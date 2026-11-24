Ánh Viên giải cơn khát vàng tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026.

Ngày thi đấu thứ hai môn bơi trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra tại CLB Bơi - Lặn Phú Thọ (TP.HCM) 22/11 đã chứng kiến màn trình diễn bùng nổ của đoàn Quân đội. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào "tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên khi cô chính thức giành tấm Huy chương Vàng (HCV) đầu tiên kể từ khi tái xuất đường đua xanh tại kỳ đại hội năm nay.

Sau tấm Huy chương Bạc mở màn ở ngày thi đấu đầu tiên, Ánh Viên bước vào ngày tranh tài thứ hai với duy nhất nội dung tiếp sức 4x200 m tự do nữ. Thi đấu đầu tiên cho đội bơi Quân đội, kình ngư kỳ cựu nhanh chóng bứt phá, tạo ra khoảng cách an toàn trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đến từ TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội. Nối tiếp lợi thế đó, các đồng đội Tú Uyên, Thúy An và Nguyễn Thúy Hiền đã duy trì nhịp độ ấn tượng để cán đích đầu tiên với thông số 8 phút 22 giây 28. Thành tích này không chỉ mang về tấm HCV danh giá cho đoàn Quân đội mà còn phá sâu kỷ lục đại hội cũ (8 phút 34 giây 50).

Ánh Viên có huy chương vàng đầu tiên sau 4 năm trở lại thi đấu (Ảnh: Webthethao)

Bên cạnh dấu ấn của đàn chị Ánh Viên, đường đua xanh trong ngày thi đấu 22/11 thực sự trở thành sân khấu riêng của tài năng trẻ 17 tuổi Nguyễn Thúy Hiền. Tiếp nối phong độ cao từ 2 tấm HCV ở ngày ra quân, Thúy Hiền lập thêm cú hat-trick vàng ngoạn mục ở các nội dung 50 m tự do nữ, 100 m ếch nữ và tiếp sức 4x200 m tự do nữ. Đáng chú ý, tại chung kết 100 m ếch, cô về nhất với thành tích 1 phút 10 giây 24, xô đổ cả kỷ lục đại hội (1 phút 10 giây 64) lẫn kỷ lục quốc gia (1 phút 10 giây 27). Ở cự ly 50 m tự do, kình ngư trẻ của Quân đội cũng thiết lập kỷ lục đại hội mới với thời gian 25 giây 85. Với tổng cộng 5 HCV (4 cá nhân, 1 tiếp sức) chỉ sau hai ngày tranh tài, Thúy Hiền đang là vận động viên giàu thành tích nhất đại hội và góp công lớn giúp đoàn Quân đội độc chiếm ngôi đầu bảng tổng sắp môn bơi.

Sức nóng của ngày thi đấu còn được đẩy lên cao trào nhờ sự tỏa sáng đồng loạt của các tuyển thủ quốc gia hàng đầu. Trên đường đua 100 m ếch nam, Phạm Thanh Bảo (Vĩnh Long) tiếp tục khẳng định vị thế số một khi cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 00 giây 47, qua đó phá vỡ cả kỷ lục quốc gia lẫn kỷ lục đại hội. Tương tự, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) cũng xuất sắc giành HCV và lập kỷ lục đại hội mới ở nội dung 400 m tự do nữ với thông số 4 phút 18 giây 44. Trong khi đó, ở cự ly sở trường 1.500 m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Trị) không gặp nhiều khó khăn để bảo vệ ngôi vương với thành tích 15 phút 31 giây 44.