Anh em Bellingham visual điển trai, tài năng xuất chúng: Anh là tiền vệ đỉnh nhất World Cup, em trai 1m91 bùng nổ ở Dortmund

Cặp anh em Bellingham siêu hot của bóng đá Anh.

Bóng đá thế giới từng chứng kiến nhiều cặp anh em cùng thi đấu chuyên nghiệp, nhưng trường hợp của Jude Bellingham sinh năm 2003 và Jobe Bellingham sinh năm 2005 là một hiện tượng đặc biệt. Một người là trụ cột của Real Madrid, người còn lại là ngôi sao trẻ hàng đầu tại Borussia Dortmund. Cả hai đang trở thành những tiền vệ kiểu mẫu, định hình lại lối chơi hiện đại bằng thể hình vượt trội, sự đa năng và tư duy chiến thuật sắc bén. Cả hai đều sở hữu chiều cao khủng, anh trai Jude cao 1m81 còn cậu em trai cao tới 1m91. Anh em nhà Bellingham với ngoại hình điển trai cùng thể hình lý tưởng còn là gương mặt thương hiệu của nhiều nhãn hàng sau giờ đá bóng.

Hai anh em nhà Bellingham có ngoại hình giống nhau

Nền tảng thành công của hai anh em bắt nguồn từ sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình. Cha của họ, ông Mark Bellingham, là một cựu sĩ quan cảnh sát và là tiền đạo khét tiếng ở các giải bán chuyên nước Anh với hơn 700 bàn thắng. Sự kỷ luật từ người cha cùng sự hy sinh của người mẹ – người từng phải sống xa chồng để sang Đức và Tây Ban Nha chăm sóc các con khi chưa đủ tuổi trưởng thành đã tạo nên những cầu thủ có tâm lý thi đấu vô cùng vững vàng trước mọi áp lực truyền thông.

Dù có chung xuất phát điểm từ lò đào tạo của câu lạc bộ Birmingham City, hai anh em lại phát triển theo hai phong cách khác nhau ở khu vực trung tuyến.

Bộ đôi anh em ruột là cầu thủ, visual điển trai, phong cách thời trang cũng miễn chê

Jude Bellingham

Jude Bellingham hiện là một trong những siêu sao hàng đầu thế giới. Tại Real Madrid, Jude mang chiếc áo số 5 của huyền thoại Zinedine Zidane nhưng chơi với phong cách của một tiền vệ toàn năng. Anh mạnh mẽ trong tranh chấp, trực diện khi kéo bóng và có bản năng ghi bàn nhạy bén của một tiền đạo thực thụ. Số áo 22 mà CLB cũ Birmingham từng treo vĩnh viễn để tri ân Jude chính là biểu tượng cho khả năng đá tốt cả ba vị trí: số 4 (phòng ngự), số 8 (điều tiết) và số 10 (tấn công sáng tạo). Anh là nhân tố không thể thay thế trong hành trình vô địch Champions League của Real Madrid và là bộ não của đội tuyển quốc gia Anh.

Jude Bellingham là ngôi sao ở Real

Trong khi đó, cậu em Jobe Bellingham lại chọn một lối đi riêng đầy tự lập để thoát khỏi cái bóng lớn của anh trai. Sở hữu chiều cao 1m91 (nhỉnh hơn anh trai 5cm), Jobe lại có phong cách chơi bóng thiên về kỹ thuật, sự mềm mại và đầu óc. Sau khi giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải Hạng Nhất Anh và giúp Sunderland thăng hạng lên Ngoại hạng Anh, Jobe chuyển sang Borussia Dortmund và khoác áo số 7. Để khẳng định bản thân không dựa dẫm vào danh tiếng của người anh, Jobe chủ động chỉ in tên "Jobe" lên lưng áo thay vì họ "Bellingham". Anh sở hữu sải chân dài, khả năng kiểm soát không gian tốt và nhãn quan sắc bén của một nhạc trưởng hiện đại. tại Bundesliga, Jobe đang nhanh chóng chứng minh giá trị của mình dưới áp lực khắt khe của giải đấu.

Jobe Bellingham ở Dortmund

Hiện tại, Jude đã khẳng định được đẳng cấp thế giới với các danh hiệu lớn. Anh đang cùng đội tuyển Anh chinh chiến ở Wolrd Cup 2026. Đáng chú ý, Jude Bellingham còn đang là tiền vệ xuất sắc nhất tuyển Anh khi ghi được 6 bàn ở World Cup.

Trong khi đó Jobe đang là đội trưởng tuyển U21 Anh và là nhân tố chủ chốt của CLB ở giải bóng đá Đức.

Sự tiến bộ đồng đều và thần tốc của hai anh em nhà Bellingham không chỉ mang lại lợi ích lớn cho các CLB chủ quản, mà còn hứa hẹn sẽ cung cấp cho đội tuyển quốc gia Anh một tuyến giữa toàn diện, đủ sức thống trị bóng đá châu Âu trong nhiều năm tới.

Ảnh: IGNV