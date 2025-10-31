"Anh Hoàng càng chơi càng hay, SEA Games 33 này không chọn cậu ấy thì chọn ai?"

Chiều 31/10, tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hải Phòng, Đinh Anh Hoàng thể hiện phong độ chững chạc và bản lĩnh hiếm thấy. Trước đối thủ dày dạn kinh nghiệm như Đức Tuân, Anh Hoàng vẫn thi đấu điềm tĩnh, triển khai lối đánh tấn công chủ động, gần như "đọc vị" hoàn toàn chiến thuật của đàn anh để giành chiến thắng áp đảo 4-0. Chiến thắng này là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của tay vợt trẻ CAND – T&T về chiến thuật, thể lực và tâm lý thi đấu.

Chia sẻ về hành trình vô địch của Anh Hoàng, HLV Vũ Mạnh Cường nói: "Ở vòng bảng, Anh Hoàng gặp đối thủ cũng tương đối bình thường. Tới vòng Tứ kết thì Hoàng lại gặp Huy, cùng đội với nhau. Ở Bán kết, Hoàng gặp Bùi Thế Nghĩa, đã đấu một trận rất căng thẳng. Hoàng dẫn trước 3-0 nhưng bị Nghĩa gỡ lại 3-3. Cuối cùng, Hoàng mới thắng được 4-3. Hoàng trước đây đã gặp Nghĩa mấy lần và thường là đều căng thẳng.

Khi vào tới Chung kết, Hoàng gặp lại Tuân. Hoàng mới thua Tuân ở Chung kết đơn nam giải Các đội mạnh toàn quốc (2-4). Chiều nay thì Hoàng đã phát huy được những gì đã tập luyện, những gì đã nghiên cứu về Tuân. Hoàng có những quả phải tương đối tốt, di chuyển phải đối lập với Tuân. Thứ nữa là Hoàng có thay đổi trong cách giao bóng, khiến Tuân cũng bị ảnh hưởng. Về thể lực thì ở giải này, Hoàng tốt hơn giải trước. Khi thi đấu, Hoàng di chuyển nhiều, không bị thua các quả trái và lại tận dụng các quả phải để tấn công nên đã thắng được Tuân".

Anh Hoàng vô địch đơn nam ở giải Các tay vợt xuất sắc Quốc gia năm 2025.

Thực tế, thành tích của Anh Hoàng trong năm 2025 là sự nối dài chuỗi phong độ chói sáng từ giải các đội mạnh quốc gia hồi tháng Chín tại Phú Thọ. Khi đó, anh giành tới ba tấm HCV (đồng đội nam, đôi nam và đôi nam nữ) cùng một HCB ở nội dung đơn nam. Nếu ở giải đó, Anh Hoàng vượt qua Anh Tú, thì tại giải các cây vợt xuất sắc quốc gia, anh tiếp tục đánh bại Đức Tuân – đối thủ kỳ cựu bậc nhất hiện nay. Hai chiến thắng liên tiếp trước những tên tuổi hàng đầu đã khẳng định vị thế thống trị của Anh Hoàng ở bóng bàn nam Việt Nam.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Đinh Anh Hoàng đang là tay vợt toàn diện nhất nước hiện nay. Anh sở hữu lối di chuyển linh hoạt, phản xạ cực nhanh và đặc biệt là tâm lý thi đấu ổn định trong những thời điểm then chốt. Khả năng giao bóng hiểm hóc, giật bóng đầy uy lực và cách áp đặt thế trận chủ động đã khiến nhiều đối thủ phải e ngại khi đối đầu với anh.

Chính bởi thế, HLV Vũ Mạnh Cường cho rằng Anh Hoàng nên được chọn thi đấu đơn nam tại SEA Games 33:

"Năm nay nếu chọn người đi SEA Games đấu đơn thì phải chọn Hoàng là ứng viên số một. Lý do là vì Hoàng đã vô địch Quốc gia, thành tích rất ổn định, vô địch đơn nam Quốc gia này, đôi nam, đôi nam nữ. Tới giải Các đội mạnh toàn quốc, Hoàng cũng vào Chung kết đơn nam, HCV đôi nam, đôi nam nữ, đồng đội nam. Đến giải Tay vợt xuất sắc này thì Hoàng lại vô địch đơn nam.

Bây giờ khi tính chọn người dự SEA Games ở nội dung đơn nam, ta cần chọn theo thời điểm, theo phong độ hiện tại. Các VĐV đã thi đấu, nỗ lực cả năm rồi thì cần chọn theo đó, chứ không thể chọn theo cái gọi là "hạt giống" từ 2 năm trước. Nếu người là "hạt giống" từ 2 năm trước mà giờ phong độ sa sút thì cũng cần thay đổi đi. Phong độ của Tú giờ đang đi xuống rồi và đã 33 tuổi. Trong vài giải gần đây, phong độ của Tú không còn ổn định nữa. Mà năm ngoái Hoàng thi đấu vòng loại Olympic thì cũng đến giai đoạn hai.

Hoàng bây giờ còn trẻ (24 tuổi), nếu chúng ta không tạo điều kiện cho Hoàng đánh đơn nam SEA Games để tích lũy kinh nghiệm, thì SEA Games tới liệu Tú còn đánh được nữa không? Nếu không mà lúc đó mới chọn Hoàng, thì Hoàng lấy đâu ra kinh nghiệm để cạnh tranh danh hiệu?

Chọn người thì cần chọn theo phong độ, theo đối đầu, chứ không thể chọn theo ngẫu hứng hay địa phương. Và ngay cả vị trí ứng viên thứ hai thi đấu đơn nam SEA Games 33 cũng nên chọn Tuân mới là xứng đáng. Cậu ấy năm nay cũng mới 29 tuổi thôi, cũng ổn định, vô địch đơn nam giải Các đội mạnh, rồi về nhì giải Các tay vợt xuất sắc này, cũng từng vô địch SEA Games nội dung đơn nam.

Hai vị trí đánh đơn nam ở SEA Games tới nên là Anh Hoàng và Tuân. Chứ khi Hoàng đã khẳng định đến như vậy rồi mà còn không được chọn đi thi đấu thì quá khó nói. Các VĐV giỏi cần được cho đấu SEA Games ít nhất 1 lần khi còn trẻ để tích lũy, để không bị ngợp, rồi sau đó sẽ có thể đặt trọng tâm cho họ cạnh tranh danh hiệu".

Anh Hoàng có phong độ rất tốt trong năm 2025.

Thành công của Đinh Anh Hoàng cũng là kết quả của cả một hệ thống đào tạo và hỗ trợ bài bản từ CLB CAND – T&T. Theo HLV Vũ Mạnh Cường, bên cạnh nỗ lực cá nhân, yếu tố quyết định còn nằm ở môi trường tập luyện chuyên nghiệp, sự đầu tư của Tập đoàn T&T Group và sự quản lý hiệu quả của Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân. Đội bóng bàn CAND – T&T đang sở hữu nhiều vận động viên ở độ chín sự nghiệp như Anh Hoàng, Mai Ngọc hay Đình Đức – những người có ý thức và tinh thần chuyên nghiệp cao.

Trong những năm qua, sự đồng hành của Tập đoàn T&T Group đã tạo nền tảng vững chắc cho các tay vợt. Sau khi cặp đôi Đinh Anh Hoàng – Trần Mai Ngọc giành HCV lịch sử tại SEA Games 32, "bầu" Hiển đã thưởng nóng 1,15 tỷ đồng cho các vận động viên và ban huấn luyện. Trước đó, đội bóng bàn CAND – T&T cũng nhiều lần được nhận thưởng lớn – 1,5 tỷ đồng năm 2024 và 1,3 tỷ đồng năm 2025 – sau khi giành thành tích cao tại các giải vô địch quốc gia. Những phần thưởng thiết thực ấy không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng, mà còn thể hiện triết lý phát triển thể thao bền vững của Tập đoàn T&T Group: đặt con người và khát vọng Việt Nam làm trung tâm.

Ngày 29/10 vừa rồi là sinh nhật bầu Hiển, HLV Vũ Mạnh Cường cũng gửi những lời chúc tới bầu Hiển:

"Chúng tôi đã chúc mừng sinh nhật bầu Hiển qua một video. Và khi chúng tôi tham dự giải đấu này, thì cũng đã hứa sẽ đạt được thành tích tốt nhất trong năm 2025 cũng như năm 2026 để tặng bầu Hiển. Hôm nay Hoàng thi đấu xong, chức vô địch của Hoàng cũng xin dành tặng Chủ tịch. Đây là món quà về mặt tinh thần, mong Chủ tịch thật nhiều sức khỏe".

Cùng với sự quan tâm của Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân, sự đầu tư từ T&T Group đã giúp các vận động viên có điều kiện tập luyện tốt nhất, toàn tâm toàn ý cho thi đấu. Đây được xem là mô hình kết hợp hiệu quả giữa quản lý thể thao nhà nước và đầu tư xã hội hóa, đáng để các bộ môn khác tham khảo.

Mai Ngọc chạy nước rút về SEA Games 33.

Tại giải năm nay, không chỉ Đinh Anh Hoàng tỏa sáng ở nội dung nam mà ở nội dung nữ, Trần Mai Ngọc cũng để lại dấu ấn với tấm HCB sau khi để thua Diệu Khánh ở trận chung kết. Trước đó, cô đã vượt qua tay vợt kỳ cựu Mai Hoàng Mỹ Trang ở bán kết, khẳng định sự tiến bộ rõ rệt.

Nói về Mai Ngọc, HLV Vũ Mạnh Cường tiếp: "Trình độ kĩ thuật của Mai Ngọc rất tốt, chỉ có vấn đề về thể lực. Thể lực của Mai Ngọc còn chưa tốt, với vóc dáng nhỏ như thế, Mai Ngọc lại ăn uống chưa thật sự tốt nên đánh trận căng, 2 3 trận sẽ xuống sức. Mong rằng tới đây khi lên đội tuyển và Mai Ngọc được tập huấn ở Trung Quốc vài tuần, sẽ tích lũy được thể lực tốt, trau dồi thêm về chuyên môn để tốt nhất cho SEA Games. Hy vọng rằng đôi nam nữ của Hoàng và Ngọc có thể ăn ý, rèn luyện thêm ở Trung Quốc để giữ được tấm HCV đôi nam nữ".

Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc quốc gia 2025 được xem là màn tổng duyệt quan trọng trước SEA Games 33. Với phong độ thăng hoa của Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc – hai đại diện tiêu biểu của đội CAND – T&T, người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào một kỳ SEA Games bứt phá cho bóng bàn Việt Nam. Sau tấm HCV đôi nam nữ quý giá tại SEA Games 32, cả hai đang hướng tới mục tiêu cao hơn khi Việt Nam bước vào hành trình mới trên đất Thái Lan.

Dù bóng bàn Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong khu vực Đông Nam Á, nhưng những tín hiệu tích cực từ các tay vợt trẻ cho thấy con đường phía trước đang sáng dần. Với bản lĩnh, tinh thần và khát vọng, Đinh Anh Hoàng cùng đồng đội hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những khoảnh khắc thăng hoa cho thể thao nước nhà tại SEA Games 33 sắp tới.