Án phạt nặng cho HLV Popov & chuyện gì đang xảy ra với V.League?

HLV Velizar Popov và “giọt nước tràn ly” từ những tranh cãi

V.League 2025/26 tiếp tục chứng kiến một trong những án phạt gây chú ý nhất mùa giải, khi HLV Velizar Popov bị kỷ luật nặng (cấm chỉ đạo 4 trận) sau phản ứng dữ dội nhằm vào tổ trọng tài. Đó không còn là câu chuyện riêng của một cá nhân nóng nảy bên đường biên, mà là hệ quả tích tụ của những bức xúc kéo dài, nơi niềm tin vào công tác điều hành trận đấu đang bị bào mòn từng vòng đấu.

Trong trận đấu gây tranh cãi giữa Thể Công-Viettel vs Thanh Hóa hôm 10/4, dù đội nhà chiến thắng song HLV Popov đã không giữ được bình tĩnh trước một loạt quyết định mà ông cho là bất lợi với đội bóng của mình. Từ các tình huống va chạm thô bạo, cách xử lý thẻ phạt cho tới việc tham khảo VAR, tất cả tạo nên cảm giác “bị xử ép” theo góc nhìn của vị chiến lược gia người Bulgaria. Phản ứng của ông – dù có phần thái quá – lại phản ánh tâm lý chung của không ít HLV tại V.League lúc này: họ không còn tin rằng mọi quyết định đều thực sự minh bạch và nhất quán.

HLV Popov phản ứng trọng tài.

Án phạt nặng được đưa ra sau đó mang thông điệp rõ ràng từ phía ban tổ chức: cần lập lại kỷ cương, bảo vệ uy tín của trọng tài. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, liệu việc “đánh” vào phần ngọn – tức là hành vi phản ứng – có đủ để giải quyết phần gốc rễ?

Bởi nếu chỉ nhìn vào bề mặt, Popov là người sai khi phản ứng vượt giới hạn. Nhưng nếu đào sâu hơn, câu hỏi cần đặt ra là: điều gì đã đẩy một HLV vốn cá tính nhưng không phải lúc nào cũng bùng nổ đến mức đó, vào tình huống mất kiểm soát?

Ở một giải đấu mà áp lực thành tích rất lớn, mỗi quyết định của trọng tài đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch hoặc trụ hạng. Khi các đội bóng cảm thấy những quyết định ấy thiếu sự ổn định, phản ứng tiêu cực gần như là điều khó tránh khỏi. Popov chỉ là trường hợp điển hình nhất – và cũng là người phải trả giá nặng nề nhất cho những ức chế tích tụ ấy.

Trọng tài, VAR và vòng luẩn quẩn niềm tin của V.League

Câu chuyện của HLV Popov không phải là cá biệt. Từ đầu mùa giải đến nay, hàng loạt tranh cãi liên quan tới trọng tài liên tục xuất hiện, tạo thành một chuỗi ồn ào chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ở nhiều trận đấu, các quyết định liên quan tới phạt đền, bàn thắng hay thẻ đỏ đều trở thành tâm điểm tranh luận. Có những tình huống mà VAR đã can thiệp nhưng vẫn không thể mang lại sự đồng thuận. Ngược lại, chính VAR đôi khi lại khiến tranh cãi tăng lên, khi cách diễn giải giữa các tổ trọng tài không thống nhất.

Điều đáng nói là sự thiếu nhất quán. Một tình huống tương tự có thể bị thổi phạt ở trận này, nhưng lại bị bỏ qua ở trận khác. Với các đội bóng, đó là điều khó chấp nhận. Với khán giả, đó là nguyên nhân khiến niềm tin bị lung lay.

Hệ quả là hình ảnh của V.League bị ảnh hưởng rõ rệt. Thay vì nói về chuyên môn, chiến thuật hay màn trình diễn của cầu thủ, dư luận lại bị cuốn vào các tranh cãi xoay quanh trọng tài. Những vòng đấu liên tiếp trôi qua, nhưng “nhân vật chính” đôi khi không phải là cầu thủ trên sân, mà là người cầm còi.

Ban trọng tài xác định trọng tài Trung Kiên (thứ hai từ trái qua phải) quyết định sai khi không cho Nam Định hưởng 11m trước HAGL ở trận thua 1-2 ngày 11/4.

Trong bối cảnh đó, đã có những đề xuất mời trọng tài ngoại cho các trận cầu quan trọng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây không phải là “liều thuốc đặc trị”. Ngay cả khi có sự tham gia của trọng tài nước ngoài, tranh cãi vẫn xảy ra. Điều này chứng minh rằng vấn đề không chỉ nằm ở năng lực cá nhân, mà còn ở cách vận hành cả hệ thống.

Vai trò của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty VPF vì thế trở nên đặc biệt quan trọng. Câu hỏi không còn là “phạt ai”, mà là “sửa như thế nào”. Nếu chỉ dừng lại ở các án kỷ luật dành cho HLV hay cầu thủ phản ứng, V.League sẽ khó thoát khỏi vòng luẩn quẩn hiện tại.

Điều cần thiết lúc này là một hệ thống trọng tài minh bạch hơn, nhất quán hơn và có khả năng giải thích rõ ràng các quyết định gây tranh cãi. Ở nhiều nền bóng đá phát triển, việc công bố băng ghi âm VAR hoặc giải thích sau trận đã giúp giảm đáng kể sự hoài nghi. V.League hoàn toàn có thể học hỏi những mô hình đó.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo và đánh giá trọng tài cũng cần được siết chặt. Không chỉ là nâng cao chuyên môn, mà còn là xây dựng bản lĩnh, khả năng xử lý áp lực và tính nhất quán trong các tình huống tương tự. Khi trọng tài đủ tốt và đủ tin cậy, phản ứng tiêu cực từ các đội bóng tự nhiên sẽ giảm đi.

Trở lại với câu chuyện của HLV Popov, án phạt dành cho ông có thể giúp lập lại trật tự trong ngắn hạn. Nhưng về dài hạn, nó khó có thể chấm dứt các tranh cãi nếu những vấn đề cốt lõi chưa được giải quyết.

V.League đang đứng trước một ngã rẽ: Đừng chỉ tiếp tục xử lý phần ngọn bằng các án phạt, mà cần đi sâu vào cải tổ hệ thống để lấy lại niềm tin. Bởi suy cho cùng, một giải đấu chỉ thực sự phát triển khi người ta tin rằng mọi thứ trên sân được quyết định công bằng – chứ không phải bởi những tiếng còi gây tranh cãi.