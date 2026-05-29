Argentina chốt danh sách World Cup 2026: Garnacho cùng nhiều sao trẻ bị gạch tên

Về cơ bản, HLV Scaloni vẫn đặt trọn niềm tin vào bộ khung nhân sự đã làm nên chức vô địch lịch sử tại Qatar năm 2022. Những trụ cột quen thuộc đều sẵn sàng xung trận, bao gồm thủ thành Emiliano Martinez; các hậu vệ Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Tagliafico và Lisandro Martinez. Tuyến giữa vẫn quy tụ những cái tên đẳng cấp như Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes; phía trên là hàng công sắc bén gồm Julian Alvarez, Lautaro Martinez và Messi.

Nhưng hàng công này sẽ thiếu 2 tài năng trẻ có khả năng gây đột biến là Alejandro Garnacho và Franco Mastantuono. Garnacho vừa trải qua mùa giải không bùng nổ ở Chelsea. Nhưng anh vẫn có khá nhiều đóng góp với 43 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi 8 bàn. Ít hơn đôi chút là Mastantuono trong màu áo Real Madrid . Tiền vệ 18 tuổi thi đấu 35 trận, ghi 3 bàn.

Mastantuono bị loại khá đáng tiếc

Emiliano Buendia, cầu thủ có mùa giải hay nhất tại Aston Villa với 11 bàn trên mọi sân chơi, cũng không thể trụ lại danh sách cuối. Chung cảnh ngộ là Gianluca Prestianni (Benfica) và tiền vệ 24 tuổi Alan Varela (FC Porto). Trường hợp của Prestianni khá đặc biệt bởi nếu được triệu tập, anh sẽ phải ngồi ngoài trong hai trận mở màn để chấp hành án treo giò. Nguyên nhân xuất phát từ hành vi kỳ thị đồng tính nhắm vào tiền đạo Vinicius trong một trận đấu tại Champions League hồi tháng Hai.

Gạch tên nhiều sao trẻ, Argentina ưu tiên các trụ cột luống tuổi. Ngoài những Messi, Otamendi... HLV Scaloni vẫn dành chỗ cho Nicolas Tagliafico, Leandro Paredes... dù phong độ của họ đã đi xuống.

Tâm điểm của bản danh sách này vẫn sẽ là Messi. Đối với cá nhân cầu thủ 39 tuổi, giải đấu năm nay mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt bởi đây sẽ là kỳ World Cup thứ 6 và cũng là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của anh. Messi được kỳ vọng sẽ dẫn dắt một tuyển Argentina trong giai đoạn chuyển giao đi trên một hành trình đáng nhớ.

Tại World Cup 2026 , Argentina sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ cúp vàng tại bảng J, nơi họ sẽ chạm trán các đối thủ Algeria, Áo và Jordan.