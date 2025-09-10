Ảnh: Hotboy Thanh Nhàn ghi bàn duy nhất, U23 Việt Nam hiên ngang vào VCK U23 châu Á

Tối 9/9, U23 Việt Nam bước vào lượt trận cuối cùng vòng loại U23 châu Á 2026 gặp U23 Yemen. Đây được coi là trận “chung kết” của bảng đấu khi cả hai đội đều còn nguyên cơ hội giành ngôi nhất bảng để giành vé trực tiếp dự vòng chung kết.

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam

Trước đối thủ chơi kỷ luật và có thể hình tốt, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik nhập cuộc thận trọng, ưu tiên kiểm soát bóng và chờ cơ hội. Suốt hiệp 1, thế trận diễn ra khá cân bằng, cả hai bên đều tạo ra những pha hãm thành nguy hiểm nhưng chưa đủ sắc bén để mở tỷ số.

Hai đội thi đấu giằng co suốt hiệp 1 không có bàn thắng

Thế trận cân bằng trong hiệp 1

Đối thủ gây nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam

Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam dần đẩy cao tốc độ. Sự kiên nhẫn cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 70. Từ pha phối hợp mạch lạc, bóng được đưa đến vị trí của Thanh Nhàn và tiền đạo này tung cú sút quyết đoán vào góc gần, hạ gục thủ môn U23 Yemen, mang về bàn thắng quý như vàng.

Thanh Nhàn số 22 ghi bàn thắng duy nhất

Khoảng thời gian còn lại, U23 Yemen nỗ lực dồn lên tìm bàn gỡ, liên tục tạo ra những tình huống gây sóng gió trước khung thành. Tuy nhiên, hàng thủ áo đỏ chơi tập trung, thủ môn Văn Chuẩn có nhiều pha cản phá xuất sắc, giúp đội nhà bảo toàn chiến thắng tối thiểu 1-0.

Khép lại vòng loại với thành tích toàn thắng cả ba trận, U23 Việt Nam xuất sắc giành ngôi đầu bảng và tấm vé chính thức tới vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đây là lần thứ 6 liên tiếp các cầu thủ trẻ Việt Nam góp mặt ở giải đấu danh giá này, tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá trẻ nước nhà trên đấu trường châu lục.

U23 Việt Nam lần thứ 6 giành vé vào VCK U23 châu Á