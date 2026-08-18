Arsenal đủ sức bảo vệ ngôi vô địch Anh

Chiến thắng ấn tượng 3-0 của Arsenal trước Manchester City tại trận Siêu Cúp nước Anh ít nhiều cho thấy tín hiệu trong mùa giải 2026-2027 của Premier League: Arsenal đủ sức bảo vệ danh hiệu, còn Man City đang bị hoài nghi về khả năng khủng hoảng thời hậu Pep Guardiola

Arsenal khẳng định sức mạnh khi vừa vô địch Siêu Cúp nước Anh. (Ảnh: THX)

Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2004-2005, Arsenal sẽ bắt đầu chiến dịch với tư cách nhà vô địch Anh khi tiếp đón đội bóng mới lên hạng Coventry trong trận mở màn vào 2 giờ sáng thứ bảy, ngày 22-8, giờ Việt Nam.

Arsenal vừa mạnh, vừa ổn định

Chiến thắng ấn tượng đầu mùa giải, đội ngũ có chiều sâu cực mạnh, được tăng cường tốt và quan trọng là gắn bó với nhau nhiều mùa liền, thầy trò Mikel Arteta được cho là ứng cử viên ngôi vô địch ít nhất trong 2 mùa giải sắp tới của Ngoại hạng Anh...

Trái ngược với không khí phấn khởi tại sân Emirates, Man City bước vào mùa giải mới với tâm trạng lo lắng và bất an khi không còn Guardiola. HLV người Tây Ban Nha kết thúc triều đại 10 năm giàu thành tích của mình vào cuối của mùa giải trước.

Man "xanh" đang thích nghi với phong cách của HLV Enzo Maresca, người trấn an các CĐV là trận thua ở Siêu Cúp Anh chưa phải là thảm họa, đặc biệt khi đội chưa có lại sự phục vụ của chân sút số 1 E. Haaland.

Siêu máy tính Opta dự đoán khả năng vô địch của 6 ứng viên hàng đầu. Ảnh: Opta

Đội bóng của Arteta đã bổ sung thêm tiền vệ Bruno Guimaraes của Newcastle và Christos Tzolis vào đội hình vô địch. Cả hai đều gây ấn tượng trong trận thắng đậm Man City.

“Chúng tôi biết là nhiệm vụ (bảo vệ ngôi vô địch Premier League) hẳn sẽ rất khó khăn nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó”, nhà cầm quân 44 tuổi người Tây Ban Nha tự tin.

Thách thức tuyến giữa cho HLV Maresca

Man City là đội gần nhất bảo vệ được ngôi vô địch Anh khi thăng hoa dưới thời Guardiola, vô địch 4 mùa liền, từ 2020-2021 đến 2023-2024.

Áp lực với tân HLV Man City - ông Maresca, vì thế, là rất lớn. Nên nhớ rằng, dù vẫn là một HLV hàng đầu, Pep đã không thể giành danh hiệu Premier League trong 2 mùa giải vừa qua bất chấp việc ông đã vô địch Anh 6/7 năm trong giai đoạn từ 2017 đến 2024.

HLV Maresca rời Chelsea giữa mùa trước sau khi vô địch UEFA Conference League, FIFA Club World Cup. Ông không bỡ ngỡ với không khí tại Man City vì từng làm trợ lý, nắm đội trẻ ở sân Etihad nhưng sẽ phải bắt đầu công việc của mình mà không có Quả bóng vàng World Cup 2026 Rodri (sang Barcelona) và tiền vệ sáng tạo Bernado Silva (đến Real Madrid) trong đội hình.

Man City sẽ tiếp đón Bournemouth vào chủ nhật này. Họ đã chi tới 116 triệu bảng để đem về tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest. Nhưng việc chia tay nhà vô địch World Cup và người cầm nhịp lối chơi như Rodri là một cú sốc lớn đối với Maresca.

Ngoài Man City thì những đội thách thức Arsenal trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch cũng bước vào mùa giải trong trạng thái chuyển giao, ít nhất trên băng huấn luyện.

Chờ đợi sự bùng nổ từ Chelsea và Man United

Liverpool, nhà vô địch mùa 2004-2025, đã chia tay HLV Arne Slot khi đội chỉ xếp thứ 5 mùa rồi. Ông Andoni Iraola gia nhập từ Bournemouth để thay thế Slot. Sự ra đi của biểu tượng Anfield Mohamed Salah và phong độ sa sút của một Virgil van Dijk lớn tuổi đặt ra vấn đề nan giải cho Iraola nếu như Liverpool muốn trở lại đỉnh cao.

Chelsea cũng đặt nhiều kỳ vọng vào tân HLV Xabi Alonso sau mùa giải thảm họa - chỉ xếp hạng 10. Hàng loạt cầu thủ mới được đưa về, trong đó có tiền vệ người Anh Morgan Rogers từ Aston Villa với giá kỷ lục 117 triệu bảng.

Việc không được dự các cúp châu Âu có thể là lợi thế cho The Blues khi họ dồn sức cho cuộc đua vô địch Premier League, dù mục tiêu khả dĩ là giành 1 suất trong tốp đầu để trở lại Champions League mùa sau. Điều mà Chelsea cần xử lý ngay trước khi mùa giải mới bắt đầu: Sớm ổn định vấn đề đi hay ở của Enzo Fernandez.

Tại Manchester United, Michael Carrick chính thức có mùa giải trọn vẹn trên ghế chỉ đạo sau một thời gian dẫn dắt ấn tượng, thay thế Ruben Amorim kém tài. Man United kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3, trong đó có các chiến thắng trước Arsenal và Man City, nhờ khả năng quản lý con người tinh tế của Carrick.

Giành chức vô địch đầu tiên kể từ năm 2013 sẽ là mục tiêu tiếp theo của cựu tiền vệ Anh nhưng lật đổ Arsenal trong cuộc đua dài hơi là thách thức cực lớn.