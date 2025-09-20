Mới đây, Madam Pang – tên thật Nualphan Lamsam khiến cộng đồng mạng chú ý khi chia sẻ bức ảnh chụp cùng bạn bè cách đây hơn 40 năm. Trong bức hình, bà xuất hiện với mái tóc ngắn ngang vai, gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ. Nhiều người nhận xét "nhan sắc từ thiếu nữ đã xinh đẹp", nét duyên dáng của bà không khác nhiều so với hiện tại.

Madam Pang (thứ 2 từ phải qua) ngày trẻ

Ở tuổi 59, Madam Pang vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, làn da mịn màng cùng phong thái sang trọng. Bí quyết giữ gìn nhan sắc của bà nằm ở lối sống khoa học từ ăn nhiều trái cây, hạn chế đường và dầu mỡ, uống ít nhất 20 cốc nước mỗi ngày để duy trì độ ẩm cho da. Ngoài ra, bà duy trì thói quen tập thể dục khoảng 5 buổi mỗi tuần, ngủ đủ 6 tiếng mỗi đêm để cơ thể luôn khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn.

Madam Pang hiện tại

Không chỉ nổi bật bởi nhan sắc, Madam Pang còn là một trong những nữ doanh nhân quyền lực nhất Thái Lan. Sinh năm 1966 trong gia tộc Lamsam – một trong những dòng họ giàu có và danh giá bậc nhất xứ chùa Vàng, bà được thừa hưởng nền tảng vững chắc cả về học vấn lẫn sự nghiệp. Tốt nghiệp ngành marketing tại Đại học Chulalongkorn, bà tiếp tục lấy bằng thạc sĩ quản lý tại Đại học Boston (Mỹ) trước khi trở về Thái Lan để phát triển sự nghiệp.

Hiện Madam Pang là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty bảo hiểm Muang Thai Life Assurance, đồng thời tham gia ban giám đốc ít nhất 16 doanh nghiệp khác, chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản. Bên cạnh đó, bà còn được biết đến rộng rãi với vai trò gắn bó cùng bóng đá Thái Lan.

Từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2024, Madam Pang giữ chức trưởng đoàn đội tuyển quốc gia. Bà nổi tiếng hào phóng khi chi hơn 60 triệu baht (tương đương hơn 45 tỷ đồng) để thưởng nóng cho các đội bóng Thái Lan khi thi đấu ở các giải khu vực và châu lục. Dưới sự dẫn dắt và hỗ trợ của bà, tuyển Thái Lan giành chức vô địch AFF Cup liên tiếp các năm 2021 và 2022, khẳng định vị thế số một Đông Nam Á. Madam Pang còn ghi dấu mốc lịch sử khi trở thành nữ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đầu tiên, đồng thời là người phụ nữ đầu tiên tại châu Á nắm giữ vị trí này. Bà được bầu vào tháng 2/2024 với chiến thắng áp đảo, nhận 68/73 phiếu, nhiệm kỳ kéo dài 4 năm.