Argentina hủy tập vì mưa bão nguy hiểm, Messi và đồng đội vỡ kế hoạch

Đội tuyển Argentina vừa phải hủy bỏ buổi tập quan trọng do lo ngại về những cơn bão tại thành phố Miami.

Đội tuyển Argentina có kế hoạch tập luyện tại thành phố Miami (Florida) sau trận đấu căng thẳng với Cape Verde rồi mới trở về đại bản doanh ở Kansas City (Missouri, Mỹ). Buổi tập được lên lịch lúc 11h15 thứ 7 (theo giờ địa phương). Cuối cùng, huấn luyện viên Lionel Scaloni buộc phải hủy buổi tập nhằm đảm bảo an toàn cho Lionel Messi và đồng đội.

Một loạt cơn bão được cảnh báo sẽ đổ bộ bang Flordia khiến thời tiết bị ảnh hưởng. Miami không thường xuyên hứng chịu trực tiếp những cơn bão lớn, nhưng tình trạng mưa lớn và lốc xoáy có thể xuất hiện.

Buổi tập của Lionel Messi bị hủy bỏ.

Việc hủy buổi tập ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Argentina. Ban huấn luyện muốn cho toàn bộ cầu thủ đá chính nghỉ ngơi, còn những người vào sân từ băng ghế dự bị, không thi đấu phải tập luyện với cường độ cao hơn.

Ngoài ra, đây là quãng thời gian quan trọng để huấn luyện viên trưởng Lionel Scaloni đánh giá tình trạng thể lực và chấn thương của một loạt trụ cột. Hậu vệ cánh Facundo Medina bị thay ra cuối hiệp 2 vì chuột rút. Enzo Fernandez cũng gặp vấn đề tương tự nhưng cố gắng đá hết trận. Nico Gonzalez chấn thương mắt cá nhân trong hiệp phụ.

Đội tuyển Argentina là ứng viên vô địch của World Cup nhưng vừa trải qua thử thách không ai ngờ tới trước tân binh Cape Verde. Lionel Messi mở tỷ số ở phút 29 nhưng Cape Verde nhanh chóng có bàn gỡ. Trong hiệp phụ, Lisandro Martinez nâng tỷ số lên 2-1 nhưng đại diện châu Phi lại gỡ hòa nhờ một siêu phẩm.

Phải chờ đến khi Romero đánh đầu trong hiệp phụ thứ hai và Borges đá phản lưới nhà, Argentina mới có được chiến thắng 3-2 nghẹt thở.

Cá nhân Lionel Messi đã cán cột mốc 7 bàn thắng ở World Cup 2026 và 20 bàn trong 6 lần dự giải. Tiền đạo sinh năm 1987 vẫn cho thấy vai trò không thể thay thế với đội tuyển Argentina. Chính đại diện Nam Mỹ là đối trọng hàng đầu của đội tuyển Pháp trong hành trình tiến đến ngôi vương.