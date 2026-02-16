Arsenal lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại FA Cup

Thầy trò Mikel Arteta vừa tạo nên dấu ấn đặc biệt tại FA Cup khi vùi dập Wigan tới 4 bàn không gỡ trên sân Emirates.

Cả 4 bàn thắng đến với Arsenal chỉ trong khoảng 27 phút, nhờ công tiền đạo Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus và pha phản lưới nhà của hậu vệ Jack Hunt.

Gabriel Martinelli ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 18 trận Arsenal thắng Wigan 4-0 tại vòng 4 Cup FA hôm 16-2. Ảnh: AP

Chiến thắng đậm không chỉ giúp giành quyền đi tiếp, "Pháo thủ London" còn thiết lập một kỷ lục chưa từng xuất hiện trong lịch sử giải đấu lâu đời nhất bóng đá Anh.

Cụ thể, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Cup FA ghi nhận một đội bóng ghi tới 4 bàn vào lưới đối thủ chỉ trong 30 phút bóng lăn.

Không chỉ thiết lập cột mốc về số bàn thắng trong 30 phút đầu, đội chủ sân Emirates còn chấm dứt chuỗi mùa giải kém duyên tại FA Cup.

Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2019-2020 chứng kiến Arsenal góp mặt ở vòng 5 FA Cup – cũng là mùa họ lên ngôi vô địch lần thứ 14, kỷ lục giải đấu.

Thống kê cho thấy trong 9 mùa gần nhất, mỗi khi tiến vào vòng 5, Arsenal đều lên ngôi vô địch. Điều này mang lại thêm niềm tin cho thầy trò HLV Mikel Arteta về một hành trình thành công ở giải đấu năm nay.

Bên cạnh đó, pha phản lưới của hậu vệ Jack Hunt đã nâng tổng số bàn "đốt lưới nhà" mà các đối thủ dành cho Arsenal lên con số 6 trên mọi đấu trường mùa này. Điều đó phần nào phản ánh sức ép liên tục mà đội bóng thành London tạo ra lên hàng phòng ngự đối phương.

Khi thế trận đã an bài đã cho phép chiến lược gia người Tây Ban Nha có cơ hội thử nghiệm đội hình ở hiệp 2.

HLV Arteta lần đầu tiên sử dụng cặp tiền đạo Viktor Gyokeres – Gabriel Jesus, đồng thời trao cơ hội ra mắt sân nhà cho trung vệ Marli Salmon (16 tuổi) và thủ môn Tommy Setford (19 tuổi).

Mặc dù vậy, chiến thắng của Arsenal không trọn vẹn bởi hậu vệ Riccardo Calafiori dính chấn thương ngay trong lúc khởi động, còn hậu vệ Ben White rời sân cuối trận với dấu hiệu căng cơ. Đây là điều đáng lo ngại khi họ đang phải chinh chiến trên nhiều đấu trường.

Arsenal đã vào vòng 1/8 sau 8 trận toàn thắng vòng bảng Champions League, đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 4 điểm nhiều hơn đội bám đuổi, vào vòng 5 Cup FA và sẽ đụng độ Man City ở trận chung kết Cup liên đoàn Anh vào tháng 3 tới.



