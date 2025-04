Arne Slot phản bác khi chức vô địch của Liverpool bị hạ thấp

HLV Arne Slot bác bỏ quan điểm chức vô địch Premier League này đã đến với Liverpool một cách dễ dàng.

Arne Slot đang ở rất gần thời điểm trở thành vị HLV thứ 12 - và là nhà cầm quân người Hà Lan đầu tiên - giành được giải thưởng lớn nhất của bóng đá Anh, khi Liverpool chỉ cần một điểm trước Tottenham tại Anfield vào Chủ Nhật để giành chức vô địch Anh thứ 20, san bằng kỷ lục do Man.United nắm giữ từ năm 2013. Liverpool đang dẫn trước 12 điểm so với Arsenal, đội đang cầm chắc vị trí á quân mùa thứ 3 liên tiếp sau mùa giải không ổn định khi hòa 13 trận; và hơn đến 18 điểm so với đội đứng thứ 3 là Man.City - đội giành được 4 danh hiệu gần nhất nhưng đã sa sút thảm hại trong mùa giải này vì chấn thương và suy kiệt tinh thần…

Khi được hỏi liệu Premier League mùa giải này có phải có chất lượng kém nhất trong nhiều năm hay không, Slot đã chỉ vào cuộc đua gay cấn cho 5 suất dự Champions League - khi chỉ có 4 điểm cách biệt giữa Man.City và đội xếp thứ 7 là Aston Villa. “Tôi nghĩ chưa bao giờ việc lọt vào tốp 4, tốp 5 lại thú vị đến vậy”, Slot cho biết. “Năm trước, khá rõ ràng là CLB nào có thể giành được 3 hoặc 4 vị trí đầu tiên. Mùa này, chưa bao giờ khó khăn như vậy để lọt vào tốp 4 hoặc tốp 5 tại Premier League. Theo tôi, đây là một giải đấu thực sự khó khăn vì đó là những gì tôi đã trải qua ở đây. Chưa bao giờ có một trận đấu dễ dàng. Luôn rất khó để giành chiến thắng, có lẽ điều đó cho bạn biết đôi điều về chúng tôi”.

Liverpool vô địch xứng đáng khi thắng 24 trong số 33 trận đấu cho đến nay.

Liverpool đã thắng 24 trong số 33 trận đấu cho đến nay, họ kiểm soát trận đấu nhiều hơn trong các trận đấu so với thời người tiền nhiệm Jurgen Klopp. Thống kê cho thấy, biên độ chiến thắng hơn 2 bàn chỉ xảy ra trong 5 lần… Slot nhấn mạnh: “Chúng tôi chắc chắn không phải là đội duy nhất trong giải đấu này thấy khó để giành chiến thắng với cách biệt 3 hoặc 4 bàn. Có lẽ điều đó dễ dàng hơn vào 2, 3, 4 hoặc 5 năm trước. Hoặc là các đội không còn giỏi nữa - Liverpool, Man.City, Arsenal - hoặc chúng tôi vẫn rất giỏi nhưng các đội khác có đủ tiền để chi tiêu, một số trường hợp thậm chí còn nhiều hơn so với các đội bóng lớn truyền thống”.

Slot mô tả việc có cơ hội giành chức vô địch Premier League trước người hâm mộ Liverpool là một “trách nhiệm lớn”. Vào năm 2020, khi Liverpool giành chức vô địch thứ 19 để chấm dứt cơn khô hạn danh hiệu kéo dài 30 năm, không có người hâm mộ nào có thể đến xem các trận đấu cuối cùng tại Anfield cũng như tham dự lễ mừng công vì trong thời gian đại dịch. “Chúng tôi biết rằng lần cuối cùng CLB này vô địch, đó là thời điểm Covid”, Slot nói. “Vì vậy, mọi người đều mong chờ đến Chủ Nhật này. Nhưng chúng tôi biết vẫn còn một việc phải làm. Và đó là một điểm”.