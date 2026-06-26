Ảnh cảm xúc: Ecuador ăn mừng như vô địch khi đánh bại ứng viên vô địch Đức, HLV lao thẳng về khán đài ôm hôn vợ gây sốt

Niềm vui thuần khiết, không kìm nén của các thành viên đội tuyển Ecuador khi đánh bại "cỗ xe tăng" Đức.

Rạng sáng 26/6, trong lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026, khi tiếng còi mãn cuộc vừa vang lên, các cầu thủ Ecuador đồng loạt gục xuống sân trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Sau màn lội ngược dòng đánh bại ứng viên vô địch Đức với tỷ số 2-1, đại diện Nam Mỹ đã tạo nên một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất World Cup 2026.

Chiến thắng trước "Cỗ xe tăng" giúp Ecuador kết thúc vòng bảng với 4 điểm và đứng thứ ba bảng E. Dù chưa thể giành vé trực tiếp, đội bóng Nam Mỹ gần như chắc chắn sẽ góp mặt ở vòng knock-out với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Sau trận đấu, sân vận động chứng kiến những hình ảnh đầy cảm xúc. Nhiều cầu thủ Ecuador nằm vật xuống sân cỏ, ôm chầm lấy nhau như vừa giành chức vô địch. Không ít người bật khóc sau 90 phút đầy quả cảm trước một trong những ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vương. Cả đội cùng quỳ xuống tạo vòng tròn, giơ tay lên trời rồi lại cúi xuống như một nghi thức ăn mừng thiêng liêng. Những giọt nước mắt, những nụ cười, cái ôm thật chặt của những người đàn ông quả cảm vừa đánh bại một trong những ứng viên vô địch, niềm vui ấy được ví như thể họ vừa vô địch giải đấu.

Nhân vật gây chú ý nhất là HLV Sebastián Beccacece. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, chiến lược gia người Argentina chạy thẳng lên khu vực khán đài để ôm hôn người vợ đang chờ sẵn. Khoảnh khắc đầy cảm xúc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Ở chiều ngược lại, tuyển Đức vẫn khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng E nhờ hai chiến thắng trước đó. Dù nhận thất bại đầu tiên tại World Cup 2026, "Cỗ xe tăng" vẫn là một trong những ứng viên đáng gờm trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Hãy để những bức ảnh này tự kể câu chuyện về một chiến thắng giàu cảm xúc của Ecuador (Ảnh: Getty).