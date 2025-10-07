"Án phạt cho Malaysia chưa rõ ràng nên HLV Kim Sang-sik vẫn cố xoay sở để đối đầu họ!"

HLV KIM SANG-SIK THỬ NGHIỆM ĐỂ CHỐNG LẠI MALAYSIA!

Ngày 9/10 và 14/10 tới, ĐT Việt Nam sẽ đấu với Nepal ở bảng F, vòng loại thứ ba Asian Cup 2027. Trong danh sách triệu tập, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ khi gọi trở lại thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm. Đồng thời, ông gọi nhiều cầu thủ trẻ lên tuyển, không che giấu ý đồ thử nghiệm nhân sự. Về động thái này của HLV người Hàn Quốc, BLV Quang Huy nhận định:

"Văn Lâm trở lại bởi anh đang có phong độ tốt. Tôi cho rằng ở thời điểm này, huấn luyện viên Kim Sang-sik xem tháng 10 — với 2 trận gặp Nepal — là giai đoạn mà đội tuyển dễ giành trọn sáu điểm. Vì vậy, ông muốn tận dụng quãng thời gian này để tìm thêm những phương án mới cho đội hình.

Đặng Văn Lâm trở lại ĐT Việt Nam.

Một loạt cầu thủ U23 được triệu tập lên tuyển, bên cạnh đó còn có những gương mặt tuy không còn trẻ nhưng vẫn còn khá xa lạ với người hâm mộ. Chẳng hạn như tiền đạo Gia Hưng của Ninh Bình, năm nay đã 25 tuổi. HLV Kim Sang-sik muốn tìm một mẫu trung phong có phong cách tương tự Tiến Linh, và nếu cần thiết, sẽ thử nghiệm ở một số thời điểm nhất định.

Tôi vẫn giữ một giả thiết rằng: khi án phạt dành cho Malaysia còn chưa rõ ràng, ông Kim muốn chủ động xáo trộn để có trong tay đội hình tốt nhất cho trận gặp Malaysia đầu năm sau. Bởi lẽ, chưa biết liệu Malaysia có bị trừ điểm hoặc bị loại ra sao, nên ông cần chuẩn bị mọi kịch bản có thể xảy ra.

Do đó, ở những trận đấu được xem là chắc chắn có thể giành trọn sáu điểm, ông muốn tận dụng để thử nghiệm. Theo tôi, đây vẫn chỉ là giai đoạn thử nghiệm. Có thể đến tháng 11, đội tuyển vẫn tiếp tục theo hướng đó, để hướng tới mục tiêu quan trọng nhất là tháng Ba năm sau.

Đến thời điểm ấy, U23 cũng đã hoàn thành nhiệm vụ và trở lại. Đó là một nhóm cầu thủ không còn xa lạ với khái niệm "ăn cơm tuyển". Ngay cả những cầu thủ trẻ, sau SEA Games hay U23 châu Á, cũng sẽ được rèn giũa thêm, góp phần tạo nên một làn gió mới trong đội tuyển — nơi sự cạnh tranh có thể tạo ra một sức mạnh đáng gờm vào tháng 3.

Khi đó, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ chào đón thêm các gương mặt như Hendrio, Janclesio, Gustavo Santos hay Geovane. Nếu kịch bản ấy thành hiện thực, đó sẽ là một tập thể vô cùng đáng chờ đợi".

INDONESIA ĐANG MẠNH NHẤT ĐÔNG NAM Á!

Ngay sau khi Malaysia đại thắng Việt Nam 4-0, đã có nhiều ý kiến cho rằng đội hình mới của Malaysia mạnh hơn cả Indonesia. Tuy nhiên, với việc Malaysia đang bị FIFA phạt nặng vì "nhập lậu" cầu thủ, Indonesia lại trở thành thế lực "một mình một ngựa" ở Đông Nam Á lúc này. BLV Quang Huy nhận định:

"Tôi nghĩ rằng Indonesia hiện đang sở hữu một bộ khung đội tuyển rất bền vững. Quả thật, họ có những điều kiện tự nhiên mà không nơi nào khác có được. Những cầu thủ mang trong mình hai dòng máu Indonesia – Hà Lan rất sẵn có và có đẳng cấp cao. Bóng đá trẻ của họ cũng đang được chú trọng phát triển.

Trong bối cảnh như vậy, tôi cho rằng Việt Nam và Thái Lan không nên nản chí. Chúng ta vẫn cần kiên trì theo đuổi con đường riêng của mình, dù điều kiện thuận lợi về tự nhiên không được như họ.

Và nói cho cùng, khi nhìn lại lịch sử, cũng không có gì phải xấu hổ. Vùng đất Indonesia từng góp mặt ở World Cup gần 100 năm trước. Cụ thể, tại World Cup 1938, đội tuyển mang tên East Indies — tức Đông Ấn — chính là tiền thân của Indonesia ngày nay. Mảnh đất ấy, sau khi giải phóng và giành độc lập từ thực dân, trở thành quốc gia mà chúng ta gọi là Nam Dương, đã từng dự World Cup từ năm 1938 rồi.

Thành ra, việc họ xuất phát trước chúng ta, và hiện nay có đi trước một chút, cũng là điều dễ hiểu và không có gì đáng buồn cả. Quan trọng là chúng ta không nản chí, vẫn tiếp tục theo đuổi con đường của riêng mình".

Khi gọi được đội hình mạnh nhất về thi đấu, Indonesia mạnh vượt trội khu vực Đông Nam Á.

Dù Indonesia đã tìm ra con đường nhập tịch cầu thủ con lai để mạnh lên chóng vánh, tuy nhiên BLV Quang Huy cho rằng bóng đá Việt Nam không nên học tập rập khuôn mà phải có lối đi riêng phù hợp:

"Tôi nghĩ rằng, thực ra, dù có muốn, chúng ta cũng không thể đi theo con đường của Indonesia được. Bởi vì họ có những cầu thủ mang hai dòng máu, như tôi đã phân tích ở phần trên. Do lịch sử và hoàn cảnh của mỗi quốc gia khác nhau, nên tình hình giữa Việt Nam và Indonesia cũng rất khác biệt. Indonesia từng là thuộc địa nhiều năm của Hà Lan, và cho đến tận sau này, hai nước vẫn duy trì những mối quan hệ, giao lưu rất mật thiết.

Hoàn cảnh của Việt Nam thì khác, nhưng tôi cho rằng luật nhập tịch hiện nay của chúng ta cũng đã thoáng hơn nhiều. Theo quy định, cầu thủ phải thi đấu ở Việt Nam 5 năm liên tục. Những người đã đá bóng tại Việt Nam suốt 5 năm, khi được khoác áo đội tuyển quốc gia, đều là những gương mặt quen thuộc, được người hâm mộ dõi theo hàng tuần ở V.League. Vì vậy, khi họ lên tuyển, điều đó trở nên hợp lý hơn.

Văn hóa Việt Nam, có lẽ, cũng không dễ chấp nhận việc một người thật sự xa lạ bỗng chốc khoác áo đội tuyển. Dù vậy, nhiều người vẫn mong muốn quá trình nhập tịch được rút ngắn, có thể chỉ còn 2–3 năm. Tôi nghe nói rằng hiện nay cũng đã có một số điều chỉnh cởi mở hơn, có thể không cần đủ 5 năm như trước mà 3 năm là được. Nếu cầu thủ có con hoặc có vợ là người Việt Nam và đăng ký kết hôn chính thức, đó cũng được xem như một yếu tố cộng thêm.

Câu chuyện này, nói cho cùng, chúng ta đã từng mở ra hơn 10 năm trước, rồi sau đó lại tạm dừng. Giờ đây, chúng ta đang tiếp tục mở lại con đường ấy. Tôi nghĩ rằng tất cả đều đang nỗ lực để làm cho con đường này ngày càng rộng mở và thuận lợi hơn.

Trước mắt, có thể sẽ có những điều chỉnh tháo gỡ, chẳng hạn như không bắt buộc đủ 5 năm, và sắp tới có thể bổ sung thêm những điều kiện khác. Những người làm được điều ích lợi cho đất nước, có đóng góp cho cộng đồng, sẽ được ghi nhận và tích điểm, từ đó có thể rút ngắn thời gian. Tôi cho rằng, lộ trình và tiêu chí để nhập tịch của chúng ta ngày càng đa dạng và rõ ràng hơn".

Một điều cần lưu ý là, dù theo luật Việt Nam có thể rút ngắn dưới 5 năm đã đủ điều kiện nhập tịch nhưng theo luật FIFA, cầu thủ phải làm việc và sinh sống tại Việt Nam trên 5 năm mới được chơi cho ĐTQG. Nhưng dẫu sao, nếu được nhập tịch sớm cũng sẽ giúp các cầu thủ ngoại hòa nhập tốt hơn, qua đó hỗ trợ họ khi đủ điều kiện chơi cho ĐT Việt Nam.