Argentina không cần ‘Bàn tay của Chúa’, vì đã có đôi chân Messi

Với cú đúp kiến tạo giúp Argentina đánh bại đội tuyển Anh, Lionel Messi lại sưu tập thêm một "khoảnh khắc kiểu Maradona" mà giờ đây được gọi là "Maramessi".

Huyền thoại Lionel Messi còn thiếu câu chuyện gì? World Cup 2026 có lẽ chỉ là giải đấu để Messi sưu tập thêm những dấu ấn mang tính biểu tượng, những “khoảnh khắc Maradona”. Chiến thắng của Messi và đội tuyển Argentina trước người Anh sáng nay là một điểm nhấn “Maramessi” như vậy - theo cách chơi chữ của tờ Ole.

Khi tiếng còi kết thúc vang lên, các cầu thủ Argentina bế Messi lên vai. “Vì Diego. Vì kỳ World Cup cuối cùng của Leo. Argentina, tôi muốn thấy đội tuyển 2 lần liên tiếp trở thành nhà vô địch” , Nicolas Otamendi bắt nhịp cho cả đội. Người hâm mộ gọi tên Messi, rồi hát vang: “ Tay trong tay với Leo, chúng ta sẽ đạt được mọi thứ” .

Còn nhân vật chính? “ Chắc chắn Diego trên cao đang tận hưởng điều này” , Messi nói sau trận bán kết. “El Pulga” bỏ thêm vào bộ sưu tập của mình một chiến thắng mang tính biểu tượng, một ký ức “Maramessi”.

Djed Spence, cầu thủ chạy nhanh nhất đội tuyển Anh, không ngăn được Messi 2 lần kiến tạo bàn thắng. (Ảnh: AP)

Ngày kỷ niệm tròn 40 năm Maradona tạo nên “Bàn tay của Chúa”, Messi đi vào lịch sử World Cup với kỷ lục ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại. “El Pulga” cũng vượt qua chính Maradona để trở thành chân kiến tạo xuất sắc nhất lịch sử giải đấu.

Messi còn thiếu một kỳ World Cup thứ sáu, một hành trình bảo vệ chức vô địch ở tuổi 39 - điều mà ngay cả Maradona cũng chưa làm được. Cuộc săn tìm khoảnh khắc vĩ đại không thể thiếu một chiến thắng mang tính biểu tượng trước “đối thủ truyền kiếp” - đội tuyển Anh. Đối với người hâm mộ bóng đá Argentina, tính chất căng thẳng từ trong ra ngoài sân cỏ của những cuộc đối đầu với người Anh có lẽ chỉ thua trận Siêu kinh điển Nam Mỹ gặp Brazil.

Định mệnh như sắp đặt để Argentina gặp đội tuyển Anh trong kỳ World Cup cuối cùng của Messi, vì anh chưa từng đối đầu với “Tam sư”. Argentina năm 2026 thắng đội tuyển Anh mà không cần tới “Bàn tay của Chúa”, vì họ có đôi chân ma thuật của Messi.

Messi chỉ sút 1 lần trong cả trận - quả đá phạt không vượt qua hàng rào. Không có bàn thắng nào cho Messi, nhưng dấu chân anh nằm trên cả hai bàn thắng của Argentina. Một kiến tạo bằng chân trái cho Enzo Fernandez gỡ hòa. Một kiến tạo bằng chân phải cho Lautaro Martinez ghi bàn quyết định.

Đó cũng là hình ảnh của Messi ở đoạn cuối sự nghiệp. Anh không còn cần ghi mọi bàn thắng để làm nhân vật chính. Anh trở thành người mở khóa, người điều khiển và người giúp đồng đội hoàn thành phần còn lại.

Tại Atlanta, Messi còn thực hiện 9 pha qua người thành công. Con số gần như phi lý đối với một cầu thủ 39 tuổi, đặc biệt trong trận bán kết World Cup trước một đội bóng trẻ, mạnh và giàu tốc độ.

Messi bước vào khoảng không gian quen thuộc ở thời điểm quen thuộc. Nhìn cái cách Messi 39 tuổi giữ bóng khiến Harry Kane ngã dúi dụi, xâu kim Anthony Gordon giá hơn 90 triệu USD, đẩy bóng qua Djed Spence và buộc Elliott Anderson giá hơn 150 triệu USD phải phạm lỗi, dễ hiểu vì sao đội tuyển Anh - dù huấn luyện viên không chỉ đạo - vẫn vô thức lùi về tử thủ bảo toàn tỷ số. Đôi khi, sự hiện diện của Messi tự nó đã là một mệnh lệnh cho cả đối thủ.

Người Anh không chỉ phòng ngự trước một cầu thủ. Họ phòng ngự trước ký ức về tất cả phiên bản của Messi. Là cầu thủ chạy cánh từng tăng tốc qua đối thủ. Là số 9 ảo từng phá vỡ mọi hệ thống phòng ngự. Là số 10 có thể ghi bàn từ ngoài vòng cấm. Là nhà tổ chức chỉ cần một nhịp chạm để đưa đồng đội đối mặt thủ môn.

Ở tuổi 39, Messi không còn thực hiện tất cả những điều ấy với tần suất như trước nhưng đối thủ không thể biết phiên bản nào sẽ xuất hiện trong tình huống tiếp theo. Đấy là lý do có 2 cầu thủ đội tuyển Anh lao về phía Messi trong cả 2 pha kiến tạo của siêu sao 39 tuổi - rút cục chẳng để làm gì khi cuối cùng bóng vẫn đi vào lưới.

“Tay trong tay với Leo, chúng ta sẽ đạt được mọi thứ”, cổ động viên Argentina hát trong lúc các cầu thủ nâng Messi lên cao. (Ảnh: AP)

Người Anh làm rất tốt công việc của mình trong phần lớn trận đấu. Họ áp sát, va chạm và bịt những khoảng trống quanh số 10. Messi phải lùi sâu, tìm bóng giữa những cơ thể áo trắng và chấp nhận những pha tranh chấp không thuận lợi.

Nhưng khi Argentina bị đẩy đến gần vực thẳm, họ lại nhìn vào bóng lưng số 10 và chưa lần nào phải thất vọng - ít nhất là ở kỳ World Cup này. Không ai dám nói Argentina trông chờ những quả tạt vô vọng, khi quả bóng được phất đi từ cái chân trái của Messi bên cánh phải. Messi nói rằng anh chưa bao giờ ngừng tin tưởng vào tập thể, còn đội tuyển Argentina thì không lúc nào ngừng tin tưởng vào Messi.