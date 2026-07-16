Anh thua ngược Argentina, Harry Kane tự trách: 'Dẫn 1-0 mà chỉ cố giữ tỷ số'

Harry Kane thất vọng thừa nhận đội tuyển Anh chơi quá thận trọng sau khi dẫn bàn, trước khi thua ngược Argentina 1-2 ở bán kết World Cup 2026.

Tiền đạo Harry Kane bày tỏ sự thất vọng khi đội tuyển Anh thua ngược Argentina 1-2 ở bán kết World Cup 2026. Đội trưởng đội tuyển Anh cho rằng đội nhà đã chơi quá thận trọng sau khi mở tỷ số, chỉ tập trung bảo vệ thành quả thay vì tiếp tục gây sức ép. Argentina tận dụng điều đó để ghi hai bàn trong 6 phút và giành quyền vào chung kết.

Sau trận đấu, tiền đạo Harry Kane thẳng thắn: “Thật đau lòng cho toàn đội, ban huấn luyện và người hâm mộ. Đội tuyển Anh đã chơi tốt trong phần lớn thời gian trận đấu. Sau khi dẫn trước 1-0, chúng tôi chỉ cố gắng bảo toàn tỷ số, điều mà ở cấp độ này là không đủ tốt. Các cầu thủ đã cống hiến hết mình, đổ mồ hôi, nước mắt và sức lực”.

Harry Kane thất vọng khi đội tuyển Anh thua ngược. (Ảnh: Reuters)

Anthony Gordon giúp tuyển Anh vượt lên dẫn trước sau khi phá vỡ thế bế tắc. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Thomas Tuchel không duy trì được thế trận chủ động trong phần còn lại. Lionel Messi kiến tạo cho Enzo Fernandez và Lautaro Martinez lần lượt lập công, giúp Argentina hoàn tất màn ngược dòng với tỷ số 2-1.

Cách điều chỉnh của HLV Thomas Tuchel gây ra nhiều tranh cãi. Sau bàn mở tỷ số, tuyển Anh không còn duy trì sức ép cần thiết về phía khung thành của Emiliano Martinez. Tam Sư lùi đội hình xuống thấp và phải liên tục chống đỡ các đợt tấn công của Argentina. Nhà cầm quân người Đức đưa thêm hậu vệ vào sân, chuyển sang hệ thống phòng ngự 5 người và yêu cầu các học trò tập trung bảo vệ lợi thế.

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Sự thay đổi này không giúp Anh kiểm soát tốt hơn khu vực trước vòng cấm. Ngược lại, Argentina được đẩy cao đội hình, liên tục tổ chức tấn công và gia tăng áp lực trong những phút cuối.

Harry Kane nói thêm: “Chúng tôi gặp khó khăn trong việc gây áp lực khi có bóng. Đội tuyển Anh đã gây sức ép tốt lên Argentina đầu hiệp hai, điều đó giúp chúng tôi kiểm soát trận đấu tốt hơn.

Dù là do họ dâng cao đội hình hay do chúng tôi không thể kèm người chặt chẽ, thì cứ thế, hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác diễn ra. Chúng tôi không thể lấy lại được thế trận. Đây lại là một trận bán kết nữa, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra mảnh ghép cuối cùng còn thiếu ở những giai đoạn cuối của giải đấu”.