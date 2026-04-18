Arsenal đã một lần sụp đổ và buông cúp vô địch ở Etihad, lần này thì sao?

Ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2022/23, Arsenal dẫn Man City 5 điểm sau 32 vòng nhưng chơi nhiều hơn đối thủ một trận. The Gunners đối đầu The Citizens ở vòng 33 trong tâm thế phải thắng để nắm quyền tự quyết cho cuộc đua vô địch. Dù vậy, Arsenal "phơi áo" trên sân Etihad bằng trận thua đậm 1-4. Đó là dấu chấm hết cho tham vọng vô địch của Arsenal, sau khi dẫn đầu bảng xếp hạng 90% thời gian mùa giải.

Sau 3 năm, số phận của Arsenal trên đường đua vô địch lại được định đoạt bằng 90 phút trên sân của Man City. Năm nay, lợi thế nghiêng về đoàn quân của Mikel Arteta nhiều hơn khi họ dẫn Man City 6 điểm và chơi ít hơn một trận. Arsenal sẽ chạm một tay vào cúp vô địch nếu chiến thắng.

Ngược lại, mọi thứ sẽ sụp đổ với CLB London khi họ lại thua trên sân Etihad. Khi đó, Man City rút ngắn cách biệt còn 3 điểm và thầy trò Pep Guardiola. The Citizens vẫn còn một trận chưa đấu, do đó quyền tự quyết chia đều cho cả 2 đội.

Siêu máy tính của Opta dự đoán nếu Arsenal thắng Man City, Pháo thủ nắm tới 98% khả năng vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Khi cầm hòa The Citizens, Pháo thủ vẫn nắm 89% cơ hội. Và ở kịch bản cuối cùng là Arsenal thua Man City, cơ hội cho đoàn quân của Arteta giành danh hiệu rút xuống còn 69%.

Đây là những con số thống kê khiến cổ động viên Arsenal phải lo lắng. Trong 10 trận làm khách đến sân Etihad gần đây, Pháo thủ chỉ hòa và thua (3 hòa, 7 thua). Kể từ khi Pep dẫn dắt Man City, tháng tư luôn là thời điểm đội bóng này chơi tốt với tỷ lệ thắng lên đến 79,5% và giành trung bình 2,51 điểm.

Ngược lại, tháng tư là lúc Arsenal dưới triều đại Mikel Arteta chơi tệ nhất trong mùa. "Pháo thủ" chỉ có tỷ lệ thắng 42,3% trong tháng 4 và giành trung bình 1,54 điểm. Riêng tháng tư năm nay, Pháo thủ thua Southampton (tứ kết FA Cup) và thua Bournemouth trong 4 trận đã qua.

Arsenal bất bại 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh trước Man City (2 thắng và 3 hòa), đó là động lực cho đoàn quân của HLV Arteta. So với trận "chung kết mùa giải" 3 năm trước, Arsenal giờ không chịu áp lực phải thắng bằng mọi giá. Họ sẽ hài lòng nếu giành một điểm trên sân Etihad. Từ đây, HLV Arteta có thể tính đến các đấu pháp thực dụng và đưa Man City vào bẫy, những người phải chịu áp lực ghi bàn lớn hơn.

Sau 3 năm kể từ trận thua muối mặt 1-4 ở Etihad, mọi thứ thay đổi nhiều với 2 CLB. Hung thần của Arsenal khi ấy và là nỗi khiếp sợ qua nhiều mùa giải đối với Pháo thủ, Kevin de Bruyne, không còn khoác áo Man City. Giờ đây, HLV Arteta sẽ đau đầu vì một "ngòi nổ" khác của Man City là Rayan Cherki. Trận thua 0-2 ở chung kết Cúp Liên đoàn là bài học cho Arsenal khi phong tỏa Cherki là nhiệm vụ quan trọng không kém "bắt chết" Erling Haaland.

Arsenal đã trưởng thành hơn nhiều so với thời điểm họ gục ngã ở Ngoại hạng Anh 2022/23. Hàng phòng ngự của Arteta giờ chắc chắn hàng đầu châu Âu với sự ổn định của bộ đôi trung vệ Saliba và Gabriel. "Pháo thủ" có Declan Rice bền bỉ và xuất sắc ở khu vực trung tuyến để làm điểm tựa. Và Arsenal có Kai Havertz đang đạt phong độ cao để chia lửa với Gyokeres.



Chờ xem bản lĩnh của Arsenal tới đâu khi bước vào trận "chung kết" ở sân Etihad. HLV Arteta sẽ vượt qua người thầy Pep Guardiola. Hay Arteta vẫn vẫn chỉ là người học trò xuất sắc của thuyền trưởng Man City?