Ảnh cảm xúc: Messi liên tục lau mắt, cúi đầu, được đối thủ ôm nhấc bổng lên xoa dịu nỗi đau giữa trận đấu

Chỉ ít ngày sau khi cha qua đời, Lionel Messi trở lại sân cỏ trong màu áo Inter Miami. Những hình ảnh anh liên tục xoa mắt, cúi đầu giữa trận rồi được đối thủ ôm và nhấc bổng lên động viên khiến người hâm mộ không khỏi nghẹn lòng.

Lionel Messi đã có màn tái xuất sân cỏ đầy cảm xúc trong trận Inter Miami gặp León tại Leagues Cup. Đây là lần đầu tiên Leo thi đấu sau khi trở về Rosario chịu tang cha, ông Jorge Messi. Chỉ vài ngày trước, Messi còn ở Argentina bên gia đình trong những ngày đau buồn. Sau đó, anh trở lại Miami và chỉ vài giờ trước trận đấu đã đăng bức thư dài tiễn biệt cha trên mạng xã hội.

Trong hoàn cảnh ấy, từng khoảnh khắc của Messi trên sân đều nhận được sự chú ý đặc biệt. Messi nhiều lần cúi đầu, đưa tay xoa mắt như cố kìm nén cảm xúc. Gương mặt của siêu sao Argentina không còn vẻ rạng rỡ quen thuộc, thay vào đó là sự trầm lắng của một người vừa trải qua mất mát quá lớn.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Messi bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị và được tung vào sân ngay đầu hiệp hai. Dù mới trở lại sau những ngày chịu tang, số 10 vẫn lập tức tham gia vào các tình huống tấn công của Inter Miami. Thế nhưng, giữa những pha tranh chấp quyết liệt, Messi vẫn có những khoảng lặng khiến người xem chú ý. Hình ảnh anh cúi đầu, liên tục đưa tay lên xoa mắt giữa trận khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Đối thủ bất ngờ ôm và nhấc bổng Messi

Một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trận đấu đến từ Jhohan Romaña - hậu vệ người Colombia từng khoác áo San Lorenzo và hiện thi đấu cho León. Romaña là một trong những cầu thủ đầu tiên bên phía León tiến đến Messi. Hai người có một cuộc trò chuyện ngắn khi trận đấu tạm dừng.

Sau đó, trong một tình huống Messi nhận bóng từ Rodrigo De Paul và tìm cách phối hợp, Romaña đã can thiệp đưa bóng ra ngoài. Nhưng thay vì tiếp tục căng thẳng, hai cầu thủ bất ngờ ôm lấy nhau. Romaña sau đó còn nhấc bổng Messi lên, khiến Leo bật cười.

Khoảnh khắc ấy đặc biệt bởi nó diễn ra giữa một trận đấu mà Messi đang phải trải qua những cảm xúc rất khác thường. Một cái ôm từ đối thủ như lời động viên dành cho người vừa mất đi người cha đã đồng hành cùng mình suốt cuộc đời.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

“Cái ôm này là của tất cả mọi người”

Sau trận đấu, CLB León tiếp tục đăng lại hình ảnh Romaña ôm Messi và gửi một thông điệp đầy tình cảm: “Cái ôm này là của León, của tất cả mọi người, của bóng đá, và dành cho bạn, Lionel thân mến. Sự tôn trọng và yêu mến".

Đó cũng là một trong những hình ảnh đẹp nhất của trận đấu, nơi đối thủ tạm gác chuyện thắng thua để dành cho Messi sự chia sẻ. Trên sân, Inter Miami cuối cùng nhận thất bại 2-3 trước León và bị loại khỏi Leagues Cup. Messi đã nỗ lực tạo dấu ấn sau khi vào sân nhưng không thể giúp đội nhà lật ngược tình thế.

Tuy nhiên, kết quả có lẽ không phải điều được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu. Hình ảnh Messi cúi đầu, xoa mắt giữa sân rồi được đối thủ ôm và nhấc bổng lên động viên đã nói lên rất nhiều về những ngày mà siêu sao Argentina đang trải qua.

Chỉ vài ngày sau khi mất cha, Messi vẫn trở lại với bóng đá - nơi ông Jorge từng đồng hành cùng anh từ những buổi tập đầu tiên cho đến đỉnh cao sự nghiệp. Và trong ngày trở lại ấy, Leo nhận được một cái ôm từ chính đối thủ như một lời nhắn rằng, giữa nỗi đau, anh không hề đơn độc.