Ánh Viên trang điểm "tone" cá tính sẽ thế nào?

Từng gắn liền với hình ảnh giản dị trên đường đua xanh và cuộc sống đời thường, "kình ngư" Ánh Viên vừa khiến người hâm mộ một phen ngỡ ngàng khi thực hiện màn biến hình đầy cá tính, chứng minh nhan sắc "không phải dạng vừa".

Trên các nền tảng mạng xã hội, cựu vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên đã thu hút sự chú ý lớn khi bắt trend "Mặt này sao makeup tone cá tính được?". Đây là trào lưu thử thách các cô gái sở hữu gương mặt hiền lành, mộc mạc chuyển mình sang phong cách trang điểm đậm, sắc lạnh và có phần "nổi loạn".

Ánh Viên ngày thường (Ảnh: TTNV)

Mở đầu đoạn clip, Ánh Viên xuất hiện với hình ảnh quen thuộc gương mặt mộc hoàn toàn, nụ cười rạng rỡ đặc trưng dưới chiếc nón lá và bộ trang phục giản dị giữa khung cảnh đồng quê. Vẻ ngoài chân phương, gần gũi này vốn đã trở thành "thương hiệu" của Ánh

Tuy nhiên, ngay sau đó, khán giả đã phải "dụi mắt" trước kết quả bất ngờ. Rũ bỏ hình tượng nhẹ nhàng, Ánh Viên xuất hiện đầy quyền lực với tone trang phục khỏe khoắn.

Điểm nhấn thực sự nằm ở layout trang điểm sắc sảo đôi mắt được kẻ eyeliner đậm, môi đỏ mận cùng kiểu tóc tết cao cá tính. Thần thái của cô cũng thay đổi hoàn toàn, từ sự e thẹn thường thấy sang vẻ lạnh lùng, tự tin của một người mẫu ảnh thực thụ.

Ánh Viên khi thay đổi diện mạo (Ảnh: FBNV)

Rời xa đường đua xanh sau hơn một thập kỷ cống hiến, "kình ngư" Ánh Viên đang khiến công chúng ngỡ ngàng trước hành trình lột xác đầy ngoạn mục, rời xa hình ảnh một vận động viên vốn chỉ biết đến kỷ luật thép và những tấm huy chương. Sự thay đổi rõ nét nhất nằm ở ngoại hình khi Ánh Viên không ngần ngại thừa nhận việc niềng răng và dán sứ để có nụ cười tự tin, rạng rỡ hơn. Cùng với đó, việc không còn phải tập luyện dưới cường độ cao và tiếp xúc liên tục với hóa chất hồ bơi đã giúp làn da cũng như đường nét gương mặt cô trở nên thanh thoát, mềm mại một cách tự nhiên.