Ảnh trực quan: Máy bay chở Real Madrid bay lòng vòng vì bão, Mbappe hú hồn đăng vội story ngay khi hạ cánh

Chuyến đi tới New York của Real Madrid mới đây đã bất ngờ trở thành "cơn ác mộng giữa trời xanh" khi máy bay chở toàn bộ đội hình Los Blancos phải bay vòng quanh bầu trời gần 1 tiếng đồng hồ vì không thể hạ cánh đúng lịch trình.

Trên bản đồ hành trình bay, chiếc phi cơ liên tục lượn vòng ở khu vực bang Pennsylvania trước khi được phép hạ cánh xuống sân bay LaGuardia (New York), giữa lúc bão lớn. Nguyên nhân đến từ tình trạng tắc nghẽn tại sân bay đã buộc máy bay chở Real Madrid phải chờ hạ cánh, lơ lửng trên không phận Virginia thêm một giờ nữa cho đến khi kiểm soát mặt đất cho phép đáp xuống.

Máy bay chở các cầu thủ Real Madrid bay lòng vòng cả tiếng mới hạ cánh được xuống New York do ảnh hưởng của bão, sân bay quá tải

Phi công phải thực hiện bay nhiều vòng lặp lớn tại khu vực bang Pennsylvania. Đường bay lượn hình vòng tròn xuất hiện rõ trên các trang theo dõi hành trình hàng không, khiến người hâm mộ lo lắng thực sự. Cảnh tượng máy bay Real Madrid "vẽ vòng tròn" trên bầu trời đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến fan thót tim. Rất may, một tiếng sau đó, chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn.

Trước đó, đội Real Madrid vốn đã bị trì hoãn khoảng 1 giờ tại sân bay Palm Beach (Florida) do ảnh hưởng bão. Như vậy, tính tổng cộng thời gian chờ bay và chờ hạ cánh, đội bóng đã mất gần 2 giờ đồng hồ "mắc kẹt trên trời", một trải nghiệm chẳng ai mong muốn khi di chuyển bằng chuyên cơ.

Hậu quả là một loạt hoạt động truyền thông theo kế hoạch của FIFA tổ chức cho các CLB lớn trước mùa giải đã phải hủy bỏ. Buổi họp báo có sự tham gia của HLV Xabi Alonso cùng các trụ cột như Courtois, Valverde và thủ môn trẻ Jacobo đã bị huỷ vì lý do bất khả kháng.

Dù vậy, có vẻ như tinh thần của các cầu thủ Real Madrid không bị ảnh hưởng quá nhiều. Siêu sao Kylian Mbappé - người đang được cả thế giới dõi theo kể từ khi chính thức gia nhập đội bóng hoàng gia - là người đầu tiên "bắn tín hiệu an toàn" khi vừa đặt chân xuống New York.

Mbappe cập nhật Instagram ngay khi vừa hạ cánh sau chuyến bay hú hồn, vừa báo bình an vừa khiến người hâm mộ xôn xao bàn tán vì thông điệp "Goat" trong bức ảnh

Hạ cánh an toàn xuống đất Mỹ sau chuyến bay hú hồn, siêu sao Kylian Mbappé không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng đăng bức ảnh trong bộ trang phục thi đấu của Real Madrid, giơ cao hai cánh tay như đang ăn mừng trong bối cảnh khán đài hiện một từ duy nhất: "GOAT" (viết tắt của "Greatest of All Time" - vĩ đại nhất mọi thời đại). Không rõ anh đang ám chỉ chính mình, tôn vinh Ronaldo, cà khịa Messi hay... tự thấy bản thân "sống sót sau hành trình bão giông", nhưng chỉ với 1 chữ, Mbappé lập tức khiến mạng xã hội rần rần bàn tán.

Hiện tại, Real Madrid đã ổn định lịch trình trở lại. Tuy nhiên, những ảnh hưởng do thời tiết khắc nghiệt tại Mỹ có thể tiếp tục gây khó dễ cho kế hoạch tập luyện của đội bóng hoàng gia.