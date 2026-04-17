Ánh Viên hoá "tiểu tiên cá" xinh đẹp vẫy vùng giữa biển khơi, lên bờ lại là nàng thơ rạng rỡ vạn người mê

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên thả mình dưới làn nước biển xanh ngắt đã nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của cộng đồng mạng. Từng sải bơi điêu luyện kết hợp với diện mạo ngày càng nhuận sắc, cô nàng chứng minh đẳng cấp của một "tiểu tiên cá" đích thực.

Trong đoạn video, Ánh Viên khiến người xem không thể rời mắt khi thực hiện màn lặn biển đầy nghệ thuật. Dù đã giải nghệ, kỹ năng bơi lội của Ánh Viên vẫn vô cùng uyển chuyển. Cô thoải mái vẫy vùng giữa đàn cá lớn, tạo nên một khung cảnh huyền ảo như trong những thước phim điện ảnh. Bộ đồ bơi ôm sát giúp cô khoe trọn thân hình săn chắc, khỏe mạnh, đôi chân thon dài - kết quả của nhiều năm luyện tập cường độ cao nhưng vẫn giữ được nét mềm mại, nữ tính.

Ánh Viên tận hưởng khi ở giữ biển khơi

Cô nàng checkin cực đáng yêu khi nổi giữa biển

Ánh Viên chuẩn tiểu tiên cá khi xuống nước, thoải mái vẫy vùng

Sự đối lập thú vị nhất chính là khi đặt hình ảnh Ánh Viên dưới nước và khoảnh khắc Ánh Viên trên bờ. Không còn những giọt mồ hôi hay sự quyết liệt trên đường đua, Ánh Viên đời thường mang một vẻ đẹp ngọt ngào, tươi tắn.

Diện những chiếc váy trắng cổ yếm thanh lịch, cô nàng khéo léo khoe bờ vai thon và làn da mịn màng. Có thể thấy, việc thay đổi phong cách trang điểm và làm tóc đã giúp Ánh Viên "lột xác" hoàn toàn. Điểm cộng lớn nhất chính là nụ cười rạng rỡ, tràn đầy năng lượng tích cực của cô. Nhiều netizen bình luận: "Ánh Viên lên bờ là hóa nàng thơ ngay, nhìn vừa xinh vừa sang!".

Ánh Viên hoá nàng thơ xinh đẹp khi dự sự kiện

Ánh Viên với vibe nàng thơ

Kể từ khi rời xa đường bơi chuyên nghiệp, Ánh Viên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và các dự án cá nhân. Sự thay đổi về ngoại hình của cô không chỉ đến từ việc chăm sóc sắc đẹp mà còn từ tinh thần thoải mái, tự do.

Hình ảnh một Ánh Viên hạnh phúc, xinh đẹp và tự tin là nguồn cảm hứng lớn cho những người trẻ về việc sống trọn vẹn với đam mê và biết yêu thương bản thân. Đa số khán giả đều dành những lời "có cánh" cho sự thay đổi này. Họ mừng cho cô vì sau những năm tháng thanh xuân cống hiến hết mình cho thể thao nước nhà, Ánh Viên đã tìm thấy những giây phút rạng rỡ cho riêng mình.