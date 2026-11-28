HLV Mikel Arteta đã chính thức phát đi thông điệp đầy sức nặng tới toàn thể Ngoại Hạng Anh khi đặt ra mục tiêu cho Arsenal: chạm tới cột mốc 100 điểm kỳ diệu trong một mùa giải.

HLV Arteta đặt chỉ tiêu cao. Ảnh THX

Cột mốc lịch sử và di sản từ Man City

Để hiện thực hóa khát vọng bảo vệ ngôi vô địch, chiến lược gia người Tây Ban Nha tin rằng Pháo thủ phải vươn tới đẳng cấp mà lịch sử bóng đá xứ sương mù mới chỉ ghi nhận đúng một lần.

Chiến tích 100 điểm vô tiền khoáng hậu do Man City thiết lập ở mùa giải 2017-18 chính là ngọn hải đăng mà Arteta hướng tới. Thời điểm đó, trên cương vị trợ lý cho Pep Guardiola, Arteta đã trực tiếp chứng kiến Man City thống trị tuyệt đối với hiệu số bàn thắng +79, vô địch sớm trước 5 vòng đấu và bỏ xa đội nhì bảng 19 điểm. Khi ấy, Man City kết thúc mùa giải chỉ với 2 thất bại và 4 trận hòa.

Arteta thừa nhận Arsenal hiện chưa chạm tới đẳng cấp vượt trội đó, nhưng việc tiệm cận kỷ lục này là yêu cầu bắt buộc đối với bất kỳ CLB nào muốn đăng quang trong một giải đấu ngày càng khốc liệt. Theo chiến lược gia 44 tuổi, việc đặt ra mục tiêu tối thượng 100 điểm chính là chìa khóa để nâng cao tối đa xác suất chiến thắng trong cuộc đua vô địch.

Cuộc đọ sức then chốt tại Emirates

Arsenal bước vào trận đại chiến ở vòng 12 gặp Man City với vị thế đỉnh bảng, tạo ra khoảng cách 6 điểm so với tập thể của HLV Enzo Maresca. Đối thủ đến từ Manchester đang trải qua giai đoạn sa sút khi chỉ giành vỏn vẹn 1 điểm trong 4 vòng đấu gần nhất, dù trước đó đã sở hữu chuỗi 7 trận thắng liên tiếp.

Trong khi đó, Arsenal vẫn duy trì phong độ ổn định; họ mới chỉ để thua một trận duy nhất trước Brighton hồi tháng 9 và vừa trải qua trận hòa 2-2 đầy kịch tính với Newcastle United. Mặc dù Arteta lên tiếng hạ thấp tầm quan trọng của trận đấu khi cho rằng mùa giải mới trải qua tháng 11 và chặng đường phía trước còn rất dài, ông cũng không phủ nhận những cuộc tiếp đón các đối thủ trực tiếp trên sân nhà Emirates luôn đóng vai trò bản lề cho cả chiến dịch.

Bên cạnh áp lực từ cuộc đua vô địch, Arsenal cũng phải đối mặt với nỗi lo bài toán nhân sự ở vị trí khung gỗ. Thủ thành số một David Raya bỏ ngỏ khả năng ra sân sau chấn thương tay trái ở trận gặp Newcastle. Dẫu vậy, Arteta vẫn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho Kepa – người vừa có màn thể hiện tròn vai ở trận hòa 1-1 trước Borussia Dortmund tại Champions League giữa tuần.