Anthony Joshua hạ KO Jake Paul ở hiệp 6

AJ tung đòn kết liễu Jake

Trận đấu tại sàn đài Kaseya Center, nơi mà cả 2 võ sĩ được cho là chia nhau khoản tiền thưởng khổng lồ 184 triệu USD, đã gây ra lo ngại trong giới quyền Anh do sự chênh lệch về thể hình và đẳng cấp giữa Joshua với lại đối thủ “tay ngang” người Mỹ.

Dù liên tục để thua Oleksandr Usyk, AJ vẫn là Cựu vô địch hạng nặng từng sở hữu 3 đai WBA - IBF và WBO. Ngược lại thì, Paul “em” chỉ là một nhân vật nổi tiếng ở trên mạng nổi hứng dấn thân vào quyền Anh và chưa từng đụng độ đối thủ đỉnh cao.

Sự khác biệt về cân nặng và cả hình thể cũng nói lên một vấn đề khác: AJ cao 1 mét 98, nặng tới 110 kg, Jake chỉ cao 1 mét 85 và nặng 98 kg. Phát biểu trước trận đấu, AJ từng đề cập việc anh sẽ “kết thúc sự nghiệp của Jake” và có vẻ như vậy thật...

Ban đầu mọi thứ không quá dễ dàng - khi nhiều người tin rằng, AJ sẽ sớm hạ KO đối thủ thiếu tầm đẳng cấp ngay từ hiệp 2. Tuy vậy, càng tiến về những hiệp cuối, thể hình và cả sức nặng đầu quyền của AJ bắt đầu phát huy tác dụng một cách tối đa.

Trận đấu mang tính biểu diễn - mang lại hợp đồng béo bở cho cả 2 bên (dù đã được tính là thượng đài chuyên nghiệp) bắt đầu đánh mất cả tính giải trí và trở nên lố bịch khi Paul “em” liên tục bị đấm ngã xuống sàn, phải ôm choàng cả chân của AJ.

Có lúc, ngay cả trọng tài điều hành trận đấu - ông Christopher Young - dường như cũng mất kiên nhẫn, và ông buộc phải lên tiếng cảnh báo các võ sĩ ở hiệp đấu thứ 4 rằng: “Người hâm mộ và khán giả, họ sẽ không trả tiền để xem thứ rác rưởi này”.

Khi Paul dần mệt mỏi, Joshua bắt đầu tung ra những cú đấm chính xác hơn, và sau khi hạ knock-down võ sĩ người Mỹ những 2 lần ở hiệp đấu thứ 5, trận đấu kết thúc nhanh chóng ở hiệp đấu thứ 6 - trong sự bàng hoàng của gã trai nổi tiếng từ YouTube.

Joshua dồn võ sĩ 28 tuổi vào một góc của võ đài, sau khi tung ra một cú đấm trái mạnh mẽ vào Paul, anh này lại tung ra một cú đấm phải kết liễu đối thủ: Đòn quyền tay phải đã trúng ngay cằm khiến Jake ngã gục xuống, không thể gượng dậy!

“Đây không phải là màn trình diễn tốt nhất của tôi”, võ sĩ 36 tuổi được cho là “đã hết thời” người Anh, buộc phải thừa nhận ngay sau trận đấu, “Nhưng mà mục tiêu cuối cùng là hạ gục Jake Paul, dồn anh ta xuống và làm cho anh ta bị đau!”.

“Đó là yêu cầu trước trận đấu của đội của tôi, và điều đó luôn nằm trong tâm trí tôi. Trận đấu mất nhiều thời gian hơn dự kiến nhưng cuối cùng cú đấm tay phải cũng trúng đích”, võ sĩ chưa rõ sẽ tiếp tục sự nghiệp như thế nào có các chia sẻ.

Dù sao, Joshua vẫn dành lời khen cho Jake, người giúp anh “cải thiện thêm thu nhập”: “Tôi muốn dành lời tán dương cho cậu ấy - cậu ấy đứng dậy hết lần này đến lần khác. Trận đấu rất khó khăn, nhưng cậu ấy vẫn luôn cố gắng tìm cách chiến thắng. Cần phải là một người đàn ông thực thụ mới làm được điều đó”.

Trong khi đó, Paul với cái miệng nhuốm đầy máu từ đòn tấn công cuối cùng của Joshua, tin tưởng rằng hàm của mình đã bị gãy - nhưng vẫn cảm thấy hài lòng với màn trình diễn “thua KO” của mình: “Thật thú vị. Tôi đã cống hiến hết sức của mình”.

Paul nói thêm là: “Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Nhân tiện, tôi nghĩ hàm của tôi đã bị gãy rồi. Nhưng vì vậy, Anthony mới là một trong những người giỏi nhất từ trước đến nay. Sao cũng được, tôi sẽ trở lại và giành chức vô địch thế giới”.

“Thật lòng mà nói, tôi chỉ thấy mệt mỏi thôi - việc phải chịu đựng sức nặng của anh ấy thật là quá sức. Tôi nghĩ rằng, nếu mà có thể lực tốt hơn, tôi đã có thể trụ vững và tiếp tục chiến đấu. Nhưng anh ấy đánh rất mạnh”, Jake giải thích về kết quả.