Argentina vô duyên, Pickford "lên thần" nhưng Messi thật sự là một vị Thánh

Trong một hiệp hai mà tuyển Anh quá nhút nhát dù dẫn bàn, Argentina được thoải mái tấn công nhưng liên tục bỏ lỡ. Và giữa sự bế tắc ấy, Lionel Messi trở thành khác biệt lớn nhất.

Khi Argentina tấn công như vũ bão nhưng bàn thắng mãi không đến

Có những trận đấu mà một đội tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng bàn thắng vẫn cứ lẩn tránh. Bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh chính là một kịch bản như vậy.

Sau khi Anthony Gordon mở tỷ số ở phút 55, tuyển Anh gần như từ bỏ ý định chơi bóng. Đội bóng của HLV Tuchel chủ động kéo đội hình xuống rất thấp, chấp nhận nhường hoàn toàn thế trận cho Argentina để bảo vệ lợi thế mong manh.

Đó là lựa chọn dễ hiểu nếu nhìn vào tính chất của một trận bán kết World Cup. Nhưng điều khó hiểu là Anh thực hiện điều đó quá sớm và quá triệt để. Từ khoảng phút 60 trở đi, thế trận gần như chỉ diễn ra bên phần sân của "Tam sư". Argentina thoải mái cầm bóng, tổ chức tấn công liên tục và tạo ra sức ép nghẹt thở.

Điều đáng nói là đội bóng Nam Mỹ không thiếu cơ hội nhưng bàn thắng mãi chưa đến. Họ có những pha đánh đầu đưa bóng tìm đến cột dọc. Có những cú sút xa hiểm hóc lại bị khung thành từ chối. Không ít tình huống dứt điểm cận thành tưởng chừng đã thành bàn thì bóng lại tìm đúng vị trí của Jordan Pickford.

Pickford đã chơi 1 trận tuyệt hay, cùng "thần may mắn" tưởng như khiến tuyển Argentina phải câm nín...

Thủ môn tuyển Anh cũng đã chơi một trong những trận đấu xuất sắc nhất sự nghiệp. Anh liên tiếp phản xạ cứu thua, từ những cú dứt điểm ở cự ly gần cho đến các pha kết thúc đầy uy lực ngoài vòng cấm.

Có thời điểm, người ta bắt đầu nghĩ rằng đây sẽ là ngày mà thần may mắn đứng về phía tuyển Anh. Bởi Argentina làm gần như tất cả mọi thứ ngoại trừ ghi bàn!

Cả Argentina chỉ còn biết... tìm Messi

Trong bóng đá, đôi khi mọi thứ rất phức tạp hoặc rất... đơn giản. Khi mọi phương án đều bế tắc, các đồng đội cũng có thể lựa chọn theo bản năng tìm đến cầu thủ giỏi nhất. Argentina đã làm đúng điều đó.

Càng về cuối trận, hình ảnh quen thuộc liên tục xuất hiện. Mỗi khi có bóng ở khu vực giữa sân hoặc trước vòng cấm, các cầu thủ Argentina đều cố gắng đưa bóng đến chân Lionel Messi. Không phải vì họ lười sáng tạo. Mà bởi ai cũng hiểu chỉ có Messi mới đủ bình tĩnh để tạo ra khác biệt.

Messi là khác biệt lớn nhất để Argentina lại thắng kịch tính, vào Chung kết World Cup 2026.

Ở tuổi 39, đôi chân của siêu sao này có thể không còn bùng nổ như thời đỉnh cao. Nhưng cái đầu, nhãn quan chiến thuật và khả năng xử lý trong những khoảnh khắc quyết định vẫn thuộc đẳng cấp mà rất ít cầu thủ trên thế giới có được.

Messi liên tục lùi sâu nhận bóng, kéo theo hàng tiền vệ Anh, rồi bất ngờ xoay người, đi bóng qua hai hoặc ba cầu thủ trước khi tung ra những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự.

Anh cũng thực hiện nhiều pha bật nhả một chạm đầy tinh tế để kéo giãn hệ thống phòng ngự vốn đang co cụm của đối phương.

Có những đường chuyền của Messi khiến đồng đội đối mặt khung thành, nhưng Pickford lại từ chối bàn thắng bằng những pha cứu thua xuất thần. Argentina càng tấn công càng sốt ruột. Nhưng Messi thì không.

Anh vẫn bình tĩnh cầm bóng, vẫn kiên nhẫn điều tiết nhịp độ, vẫn âm thầm làm công việc của một "nhạc trưởng" đúng nghĩa. Và rồi điều phải đến cũng đến. Phút 86, Messi chuyền bóng cho Enzo Fernandez tung cú sút xa tuyệt đẹp gỡ hòa 1-1. Đến phút bù giờ thứ hai, lại là Messi thực hiện đường chuyền chuẩn xác từ cánh phải để Lautaro Martinez bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1. Hai đường kiến tạo. Hai khoảnh khắc thay đổi số phận trận đấu.

Anh tự thua mình, nhưng Messi mới là người kết liễu

Không thể phủ nhận bước ngoặt lớn nhất của trận đấu nằm ở cách tuyển Anh lựa chọn chơi bóng. Sau bàn mở tỷ số, "Tam sư" trở nên quá thận trọng. Việc rút bớt tiền vệ để tăng cường hậu vệ khiến họ đánh mất hoàn toàn quyền kiểm soát khu trung tuyến. Không còn ai giữ bóng, không còn những pha phản công đủ sức khiến Argentina dè chừng.

Đội bóng áo trắng tự biến mình thành mục tiêu cho những đợt sóng tấn công liên tiếp. Đó là một quyết định mang tính phòng ngự quá mức và cuối cùng phải trả giá. Thế nhưng, nếu chỉ quy chiến thắng của Argentina cho sai lầm chiến thuật của tuyển Anh thì sẽ là thiếu công bằng.

Messi vẫn đang là điểm tựa của cả Argentina.

Bởi rất nhiều đội bóng từng được hưởng thế trận áp đảo như Argentina, nhưng không phải đội nào cũng biết cách chuyển ưu thế ấy thành bàn thắng. Sự khác biệt nằm ở Messi. Trong ngày các đồng đội liên tục bỏ lỡ, trong ngày Pickford chơi như thể bị "nhập", Messi vẫn giữ được sự tỉnh táo để đưa ra hai quyết định hoàn hảo nhất.

Không cần ghi bàn. Không cần những màn solo dài hàng chục mét. Anh chỉ cần chuyền đúng thời điểm, đúng vị trí và đúng người. Thế là đủ để thay đổi cả trận bán kết World Cup. Argentina có thể vô duyên trong phần lớn thời gian hiệp hai. Pickford có thể đã chơi một trận đấu xuất thần. Nhưng khi đội bóng Nam Mỹ cần một phép màu, Messi lại xuất hiện.

Đó không còn đơn thuần là đẳng cấp của một siêu sao. Đó là phẩm chất của một huyền thoại luôn biết cách định đoạt những trận cầu lớn nhất. Và nếu Argentina thật sự mơ về chức vô địch World Cup thêm một lần nữa, họ có quyền tin tưởng. Bởi trong đội hình của mình, họ vẫn còn một "vị Thánh" mang tên Lionel Messi.