Antonelli trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất lịch sử F1

Kimi Antonelli trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất trong lịch sử F1 - và là người Ý đầu tiên đăng quang kể từ năm 1953, khi anh về đích thứ 3 sau Max Verstappen và Lewis Hamilton trong chặng đua Mexico City Grand Prix.

Antonelli vô địch F1 trẻ nhất lịch sử (Ảnh: THX)

Tay đua người Ý đưa chiếc Mercedes của mình lên bục podium lần thứ 16 trong mùa giải với sự kết hợp giữa táo bạo và chuyên nghiệp, trái ngược lại với tuổi tác của anh trong cuộc đua gay cấn với 2 lần xe an toàn xuất hiện và một lần tạm dừng do cờ đỏ.

“Cảm ơn rất nhiều, chúng ta đã thành công”, Antonelli nói trong nước mắt trên sóng radio ở vòng chạy chậm.

Antonelli nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sau khi cảm ơn gia đình và đội Mercedes: "Tôi vô cùng biết ơn khoảnh khắc này, nó sẽ sống mãi.

Đây là một mùa giải tuyệt vời, và được chia sẻ bục vinh quang với Max và Lewis thực sự là điều không thể tin được. Tôi cảm thấy căng thẳng hơn, nhưng tôi rất hạnh phúc vì chúng tôi đã thành công”.

Ở tuổi 20 năm và 68 ngày, anh trở thành nhà vô địch trẻ nhất lịch sử F1, trẻ hơn đến... 3 tuổi so với Sebastian Vettel, và là người Ý đầu tiên đăng quang F1 kể từ thời Alberto Ascari của Ferrari hồi năm 1953 (theo thống kê của trang chủ F1).

Trong chặng đua 2 phần: Gián đoạn 45 phút do Valtteri Bottas gặp tai nạn nghiêm trọng với chiếc Cadillac, Verstappen (4 lần vô địch F1) của Red Bull đã về đích trước Hamilton (7 lần vô địch F1) của Ferrari với khoảng cách 0,799 giây. Antonelli xếp thứ 3, chậm hơn 4,006 giây.

Đây là chiến thắng thứ 6 của Verstappen tại Mexico, chiến thắng chặng thứ 3 trong năm nay và thứ 74 trong sự nghiệp của tay đua người Hà Lan (theo thống kê từ trang chủ của F1).

“Khởi đầu thuận lợi đã giúp tôi giành chiến thắng”, Verstappen, người vượt từ vị trí thứ 5 lên thứ 2 ngay vòng đua đầu tiên, cho biết. “Chúng tôi thiếu tốc độ, nhưng tôi đã bám trụ và tôi đã rất hồi hộp ở cuối cuộc đua để giữ Lewis ở phía sau”.

Charles Leclerc về thứ 4 trên chiếc Ferrari thứ 2, sau khi gây ra sự bất hòa kéo dài suốt cuộc đua với đồng đội Hamilton, người xuất phát ở vị trí pole, do va chạm ở vòng đầu tiên.

“Tôi nghĩ chúng tôi có tốc độ để giành chiến thắng, nhưng điều đó đã không thành hiện thực, và chúng tôi sẽ thảo luận riêng và tìm ra giải pháp”, Hamilton nói, “Chúng tôi cần có những cuộc nói chuyện nghiêm túc ở hậu trường”.

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