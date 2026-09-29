Ares chinh phục Korakuen Hall, đô vật Việt Nam bước ra thế giới

Ares trở thành đô vật Việt Nam đầu tiên ra mắt NJPW, sát cánh cùng Yota Tsuji tại Korakuen Hall, mở ra cột mốc lịch sử trên võ đài Nhật Bản.

Tokyo — Làng đô vật Việt Nam sắp sửa sang trang. Triệu Phong (thi đấu dưới nghệ danh Ares) chuẩn bị có màn ra mắt lịch sử tại New Japan Pro-Wrestling (NJPW) — tổ chức biểu diễn số một Nhật Bản — trong sự kiện Road to King of Pro-Wrestling diễn ra vào ngày 7/10 tới tại nhà thi đấu huyền thoại Korakuen Hall (Tokyo).

Ngay trong trận đấu đầu tiên trên đất Nhật, đại diện đến từ Việt Nam sẽ có bước đệm vươn tầm khi sát cánh cùng đương kim vô địch hạng nặng IWGP Yota Tsuji. Bộ đôi này sẽ đối đầu với hai ngôi sao cộm cán thuộc nhóm TMDK là Zack Sabre Jr. và nhà vô địch giải đấu khắc nghiệt G1 Climax 2026 — Ryohei Oiwa. Đây cũng là màn chạy đà quan trọng trước khi Oiwa bước vào trận tranh đai vô địch với chính Tsuji tại sự kiện lớn King of Pro-Wrestling vào ngày 12/10.

Cơ hội chấn động này mở ra sau chuyến du khảo tìm kiếm tài năng tại châu Á của Yota Tsuji. Hồi tháng 8 vừa qua, ngôi sao người Nhật đã bất ngờ xuất hiện tại sự kiện The Rumble của Vietnam Pro Wrestling (VPW) và trực tiếp ngỏ lời mời Ares gia nhập Noge Dojo — cơ sở huấn luyện khắt khe của NJPW. Chỉ hơn một tháng sau lời mời lịch sử ấy, cái tên Ares đã chính thức xuất hiện trên bảng đấu của "thánh địa" Korakuen Hall.

Trưởng thành từ hệ thống của VPW từ năm 2022, Ares đã khẳng định vị thế độc tôn với 3 lần giành đai Openweight, giữ vững danh hiệu trong tổng cộng 518 ngày trước khi nhường lại ngôi vương cho Da Butcherman tại sự kiện The Rumble vừa qua.

Hành trình từ sàn đấu tại Thành phố Hồ Chí Minh bước ra võ đài quốc tế của NJPW không chỉ là dấu mốc chói lọi trong sự nghiệp cá nhân của Triệu Phong, mà còn là bước tiến mang tính biểu tượng, đưa tên tuổi đô vật Việt Nam chính thức in đậm trên bản đồ đô vật chuyên nghiệp thế giới.