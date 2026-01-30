Ảnh cũ của Lý Đức gây bão mạng

Khác hẳn với hình ảnh gai góc trên sân cỏ, trung vệ trẻ Lý Đức vừa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận loạt ảnh nghệ thuật khoe hình thể cực chuẩn. Trong bộ ảnh được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, Lý Đức ngần ngại cởi bỏ lớp áo đấu để khoe trọn cơ bụng 6 múi cùng vóc dáng săn chắc như một người mẫu chuyên nghiệp.

Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh đã tạo ra một làn sóng thảo luận sôi nổi với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Đa số người hâm mộ trẻ tuổi bày tỏ sự thích thú và dành lời khen ngợi cho sự tự tin cũng như nỗ lực tập luyện thể hình của Lý Đức. Nhiều ý kiến cho rằng, việc cầu thủ hiện đại chú trọng xây dựng thương hiệu cá nhân và lấn sân sang lĩnh vực thời trang là xu hướng tất yếu của bóng đá thế giới.

Lý Đức khoe body 6 múi trong bộ ảnh từ trước khi thi đấu SEA Games 33 (Ảnh: TTNV)

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một bộ phận khán giả truyền thống lại tỏ ra chưa quen với phong cách này. Một số bình luận cho rằng các tư thế tạo dáng và biểu cảm của trung vệ sinh năm 2003 có phần "điệu đà", đối lập hoàn toàn với hình tượng mạnh mẽ, quyết liệt cần có của một "hòn đá tảng" nơi hàng phòng ngự.

Ảnh trên sân của Lý Đức (Ảnh: FBNV)

Trung vệ sở hữu thể hình lý tưởng (Ảnh: FBNV)

Dù vấp phải những ý kiến khắt khe, không thể phủ nhận Lý Đức đang sở hữu những tố chất đáng mơ ước. Với chiều cao lên tới 1m82 và khung xương vững chãi, anh từ lâu đã được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng nhất của hàng thủ U23 Việt Nam. Thể hình ấn tượng không chỉ giúp anh nổi bật trong các khung hình thời trang mà còn là lợi thế cực lớn trong các pha tranh chấp trên sân cỏ.