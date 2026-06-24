Anh gây thất vọng trước Ghana, Harry Kane ôm đầu sau pha bỏ lỡ khó tin

Tuyển Anh bất lực trước hàng thủ kiên cường của Ghana, chấp nhận trận hòa 0-0 khiến cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng L World Cup 2026 trở nên căng thẳng.

Sau chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Croatia ở lượt mở màn, tuyển Anh được kỳ vọng sẽ sớm giành vé vào vòng knock-out nếu đánh bại Ghana. Tuy nhiên, "Tam sư" đã trải qua một buổi tối đầy bế tắc khi bị đại diện châu Phi cầm chân với tỷ số 0-0 ở lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026.

Thế trận giằng co, Anh bất lực trước hàng thủ Ghana

Đội bóng của HLV Thomas Tuchel chủ động cầm bóng và đẩy cao đội hình ngay từ đầu. Jude Bellingham, Anthony Gordon hay Harry Kane đều tích cực tìm kiếm khoảng trống nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Ghana.

Trong hiệp một, tuyển Anh kiểm soát bóng vượt trội nhưng thiếu đi sự sắc bén ở những pha xử lý cuối cùng. Bên kia chiến tuyến, Ghana dưới sự dẫn dắt của HLV Carlos Queiroz lựa chọn lối chơi chặt chẽ, ưu tiên phòng ngự và chờ thời cơ phản công.

Nico O'Reilly tiếc nuối khi đánh đầu đập xà ngang, và Kane sau đó vô lê nối lại đưa bóng đi lên trời.

Sau giờ nghỉ, HLV Tuchel lần lượt tung Bukayo Saka và Marcus Rashford vào sân nhằm gia tăng sức ép. Tuy nhiên, các pha lên bóng của "Tam sư" vẫn thiếu đột biến trước sự tập trung của hàng thủ đối phương và sự xuất sắc của thủ thành Benjamin Asare.

Ghana cũng có một vài tình huống phản công đáng chú ý với Antoine Semenyo và Prince Kwabena Adu, thậm chí từng khiến Jordan Pickford phải vất vả cản phá. Một pha va chạm gây tranh cãi giữa Pickford với Adu đã được VAR xem xét nhưng trọng tài không đưa ra án phạt nào. Chung cuộc, hai đội rời sân với tỷ số hòa không bàn thắng.

Ghana xứng đáng có điểm, Anh còn nhiều điều phải cải thiện

Nếu như tuyển Anh gây thất vọng bởi sự thiếu hiệu quả trong khâu tấn công thì Ghana lại để lại nhiều ấn tượng nhờ lối chơi kỷ luật và khả năng phòng ngự đầy chắc chắn.

Đội bóng châu Phi chấp nhận nhường thế trận, nhưng các cầu thủ luôn duy trì cự ly đội hình hợp lý, phong tỏa khá tốt những ngòi nổ nguy hiểm bên phía đối phương. Sự trở lại của Thomas Partey cũng giúp tuyến giữa Ghana có thêm sự chắc chắn.

Ghana chơi phòng ngự phản công cực kỳ kỷ luật và đầy sức mạnh.

Trong khi đó, dù sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu như Bellingham, Kane hay Saka, tuyển Anh lại không thể tái hiện sức mạnh đã thể hiện trước Croatia. "Tam sư" cầm bóng nhiều nhưng thiếu tốc độ và sự sáng tạo ở các tình huống quyết định.

Trận hòa này chưa phải thảm họa với thầy trò Thomas Tuchel, song rõ ràng họ cần cải thiện khả năng xuyên phá những hàng thủ chơi lùi sâu nếu muốn tiến xa tại World Cup 2026.

Bảng L nóng bỏng trước lượt cuối

Sau hai lượt trận, Anh và Ghana cùng có 4 điểm, nhưng tuyển Anh tạm dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Trong khi đó, Panama và Croatia vẫn chưa có điểm trước khi gặp nhau ở trận đấu còn lại của lượt trận thứ hai (06h00 ngày 24/6).

Với việc Anh và Ghana cùng sở hữu 4 điểm, cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở cho cả hai đội. Trong khi đó, Panama và Croatia buộc phải chờ kết quả trận đối đầu trực tiếp ở lượt hai trước khi tính toán cơ hội bám đuổi ở vòng đấu cuối. Cuộc cạnh tranh tại bảng L vì thế hứa hẹn sẽ chỉ được định đoạt sau 90 phút cuối cùng.

Theo lịch, lượt trận thứ 3 của bảng L sẽ diễn ra giữa Anh vs Panama, Croatia vs Ghana, cũng diễn ra lúc 04h00 ngày 28/6.