Arne Slot nhận trách nhiệm nhưng tin “Liverpool có lối thoát”

HLV Arne Slot nhận hoàn toàn trách nhiệm về trận thua đậm nhất của Liverpool tại Anfield.

Murillo, Nicolo Savona và Morgan Gibbs-White đã ghi bàn giúp Forest có chiến thắng đậm nhất tại Anfield, cũng là gây nên thất bại nặng nề nhất trên sân nhà cho Liverpool kể từ trận thua 1-4 trước Man.City năm 2021. Chelsea và West Ham là 2 đội khác trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh từng giành chiến thắng với cách biệt 3 bàn tại Anfield.

“Thật khó để đo lường mức độ tệ hại của trận đấu, nhưng nó thực sự rất tệ. Chơi trên sân nhà, thua 0-3, bất kể đối thủ là đội nào, đều là một kết quả rất, rất tệ”, Slot nói. “Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi chịu trách nhiệm về những trận thua hiện tại: bạn phải chịu trách nhiệm khi thắng, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm khi thua. Tôi không bao giờ có thể tìm ra lời bào chữa nào cho những kết quả hiện tại của chúng tôi. Điều đó còn lâu mới đủ tốt và tôi phải chịu trách nhiệm về điều đó”.

Thất bại đã khiến Liverpool tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng, và nếu Everton thắng Man.United vào thứ Hai, đối thủ vùng Merseyside của họ sẽ vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, Slot khẳng định ông sẽ tìm ra cách ngăn chặn chuỗi 8 trận thua sau 11 trận trên mọi đấu trường. “Tất nhiên là có cách, đặc biệt là với những cầu thủ chất lượng mà chúng tôi đang có”, nhà cầm quân người Hà Lan nói thêm. “Dù thắng hay thua, nếu bạn lên đội hình xuất phát hoặc thay người, khi nhìn lại, bạn cũng sẽ tự hỏi ‘Chúng ta có thể làm tốt hơn ở đâu, chúng ta có thể điều chỉnh ở đâu?’, nhưng đó là một vấn đề khác so với việc nghi ngờ đối với bản thân”.

“Theo tôi, hôm nay chúng tôi có một khởi đầu tốt”, Slot nói thêm. “Tôi chưa thấy chúng tôi tạo ra được nhiều cơ hội như vậy trong nửa giờ đầu tiên, có lẽ là cả mùa giải này. Chúng tôi đã tạo ra được rất nhiều cơ hội, và ngay lần đầu tiên họ tiếp cận vòng cấm địa của chúng tôi, họ đã ghi bàn. Thật thất vọng khi bạn bỏ lỡ cơ hội của chính mình và mỗi lần đối thủ có cơ hội, bóng lại đi vào lưới”.

Virgil van Dijk thừa nhận bầu không khí hiện tại ở Liverpool là rất tệ.

Đội trưởng Liverpool, Virgil van Dijk cũng đã chia sẻ về thất bại thứ 2 liên tiếp với cách biệt 3 bàn chỉ trong vài tuần. “Tình hình hiện tại rất khó khăn”, Van Dijk nói. “Chúng tôi để thủng lưới quá nhiều bàn thua dễ dàng. Trong nửa giờ đầu tiên, chúng tôi đã chơi rất tốt, tạo ra những cơ hội rất tốt. Rồi họ lại ghi bàn từ một tình huống cố định. Và rồi chúng tôi đã rất lo lắng sau khi để thủng lưới. Bạn cảm thấy rằng chúng tôi đang cố gắng đẩy nhanh mọi thứ, cố gắng gỡ hòa càng sớm càng tốt. Nhìn chung, chúng tôi đã chơi không tốt. Về các pha tranh chấp, tranh chấp, bóng hai, chúng tôi đã quá vội vàng”.

“Chúng tôi đang ở trong một thời điểm rất, rất khó khăn, và chúng tối phải thoát khỏi tình hình này”, ngôi sao người Hà Lan nhấn mạnh thêm. “Chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Bóng đá là môn thể thao đồng đội. Chúng tôi phải chấp nhận điều này, chấp nhận thất bại và nỗ lực hơn nữa. Tôi đã nói điều này rất nhiều lần trong mùa giải này, nhưng mọi chuyện không diễn ra như mong đợi, nhưng chúng tôi cần phải tiếp tục. Theo tôi, bầu không khí hiện tại rất tệ. Chúng ta cần nhìn lại bản thân”.