từ đó. Chính Chelsea cũng thủng lưới 22 lần ở mùa kế tiếp, và cùng với Man United năm 2007-08 và Liverpool năm 2018-19, là những đội gần nhất với con số kỳ diệu 15. Nhưng ngay cả vậy, ba đội đó vẫn còn ở khoảng cách đến 7 bàn.

Để biết được sự phi thường của Chelsea, thì cần biết rằng cả Wolves và West Ham đã thủng lưới 16 bàn mùa này, nhiều hơn một bàn so với đội bóng của Mourinho trong 38 trận, dù hiện tại giải chỉ mới có 8 vòng.

Nhưng Arsenal đang trên đà đánh bại kỷ lục nổi tiếng của Chelsea. Trận sạch lưới mới nhất cuối tuần qua trước Fulham nghĩa là họ chỉ thủng lưới 3 lần trong tám trận Premier League mùa này – tỷ lệ 0,38 bàn mỗi trận. Nếu duy trì nhịp độ đó, họ sẽ trên đà thủng lưới 14,4 bàn trong toàn bộ mùa giải 38 trận. Nếu họ giữ ở mức 14, dĩ nhiên, sẽ phá kỷ lục. Chúng ta có thể nhấn mạnh thêm bằng việc họ chưa để thủng lưới bàn nào ở các giải đấu cúp (Champions League và cúp liên đoàn) sau 4 trận đã chơi.

Mikel Arteta đã xây dựng một hàng thủ phi thường, và những con số ban đầu nhấn mạnh sự thống trị của họ. Tính theo mỗi trận, Arsenal dẫn đầu tất cả các đội ở năm giải đấu hàng đầu châu Âu về số bàn thủng lưới và cả chỉ số xGA - thủng lưới dự kiến. Họ xếp thứ hai ở châu Âu về tổng số cú sút và cú sút trúng đích ít nhất phải đối mặt, trong khi chất lượng cơ hội mà họ cho phép đối phương tạo ra – đo bằng xG mỗi cú sút – cũng là mức thấp thứ hai của bất kỳ đội nào.

Hiệu suất phòng ngự của Arsenal ở năm giải đấu hàng đầu châu Âu 2025-26

Nhìn vào vị trí mà Arsenal thủng lưới các cú sút không chỉ cho thấy họ cho phép ít cơ hội về mặt số lượng, mà còn xuất sắc trong việc bảo vệ khu vực cấm địa sáu yard của mình. Phần lớn điều đó xuất phát từ sự hiện diện chỉ huy của các trung vệ Gabriel Magalhães và William Saliba, những người đã là những trụ cột phòng ngự vững chắc ở trung tâm hàng thủ bốn người của Arsenal, trong khi thủ môn David Raya cũng đóng góp không nhỏ.

Arteta đã có thể sử dụng một hàng thủ rất quen thuộc trước mặt Raya, điều chắc chắn đã góp phần vào những màn trình diễn kiên cường của họ. Gabriel và Saliba đã đá chính sáu trong tám trận Premier League cùng nhau, tạo nền tảng vững chắc. Khi Saliba vắng mặt, Cristhian Mosquera 21 tuổi đã thay thế ấn tượng. Ở vị trí hậu vệ cánh, Riccardo Calafiori đã đá chính mọi trận và Jurriën Timber bảy trong tám trận. Cả hai đều mang lại sức mạnh thể chất tuyệt vời và xuất sắc trong các tình huống một-một.

Với chỉ ba bàn thủng lưới qua tám trận, vậy khởi đầu của Arsenal so sánh thế nào với lịch sử Premier League?

Có7 đội trong lịch sử Premier League thủng lưới hai bàn hoặc ít hơn trong tám trận mở màn. Đội Chelsea 2004-05, tiêu chuẩn vàng, giữ sạch lưới bảy trận trong khoảng thời gian đó, và chỉ thủng lưới một lần.

Ít bàn thủng lưới nhất sau tám trận trong lịch sử Premier League

Nhưng như lịch sử (trong bảng trên) cho thấy, duy trì mức độ vững chắc phòng ngự này suốt mùa giải là điều không hề đơn giản, và khởi đầu tốt cũng không đảm bảo thành công vào cuối chiến dịch. Trong số bảy đội đó, chỉ ba – Chelsea (2004-05 và 2005-06) và Manchester United (2007-08) – tiếp tục vô địch. Leicester City năm 2000-01 kết thúc ở vị trí 13.

Arsenal biết rõ bài học đó. Năm 1998-99, họ chỉ thủng lưới 17 bàn cả mùa, nhưng kết thúc ở vị trí thứ hai. Tổng số đó vẫn là ít bàn thủng lưới nhất của một đội không vô địch Premier League, với sự xuất sắc phòng ngự bị phá hỏng bởi thiếu bàn thắng.

Lần này, mọi thứ trông khác biệt. Arsenal chỉ ghi 59 bàn năm 1998-99, xếp thứ tư mùa đó, và ít hơn 21 bàn so với nhà vô địch cuối cùng Man United. Mùa này, họ đã ghi 15 bàn trong tám trận, đặt họ vào đà cho con số vững chắc, dù không ngoạn mục, là 71. Nhưng với tỷ lệ ghi bàn giảm trên toàn giải đấu mùa này, điều đó không nên quá lo ngại, đặc biệt khi các chỉ số tấn công cơ bản của họ trông ổn; xG – bàn thắng dự kiến - tổng thể 14,1 là cao thứ tư giải đấu, với Crystal Palace (17,4 xG) rất gần.

Đừng quên rằng điều đó đến mà không có hàng công thực sự nhịp nhàng. Martin Ødegaard, Noni Madueke và Kai Havertz đã vắng mặt đáng kể, và họ vẫn đang nghỉ. Viktor Gyökeres chưa tìm thấy phong độ đỉnh cao, trong khi Bukayo Saka cũng đã nghỉ một thời gian. Nếu và khi nhịp điệu tấn công đó đến, và nếu hàng thủ tiếp tục ở mức phi thường này, Arsenal sẽ cực kỳ khó bị ngăn chặn.

Phá kỷ lục 15 bàn của Chelsea có thể vẫn là nhiệm vụ khó khăn, nhưng ngay bây giờ, đội bóng của Arteta đang nỗ lực nghiêm túc. Trong quá trình đó, họ có thể đang xây dựng nền tảng cho ngôi vô địch.