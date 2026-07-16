“Argentina chỉ đến thế thôi” & thời khắc bùng nổ khiến cả thế giới khiếp sợ

Argentina không phòng ngự quá chắc, cũng chẳng áp đảo đối thủ, nhưng vẫn vào chung kết World Cup 2026 nhờ bản lĩnh cùng những phút bùng nổ đủ sức trừng phạt mọi sai lầm.

Không phải đội mạnh nhất, nhưng luôn là đội chiến thắng

Nếu chỉ nhìn vào màn trình diễn của Argentina xuyên suốt World Cup 2026, rất nhiều người sẽ có chung một nhận xét: đội bóng của Lionel Scaloni chưa phải tập thể thuyết phục nhất giải đấu. Họ không phòng ngự kín kẽ như Tây Ban Nha, cũng không tạo ra thế trận áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu. Nhiều trận, Argentina thậm chí còn để đối phương chơi tốt hơn ở những giai đoạn quan trọng.

Đó là điều đã diễn ra từ vòng 1/8 cho đến bán kết. Trước Ai Cập, Argentina bị dẫn tới hai bàn và tưởng như sẽ dừng bước. Đến cuộc đối đầu với Anh, họ tiếp tục rơi vào thế bám đuổi sau pha lập công của Anthony Gordon ở phút 55. Nếu nhìn vào thế trận, nhiều người có cảm giác Argentina luôn chơi trong trạng thái chông chênh, không thực sự vượt trội và hoàn toàn có thể bị loại nếu đối thủ tận dụng tốt cơ hội.

Argentina bùng nổ để nhấn chìm Anh.

Nhưng điểm đặc biệt là Argentina vẫn luôn là đội giành chiến thắng sau cùng. Họ không thắng bằng sự áp đảo kéo dài suốt 90 phút, mà bằng những khoảnh khắc quyết định. Đó không còn là sự may mắn hay ngẫu nhiên, mà là bản sắc của đội bóng này.

Bản lĩnh của nhà vô địch là vũ khí đầu tiên

Điểm mạnh lớn nhất của Argentina không nằm ở sơ đồ chiến thuật hay chất lượng từng vị trí, mà nằm ở tâm lý thi đấu. Là đương kim vô địch World Cup, họ sở hữu sự bình tĩnh mà rất ít đội tuyển có được.

Ngay cả khi bị dẫn bàn, các cầu thủ Argentina cũng không hề hoảng loạn. Họ không vội vàng dồn toàn bộ đội hình lên tấn công, cũng không mất đi sự gắn kết trong lối chơi. Thay vào đó, họ vẫn kiên nhẫn luân chuyển bóng, kéo giãn đội hình đối phương và chờ thời cơ xuất hiện.

Ở tuổi 39, Messi đã trải qua tất cả mọi thứ trong bóng đá, để thành một "bộ óc" hoàn thiện dẫn dắt Argentina.

Trước Ai Cập, Argentina vẫn giữ được niềm tin dù bị dẫn 0-2. Trước tuyển Anh, họ cũng không hề đánh mất sự bình tĩnh dù thời gian liên tục trôi đi và Jordan Pickford hết lần này đến lần khác từ chối những cơ hội rõ ràng.

Chính sự già dơ của một tập thể vừa bước lên đỉnh thế giới đã giúp Argentina luôn giữ được cái đầu lạnh ở những thời điểm khó khăn nhất. Họ hiểu rằng trong các trận đấu loại trực tiếp, chỉ cần một khoảnh khắc là đủ để thay đổi tất cả.

Gần 20 phút khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ

Nếu bản lĩnh là nền tảng, thì khả năng bùng nổ trong thời gian ngắn mới là thứ vũ khí đáng sợ nhất của Argentina.

Rất nhiều trận đấu tại World Cup 2026 cho thấy kịch bản giống nhau. Argentina có thể chơi bình thường trong phần lớn thời gian, thậm chí không tạo ra cảm giác quá nguy hiểm. Nhưng khi trận đấu bước vào khoảng 20 phút cuối, họ bất ngờ tăng tốc.

Tốc độ triển khai bóng nhanh hơn, những pha phối hợp một chạm xuất hiện nhiều hơn và các cú sút xa cũng liên tục được tung ra. Hệ thống tấn công của Argentina hoạt động với cường độ rất cao trong quãng thời gian ngắn, khiến đối phương gần như không kịp thích nghi.

Điểm đáng sợ hơn cả là đội bóng Nam Mỹ sở hữu rất nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến. Enzo Fernandez có thể tung ra những cú sút xa chất lượng. Lautaro Martinez rất nhạy bén trong vòng cấm. Mac Allister và De Paul luôn biết cách xuất hiện đúng thời điểm. Còn trên tất cả vẫn là Lionel Messi.

Đội trưởng Argentina chính là hạt nhân trong mọi đợt tăng tốc ấy. Khi đồng đội gặp khó khăn, họ gần như mặc định tìm đến Messi. Anh lùi sâu nhận bóng, điều phối nhịp độ, kéo giãn hàng thủ đối phương rồi tung ra những đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn.

Argentina có nhạc trưởng Messi và rất nhiều điểm nổ, khiến mọi đối thủ một khi mắc sai lầm sẽ bị khoét thật sâu.

Trận gặp Anh là minh chứng rõ ràng nhất. Suốt hơn 80 phút, Argentina tấn công rất nhiều nhưng không thể đánh bại Pickford. Tuy nhiên chỉ trong vài phút cuối, Messi liên tiếp tạo ra khác biệt với hai đường kiến tạo để Enzo Fernandez và Lautaro Martinez ghi bàn, giúp Argentina hoàn tất màn ngược dòng 2-1.

Đó là kiểu bùng nổ khiến mọi đối thủ đều e ngại. Chỉ cần mất tập trung vài phút, toàn bộ công sức trong hơn 80 phút trước đó có thể tan thành mây khói.

Chỉ còn Tây Ban Nha đủ sức ngăn Argentina?

Điều thú vị là dù đã vào chung kết, Argentina vẫn chưa tạo cảm giác là đội mạnh nhất World Cup 2026. Tây Ban Nha mới là tập thể gây ấn tượng hơn về khả năng kiểm soát bóng, tổ chức lối chơi và sự chắc chắn trong phòng ngự.

Chính vì vậy, trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi giữa hai trường phái khác nhau. Tây Ban Nha hướng đến việc kiểm soát hoàn toàn thế trận, còn Argentina lại rất nguy hiểm nhờ khả năng tạo ra những cơn bão ngắn nhưng có sức sát thương cực lớn.

Nếu Tây Ban Nha đủ bản lĩnh để không đánh mất thế trận trong khoảng 20 phút gần cuối, họ có cơ hội rất lớn để lên ngôi vô địch. Nhưng nếu để Messi và các đồng đội tìm thấy khoảng trống giống như cách Anh hay Ai Cập từng mắc phải, đội bóng xứ Bò tót hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.

World Cup 2026 đang chứng minh một nghịch lý rất thú vị. Argentina không nhất thiết là đội chơi hay nhất trong cả trận, nhưng họ lại là đội biết cách chơi hay nhất ở thời điểm quan trọng nhất. Và đôi khi, chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để đưa một đội bóng tiến thẳng đến trận đấu cuối cùng của giải đấu.