Ảnh cưới đẹp lung linh của tiền vệ ĐT Việt Nam và cô chủ tiệm vàng

Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa của đội tuyển Việt Nam vừa chia sẻ loạt ảnh cưới lãng mạn bên bạn gái lâu năm Huỳnh Thanh Ngân – cô gái được nhiều người gọi thân mật là "cô chủ tiệm vàng" nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và công việc kinh doanh gia đình.

Trong bộ ảnh được đăng tải, Minh Khoa diện vest trắng lịch lãm, sánh đôi cùng Thanh Ngân thướt tha trong chiếc váy cưới tinh khôi. Cả hai trao nhau ánh mắt tình tứ và nụ cười hạnh phúc, khắc họa hành trình tình yêu bền bỉ suốt 8 năm qua. Đặc biệt, khoảnh khắc cặp đôi trao nhẫn cưới trong không gian ánh nến ấm áp khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Trên trang cá nhân, Minh Khoa xúc động viết: "Ngày hôm ấy she said yes. 23/09/2025. 8 năm là động lực của nhau, là tình yêu của nhau và bây giờ chúng ta là gia đình của nhau".

Ảnh cưới của Minh Khoa và vợ

Trước đó vào tháng 7, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà. Được biết, Minh Khoa và Thanh Ngân quen nhau từ khi cả hai mới 17 tuổi. Tình yêu tuổi học trò lớn dần theo năm tháng, vượt qua nhiều thử thách, để giờ đây chàng tiền vệ tài năng và cô gái dịu dàng đã cùng nhau viết nên cái kết viên mãn.

Thanh Ngân sinh năm 2002, tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc tế Miền Đông. Sau khi ra trường, cô trở về phụ giúp gia đình trong công việc buôn bán vàng bạc. Không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, nụ cười tươi tắn, Thanh Ngân còn được nhận xét là thông minh, đảm đang và khéo léo trong cuộc sống thường ngày.

Minh Khoa sinh năm 2001, trưởng thành từ lò đào tạo Becamex Bình Dương và hiện thi đấu ở tuyến giữa cho CLB Becamex TP.HCM. Với lối chơi thông minh, máu lửa và tinh thần trách nhiệm, anh được đánh giá là một trong những tiền vệ trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam.

Ngắm loạt ảnh cưới của cầu thủ Minh Khoa: