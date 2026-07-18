Argentina có thực sự chơi xấu ở World Cup đúng như cáo buộc dùng "31 chiêu trò bẩn" của truyền thông Anh?

Lối chơi của Argentina tại World Cup 2026 gây tranh cãi.

Sau trận bán kết căng thẳng tại Atlanta (Mỹ), chiến thắng 2-1 của Argentina trước tuyển Anh đã mở ra một cuộc tranh luận nảy lửa trên toàn cầu. Truyền thông Anh chỉ trích nhà đương kim vô địch chơi bẩn, nhưng các số liệu thống kê lại chứng minh một thực tế hoàn toàn khác, Argentina không bạo lực, họ chỉ quá khôn ngoan.

"Bản cáo trạng" 31 chiêu trò từ nước Anh

Ngay sau khi trận bán kết khép lại, tờ nhật báo Telegraph của Anh đã thu hút sự chú ý khi liệt kê chi tiết 31 tình huống mà họ gọi là "chiêu trò hắc ám" của các cầu thủ Argentina.

Theo truyền thông Anh, các học trò của HLV Lionel Scaloni đã chủ động phá nát lối chơi của Tam Sư bằng các tiểu xảo tâm lý và lỗi chiến thuật. Hai ngôi sao trẻ của tuyển Anh là Jude Bellingham và Elliot Anderson trở thành mục tiêu bị "chăm sóc" kỹ nhất. Ngay từ phút thứ 2 của trận đấu, tiền vệ Enzo Fernández đã có pha vào bóng quyết liệt từ phía sau với Anderson như một lời cảnh cáo. Tiếp đó là hàng loạt tình huống đẩy sau, kéo áo ở giữa sân, cùng hành động khiêu khích từ Cristian Romero hay Leandro Paredes nhằm khiến các cầu thủ Anh ức chế và mất bình tĩnh.

Trận đấu mà tuyển Anh và Argentina đã tranh chấp quyết liệt (Ảnh: Getty)

Sự thật bất ngờ từ những con số

Tuy nhiên, cảm giác ức chế trên sân cỏ thường khác xa với những gì các con số thống kê phản ánh. Theo thống kê từ SofaScore, trong trận bán kết, trọng tài chỉ rút ra tổng cộng 3 thẻ vàng cho Argentina (dành cho Lisandro Martínez ở phút 42, Cristian Romero ở phút 51 và một thẻ ở phút 90+4). Đại diện Nam Mỹ kết thúc trận đấu với đầy đủ 11 người trên sân, không có thẻ đỏ và không có án phạt nào từ VAR.

Về tần suất phạm lỗi, tính đến hết vòng bán kết, Argentina đúng là đội phạm lỗi nhiều nhất World Cup 2026 với tổng cộng 88 lần. Tuy nhiên, vì họ phải đá thêm hiệp phụ ở các vòng trước nên có số phút thi đấu nhiều nhất. Nếu quy đổi trung bình trong 90 phút, Argentina chỉ đứng thứ 21 trong tổng số 48 đội dự giải, với 11,4 lỗi/trận – con số này thậm chí còn ít hơn cả đội tuyển Tây Ban Nha.

Về vị trí phạm lỗi, các cầu thủ Argentina rất biết chọn địa điểm để phạm lỗi. Họ chủ yếu cắt đứt các pha phản công của đối thủ từ khu vực giữa sân. Trong phạm vi 30 mét cuối sân nhà, họ chỉ phạm lỗi vỏn vẹn 7 lần và hầu hết đều ở sát rìa biên. Điều này giúp Argentina hạn chế tối đa việc bị phạt thẻ nặng hoặc trao cho tuyển Anh các quả đá phạt trực tiếp nguy hiểm trước vòng cấm.

Tuy nhiên, ở trận này chỉ có 3 thẻ vàng được rút ra (Ảnh: Getty)

Chơi xấu hay tiểu xảo thượng thừa?

Xung quanh cách tiếp cận trận đấu của Argentina, giới chuyên môn và người hâm mộ đã chia thành hai luồng quan điểm rõ rệt. Với góc nhìn của đối thủ, lối chơi của Argentina đang làm tổn hại đến hình ảnh của bóng đá đẹp. Việc một đội bóng lớn, sở hữu những thiên tài như Lionel Messi, lại phải cậy nhờ đến việc chia nhỏ trận đấu, "khủng bố" tinh thần các cầu thủ trẻ đối phương bị xem là sự thực dụng đến mức cực đoan. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu các trọng tài nghiêm khắc hơn ngay từ đầu để bảo vệ những đôi chân chơi bóng, các tiểu xảo của Argentina đã không có đất diễn.

Còn góc nhìn từ người ủng hộ, trong bóng đá, phạm lỗi chiến thuật là một kỹ năng phòng ngự cơ bản. Những CLB hàng đầu châu Âu như Man City của Pep Guardiola hay Real Madrid của Carlo Ancelotti vẫn sử dụng nó hàng tuần. Khác biệt duy nhất là Argentina thực hiện nó một cách quyết liệt, lỳ lợm và không quan tâm đến việc giữ hình ảnh. Họ biết cách "nhảy múa trên lưỡi dao", đẩy cường độ va chạm lên mức tối đa nhưng luôn dừng lại đúng ranh giới đỏ của chiếc thẻ phạt. Đó không phải chơi bẩn, đó là tư duy thực dụng ở đẳng cấp cao nhất.

Ở chiều ngược lại, thất bại này bộc lộ một điểm yếu kinh niên của đội tuyển Anh chính là sự ngây thơ về mặt tâm lý. Trước một Argentina quá lọc lõi, các cầu thủ Anh nhanh chóng sập bẫy. Jude Bellingham liên tục nổi nóng, Harry Kane mất thời gian phân bua với trọng tài, còn chính HLV Tuchel cũng mất bình tĩnh ngoài đường biên. Thay vì tập trung kiểm soát trái bóng, người Anh lại để đối thủ kiểm soát cảm xúc của mình. Khi cái đầu không còn lạnh, tuyển Anh tự đánh mất thế trận và một lần nữa rời giải với cảm giác mình là "nạn nhân".

Gọi Argentina là một đội bóng bạo lực là không chính xác, vì họ không có những pha triệt hạ nguy hiểm hay nhận thẻ đỏ nào tại giải đấu lần này. Nhưng bảo họ chơi đẹp thì chắc chắn không.

Đoàn quân của HLV Lionel Scaloni chấp nhận sắm vai phản diện, tận dụng mọi kẽ hở của luật chơi để đạt được mục đích cuối cùng. Trong bóng đá, rõ ràng lịch sử chỉ ghi danh nhà vô địch và Argentina đơn giản là những người khôn ngoan hơn, hiểu rõ luật chơi hơn để giành tấm vé vào trận chung kết.