Ảnh nét căng: Gia đình Bùi Tiến Dũng “gấp 3 visual”, vợ mẫu Tây chiếm trọn spotlight, netizen: Xinh đẹp nhất dàn WAGs Việt!

Mới đây, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã tổ chức sinh nhật cho bà xã - người mẫu Dianka Zakhidova trong không gian ngập tràn bóng bay lãng mạn và hạnh phúc. Bộ ảnh gia đình thủ môn quốc dân bên nhau lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá và cư dân mạng. Netizen khen nức nở vì hình ảnh lung linh, "gấp 3 visual" với bố soái ca, con trai đáng yêu và mẹ Dianka Zakhidova xinh đẹp như nữ thần.

Trong bộ ảnh, cả gia đình chọn concept trắng tinh khôi, nở nụ cười rạng rỡ, mang lại vibe hạnh phúc ngọt ngào. Nếu Bùi Tiến Dũng bảnh bao, con trai kháu khỉnh thì spotlight thuộc về Dianka - nàng mẫu Tây sở hữu đôi chân dài miên man và visual khiến netizen cảm thán "xinh điên". Chỉ diện váy ngắn trắng đơn giản, Dianka vẫn toát lên thần thái chuẩn siêu mẫu, khiến dân tình phải xuýt xoa.

Gia đình Bùi Tiến Dũng mừng sinh nhật 25 tuổi của Dianka

Những khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn của Tiến Dũng bên gia đình nhỏ

Những khoảnh khắc Dianka ngồi giữa căn phòng trang trí ấm áp, tay cầm bánh kem mỉm cười dịu dàng nhanh chóng chiếm trọn spotlight. Netizen không tiếc lời khen ngợi: "Xinh quá chị ơi, chân dài như búp bê Barbie luôn!", "Gia đình gì mà hoàn hảo, nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc", "Visual bùng nổ, đúng chuẩn gia đình bước ra từ tạp chí", "Vợ Dũng đẹp nhất hội vợ cầu thủ rồi"...

Không chỉ là dịp khoe nhan sắc, bộ ảnh còn ghi dấu tình cảm ngọt ngào của gia đình nhỏ, khiến fan vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.

Dianka khoe nhan sắc xinh đẹp, chân dài cực phẩm hút mắt

Bà xã Bùi Tiến Dũng được khen xinh nhất dàn WAGs Việt



