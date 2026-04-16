Arsenal gặp Atletico ở bán kết Champions League

Thất bại trước Bournemouth ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước có vẻ như đã ảnh hưởng đến sự tự tin của Arsenal khi tiếp Sporting Lisbon trong trận đấu tại tứ kết Champions League hôm nay.

Đội chủ sân Emirates nhập cuộc thận trọng và chỉ kiểm soát tốt được thế trận trong khoảng 15 phút đầu hiệp 1. Sporting Lisbon nhờ vậy sớm ổn định lại tình hình và họ mới là bên tạo được cơ hội thực sự nguy hiểm hơn trong hiệp 1. Đáng tiếc các chân sút đội khách không thể tận dụng thành bàn.

Cơ hội đáng tiếc nhất của Sporting Lisbon diễn ra phút 43, khi Geny Catamo dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc.

Bước sang hiệp 2, diễn biến không có nhiều thay đổi khi đôi bên chơi giằng co, không bên nào tạo được sự đột phá. Dù nhỉnh hơn về thế trận, các pha tấn công của Arsenal khá bế tắc. Những tình huống nguy hiểm nhất của Pháo thủ chỉ từ nỗ lực cá nhân hoặc tình huống cố định.

Tuy nhiên, kết quả hoà 0-0 đủ giúp Arsenal giành quyền vào bán kết với tổng tỷ số 1-0 sau 2 lượt trận. Đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp Arsenal vào tới bán kết Champions League. Ở giải năm ngoái, họ đánh bại một cách thuyết phục Real Madrid.

Đối thủ của Arsenal tại bán kết sẽ là Atletico Madrid, đội thắng trong cuộc đối đầu với Barcelona.