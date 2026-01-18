Arsenal bỏ lỡ cơ hội bứt phá ở ngôi đầu khi bị Forest cầm chân

Arsenal không thể tận dụng triệt để thất bại của Man.City khi chỉ hòa 0-0 tại Nottingham Forest.

Đội đầu bảng đã bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách lên 9 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau thất bại 0-2 của Man.City trước Man.United hồi đầu ngày. Thay vào đó, Arsenal thấy Forest trở thành đội thứ 2 sau Liverpool không cho họ ghi bàn trong mùa giải này. Pháo thủ kết thúc ngày thi đấu với khoảng cách 7 điểm so với Man.City, sau trận hòa tại sân City Ground, nơi đội khách kiểm soát bóng phần lớn thời gian.

Gabriel Martinelli đã bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn chỉ vài phút sau khi Declan Rice bị Nikola Milenkovic cản phá ở giữa hiệp một. Hai cầu thủ dự bị Mikel Merino và Bukayo Saka đều có những cơ hội lớn, nhưng HLV Mikel Arteta đã phải tiếc nuối về một tình huống ở phút 80 khi hậu vệ Ola Aina của Forest thoát khỏi sự trừng phạt của VAR về lỗi chạm tay, khi cho rằng bóng chạm vai Aina trước và sau đó cánh tay của anh ở vị trí tự nhiên khi tiếp xúc. “Họ nói đúng”, Arteta đáp lại. “Anh ta chạm vào vai, và sau đó anh ta dùng tay chạm bóng. Vì vậy, lời giải thích không đúng, nhưng phần còn lại thì ổn. Thứ tự thì ổn, nhưng thời điểm và ý đồ của pha bóng thì rất rõ ràng. Nếu không, tôi đã không ngồi đây, và theo tôi, đó là một quả phạt đền rất rõ ràng”.

HLV Mikel Arteta tiếc nuối về tình huống ở phút 80 khi hậu vệ Ola Aina của Forest thoát khỏi sự trừng phạt của VAR về lỗi chạm tay.

Arteta sau đó đánh giá về trận đấu: “Chúng tôi đến đây để giành chiến thắng và chúng tôi đã không làm được điều đó vì nhiều lý do khác nhau. Đó là một lời khen dành cho họ vì họ thực sự được tổ chức tốt và rất giỏi trong việc phá vỡ đà tấn công của bạn, khi bạn đang chiếm ưu thế trong trận đấu. Thực tế là chúng tôi đã tạo ra 4 cơ hội rất lớn với Martinelli vào khung thành trống, Declan Rice ghi bàn cận thành, Mikel Merino, cú đánh đầu của Bukayo và trên hết, rõ ràng là một quả phạt đền rất rõ ràng trong vòng cấm mà trọng tài không cho. Vì vậy, dù không để đối phương có bất kỳ cú sút nào trúng đích, việc chúng tôi không thể giành chiến thắng là điều đáng thất vọng và hơn nữa, tôi nghĩ chúng tôi có thể làm tốt hơn, đặc biệt là ở một số khu vực tấn công”.

Suy nghĩ về việc Arsenal không thể nới rộng khoảng cách lên 9 điểm - thậm chí Aston Villa, đội xếp thứ 3, có thể thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm nếu thắng Everton vào Chủ nhật - Arteta nói: “Mỗi tuần đều là một cơ hội. Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu và nếu chúng tôi làm được điều đó, chúng tôi đã ở một vị trí khác. Chúng tôi đã tiến một bước, nhỏ hơn so với mong muốn, nhưng đó vẫn là một bước”.