Arman Tsarukyan giành chiến thắng Submisson mãn nhãn trước Dan Hooker

Tsarukyan tung cú siết cổ tam giác tay buộc Hooker đập tay xin đầu hàng

Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên của trận đấu, Arman đã đẩy cao tốc độ, duy trì áp lực ép sát đối thủ phía gần hàng rào. Bằng cách kết hợp các đòn thế quyền cước đánh đứng cùng các kỹ thuật vật, tìm thế khóa siết, anh khiến cho Hooker có rất ít cơ hội phản công.

Mặc dù Hooker cố gắng đáp trả bằng các đòn phản công và đòn gối, Tsarukyan vẫn thành công trong các tư thế nhập nội và áp sát đối thủ, đưa trận đấu vào thế ôm siết, để rồi duy trì quyền kiểm soát trong các tình huống trao đổi đòn mà anh “trao đòn nhiều hơn".

Trong hiệp đấu thứ 2, Tsarukyan đã nhanh chóng gia tăng tăng tốc độ lên một tầm cao nghẹt thở mới, tung một đòn tấn công mạnh vào chân Hooker, khiến đối thủ người New Zealand mất đà - và ngã vật xuống sàn đài. Trận đấu ngay lập tức bước vào bước ngoặt...

Chiếm được ưu thế trên trong màn địa chiến, Arman tung các cú đấm - chỏ gây sát thương, trước khi chuyển sang thực hiện đòn khóa siết. Áp dụng lực mạnh mẽ kèm với kỹ thuật arm-triangle choke chính xác, khiến Hooker phải đập tay xin hàng, thua Submission!

Đây là chiến thắng thứ 23 trong 26 trận thượng đài MMA chuyên nghiệp của “Ahalkalakets. Trong đó, anh đã thắng 10/12 trận đấu tại Bát giác đài của UFC với 5 chiến thắng bằng Submission - hoặc KO, TKO. Nhưng đây là chiến thắng Submission đầu tiên của anh ở UFC.

Kết quả ấn tượng và màn trình diễn mãn nhãn tại Bát giác đài Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena (Al Rayyan - Qatar) trong sự kiện UFC Fight Night: Tsarukyan vs. Hooker giúp Arman tiến lại sát cơ hội thách đấu tranh đai vô địch lần thứ 2, sau khi “lỡ nhịp” UFC 311 với Islam Makhachev. Anh đang hướng đến chiếc đai hạng nhẹ của Topuria.

“Cảm giác chiến thắng này thật là tuyệt vời”, Tsarukyan chia sẻ lạc quan và gọi tên Topuria ngay sau đó, “Cám ơn Dan, vì nhờ có anh ấy, cuối cùng thì tôi cũng được thượng đài trong mùa giải năm nay. Vì cũng chỉ có mỗi một người muốn đối đầu với bản thân của tôi!”.

“Ilia, nếu anh có ở đó thì vào đây nào. Chỉ có một ứng cử viên số 1 mà thôi. Đó cũng chính là Arman Tsarukyan. Ai ai cũng biết tôi phải chiến đấu cho đai vô địch. Tôi đã rất sẵn sàng. Cuối tháng Giêng năm sau. Hãy gửi cho tôi bản hợp đồng và tôi sẽ đến đó”, Arman nói.