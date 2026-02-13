Arsenal bị CĐV đòi “trừ 12 điểm”

Đội đỉnh bảng làm khách Brentford trên sân Gtech Community rạng sáng 13-2 (giờ Hà Nội) trong khuôn khổ vòng 26 Ngoại hạng Anh.

Các cầu thủ Brentford ra sân với bộ đồ sân nhà quen thuộc sọc đỏ – trắng, quần và tất màu đen

Trong khi đó, Arsenal thi đấu với áo sân khách màu xanh dương, kết hợp cùng quần và tất màu xám bạc/xám nhạt.

Quần áo đấu phối màu ‘dị’ khi Arsenal làm khách Brentford. Ảnh: AP

Bộ áo đấu sân khách quen thuộc của Arsenal. Ảnh: AP

Nhiều người hâm mộ tinh ý nhận ra đây không phải bộ trang phục thường dùng của "Pháo thủ London" khi thi đấu xa nhà.

Việc đội bóng dưới trướng HLV Mikel Arteta sân với bộ trang phục "dị" nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

"Xin lỗi, đây là chuyện gì vậy? Tôi chưa từng thấy Arsenal mặc combo xanh – bạc – bạc như thế này" - một người bình luận đầy mỉa mai.

Có người thậm chí còn hài hước yêu cầu Ban tổ chức xử lý ‘mạnh tay’ với Arsenal: "Họ nên bị trừ 12 điểm vì bộ kết hợp áo, quần và tất kỳ lạ này".

Thông thường khi thi đấu sân khách Arsenal mặc quần và tất màu đen. Việc họ phải đổi trang phục lần này xuất phát từ lý do trùng màu áo với Brentford và quyết định được đưa ra bởi Ban tổ chức Premier League.

Đây không phải lần đầu Arsenal buộc phải điều chỉnh trang phục vì vấn đề nhận diện màu sắc.

Tháng trước, trong chuyến làm khách trên sân Nottingham Forest, "Pháo thủ London" cũng phải đổi màu tất từ đen sang trắng theo yêu cầu, nhằm hỗ trợ người xem bị mù màu phân biệt rõ hai đội.

Arsenal cũng từng mặc quần và tất màu xám khi kết hợp với áo xanh trong chiến thắng 2-0 trước Athletic Bilbao tại Champions League hồi tháng 9-2025.

Lần này, trong bộ trang phục "dị" trên sân khách không đủ giúp thầy trò Mikel Arteta hưởng niềm vui trọn vẹn.

Dù đội khách Arsenal vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công Noni Madueke ở phút 61, song chủ nhà Brentford vẫn kịp gỡ hòa 1-1 với Keane Lewis-Potter ghi tên mình lên bảng điện tử khoảng 10 phút sau đó.

Trong bộ trang phục thi đấu "dị", Arsenal chỉ kiếm được 1 điểm trước chủ nhà Brentford hôm 13-2. Ảnh: SunSport

Đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu tại Gtech Community, khiến Arsenal chỉ còn hơn 4 điểm so với đội bám đuổi Man City sau 26 vòng đấu.

Đáng nói, chỉ 5 ngày trước họ còn tạo khoảng cách 9 điểm với Man City và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch.

Áp lực vì thế lại đè nặng lên vai thầy trò Mikel Arteta bởi 3 mùa Ngoại hạng Anh gần nhất đội đều cán đích ở vị trí á quân, trong đó có những thời điểm tiến rất gần tới ngôi vương nhưng rồi hụt bước ở chặng cuối.

Kết quả hoà 1-1 trước Brentford khiến Arsenal chỉ còn hơn Man City 4 điểm, trong khi 5 ngày trước họ còn hơn 9 điểm.



