Arman Tsarukyan: Chọn Khamzat Chimaev, Khabib Nurmagomedov và Islam Makhachev cho “một trận chiến đường phố”

Tsarukyan (phải) ở Moscow

Khi một phóng viên hỏi rằng: “Anh sẽ chọn những “vị huynh đệ” nào - ở trong một trận chiến đường phố tại khu ổ chuột của Mỹ, chống lại 10 gã đầu trộm đuôi cướp”, Tsarukyan đã đưa ra các phương án - khiến mọi phóng viên phải bật cười và không thể bắt bẻ chút nào.

“Tôi chắc chắn sẽ chọn Khamzat (Chimaev) đầu tiên. Thứ hai thì, tôi sẽ chọn Khabib (là “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov). Và thứ ba chính là Islam (Makhachev)” - sự lựa chọn của “Akhalkalakets” mang tính thực chiến cao độ, đảm bảo phần thắng về phía anh...

Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn họp báo này, võ sĩ đã không thượng đài ở Bát giác đài UFC suốt từ ngày 13-5-2025 (tại sự kiện UFC 300) cho đến nay cũng đề cập đến trường hợp của Ilia Topuria, Nhà vô địch mới ở hạng cân nhẹ mà anh có thể phải đối đầu trong tương lai.

Theo anh, “El Mataror” Topuria (người mới đây dính lùm xùm với “Đệ nhất quyền thủ không kể cân” Terence Crawford - và có liên quan cả đến “Gã điên Ailen” Conor McGregor) nhiều khả năng sẽ thượng đài bảo vệ đai hạng nhẹ trước Paddy Pimblett hơn là Justin Gaethje.

“Gaethje hẳn sẽ không đấu với Topuria đâu... Tôi nghĩ khả năng cao sẽ chính là Pimblett, hơn là Gaethje. Tôi nghĩ hắn ta bảo vệ đai vô địch hạng nhẹ, và nếu Islam giành được đai bán trung, hắn ta sẽ phi thăng lên hạng 170 và muốn trở thành nhà vô địch cả 3 hạng cân khác nhau”.

“Hắn ta sẽ không muốn thi đấu với tôi vì hắn ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi đối đầu với Islam, và khi ấy, hắn ta có cơ hội trở thành Nhà vô địch 3 hạng cân đầu tiên trong lịch sử của UFC và sẽ kiếm được rất - rất nhiều tiền”, Tsarukyan thừa nhận sẽ khó có trận Topuria vs Tsarukyan trong “thì tương lai".

Võ sĩ sinh ra ở Georgia, lớn lên trên đất Nga nhưng đang thượng đài dưới màu cờ của quốc gia Trung Á là Armenia cũng dành thời gian chỉ trích thói ngông nghênh, và khoe mẽ, rất thích làm chuyện màu mè của võ sĩ người Georgia (người sở hữu cả quốc tịch Tây Ban Nha).

“Hắn ta cố gắng tỏ ra mình giàu có - một cách điên rồ, nhưng thực tế tôi nghĩ hắn ta chỉ đang bay trên những chuyến máy bay thông thường. Hắn ta không kiếm được nhiều tiền đến vậy để bay máy bay riêng từ Mỹ đến châu Âu - hay Georgia”, Tsarukyan nói về “thói quen” khoe khoang bay máy bay riêng sang trọng của Topuria trên mạng xã hội.

Topuria trong một chuyến bay máy bay riêng

“Bởi vì, ngay cả khi hắn ta kiếm được từ 2 - 3 triệu USD cho một trận đấu ở bên trong Bát giác đài của mình, riêng một chuyến khứ hồi trên máy bay riêng cũng sẽ khiến hầu bao của hắn ta tiêu tốn khoảng 400 ngàn - 500 ngàn USD”, Tsarukyan nói khi rất rành về giá vé máy bay...