Gần đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên câu hỏi: Với gương mặt hiền lành, nụ cười chân chất quen thuộc, liệu kình ngư quốc dân kiêm cô gái có tên trong sách giáo khoa - Nguyễn Thị Ánh Viên - có hợp với tone trang điểm cá tính hay không?

Trong một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đời thường khi về quê nhà Cần Thơ chơi, "tiểu tiên cá" xuất hiện giản dị với áo thun hồng, quần short, đội nón lá giữa khung cảnh đồng quê. Gương mặt mộc mạc, nụ cười tươi tắn khiến nhiều người nhận xét: "Mặt này sao makeup tone cá tính được!".

Thế nhưng, chỉ cần nhìn sang loạt ảnh concept studio, câu trả lời gần như quá rõ ràng. Với lớp makeup sắc sảo, eyeliner đậm, môi đỏ trầm cùng outfit denim cá tính, Ánh Viên "lột xác" hoàn toàn. Ánh mắt sắc lạnh, thần thái tự tin, cách pose dáng dứt khoát khiến nhiều người bất ngờ.

Ánh Viên có hợp phong cách cá tính không? Câu trả lời là có

Từ hình ảnh vận động viên bơi lội quốc dân gắn liền với sự mộc mạc, giản dị, Ánh Viên chứng minh rằng cá tính không nằm ở gương mặt "hiền" hay "dữ", mà nằm ở cách thể hiện. Khi cần, cô hoàn toàn có thể chuyển mình sang vibe mạnh mẽ, thời trang và đầy cuốn hút.

Thực tế, gương mặt của Ánh Viên sở hữu đường nét khá hài hòa, sống mũi cao, khung xương rõ - đây lại là nền tảng tốt để thử nhiều phong cách makeup khác nhau. Tone cá tính không làm cô "lệch vibe" mà còn tạo nên sự tương phản thú vị so với hình ảnh đời thường.

Vậy nên, câu hỏi "Ánh Viên thiếu cá tính?" có lẽ chỉ là một hiểu lầm thú vị. Bởi khi đặt cô vào đúng concept, "nàng tiên cá" hoàn toàn có thể hóa thân thành một phiên bản khác - mạnh mẽ, hiện đại và đầy bất ngờ.