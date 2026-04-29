Arsenal đối diện 'lời nguyền nước Anh' khi làm khách của Atletico

Lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu đã chứng kiến không ít gã khổng lồ Premier League hành quân đến thủ đô Tây Ban Nha với sự tự tin cao độ, để rồi phải ra về trong cay đắng. Từ Chelsea, Man City cho đến Man United, tất cả đều đã nếm trải sự ngột ngạt tại Metropolitano (hoặc trước đây là Vicente Calderon).

Lịch sử chỉ ra rằng, trong 6 lần đối đầu với các đại diện nước Anh tại vòng loại trực tiếp trên sân nhà, Atletico chưa bao giờ nếm mùi thất bại, với 3 chiến thắng và 3 trận hòa. Mùa 2013/14, Chelsea chỉ có được trận hòa 0-0 trên sân của Atletico. Năm 2016/17, Leicester thua 0-1 trước Atletico. Tương tự như vậy là Liverpool, Tottenham. Trong khi đó ở mùa 2021/22, MU và Man City vất vả cầm hòa chủ nhà tại "tổ ấm" thành Madrid. 6 trận đấu này, có tới 4 trận Atletico giữ sạch lưới.

Sự khó khăn của các đội bóng Anh khi đối đầu với Atletico tại Madrid không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà còn ở bản sắc bóng đá trái ngược. Các CLB Premier League thường ưa chuộng lối chơi tốc độ, cởi mở, nhưng khi bước vào "hang ổ" của Simeone, họ bị cuốn vào một thế trận thực dụng đến mức cực đoan.

Hàng thủ Atletico rất khó xuyên phá

Liverpool của Jurgen Klopp hay Leicester City đều từng gục ngã với những thất bại tối thiểu khi không thể tìm thấy kẽ hở trong hàng phòng ngự tầng tầng lớp lớp của đội chủ nhà. Thậm chí, ký ức gần nhất còn kinh hoàng hơn khi Tottenham bị vùi dập tới 2-5 tại đây.

Mikel Arteta hiểu rõ sự khắc nghiệt này. Dù Arsenal từng thắng đậm Atletico 4-0 ở giai đoạn vòng bảng mùa 2025/26, nhưng tính chất của một trận bán kết lượt đi hoàn toàn khác biệt. Tại Madrid, Atletico không chỉ chơi bóng bằng đôi chân, họ chơi bằng sự hăng máu, bằng sức ép nghẹt thở từ khán đài và bằng những tiểu xảo chiến thuật đầy tinh quái. Real Madrid rồi Barcelona đã từng thua, thậm chí thua đậm trên sân bóng này ở mùa giải 2025/26.

"Lời nguyền" không thắng tại Madrid của các đội bóng Anh là một rào cản tâm lý cực lớn mà Arsenal phải vượt qua nếu muốn tiến gần hơn đến chức vô địch. Thêm vào đó, Arsenal hành quân đến Tây Ban Nha với sự thiếu vắng quan trọng của Kai Havertz do chấn thương.

Đây là tổn thất lớn khi họ cần một cầu thủ có khả năng không chiến và làm tường tốt để phá vỡ khối bê tông của Atletico . Dù Eberechi Eze hay Riccardo Calafiori đã sẵn sàng, song Arsenal sẽ phải đối mặt với một Julian Alvarez đang có phong độ hủy diệt với 9 bàn thắng tại giải đấu.

Nếu không muốn đi vào vết xe đổ của các CLB đồng hương, Arsenal cần một bản lĩnh thép. Một kết quả tốt tại Metropolitano không chỉ giúp họ san bằng kỷ lục 13 trận bất bại tại Champions League từ mùa 2005/06 mà quan trọng hơn, nó sẽ là lời khẳng định rằng "Lời nguyền nước Anh" tại Madrid cuối cùng cũng đã có người đủ sức hóa giải.